Bezos le pisa los talones a Elon Musk: Blue Origin busca recaudar USD 10.000 millones para competir con SpaceX

Blue Origin planea recaudar 10.000 millones de dólares en una ronda histórica de financiación. (Blue Origin)

Blue Origin, la empresa de servicios espaciales fundada por Jeff Bezos, inició un cambio estratégico en el modo de financiar su expansión. La compañía busca recaudar USD 10.000 millones con una valoración de USD 130.000 millones, sin contar los nuevos fondos, para intensificar la competencia con SpaceX, propiedad de Elon Musk.

Por primera vez desde su fundación, Blue Origin acepta capital externo. Hasta ahora, la totalidad de los recursos provenía del propio Bezos, quien utilizaba parte de la fortuna generada con Amazon para impulsar la aventura espacial.

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Esta ronda de financiación estará liderada por Coatue Management, que planea invertir USD 4.000 millones. Otros inversores aportarían una suma similar, y el propio Bezos inyectaría cerca de USD 2.000 millones adicionales. La decisión de abrir la estructura accionaria marca un punto de inflexión en la estrategia de la compañía.

Jeff Bezos lidera el avance tecnológico de Amazon con el despliegue de cientos de satélites para su red de banda ancha Leo. (Reuters)

Accidentes, hitos y confianza de los inversores

Pese a un incidente reciente en la plataforma de lanzamiento de Blue Origin en Florida, donde explotó un cohete a finales de mayo, el interés de los inversores no disminuyó. Antes del accidente, la empresa había completado con éxito dos lanzamientos y aterrizajes de su cohete reutilizable New Glenn. Estos avances se consideran pasos hacia la creación de un modelo de negocio autosostenible.

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La industria espacial y de defensa de Estados Unidos atraviesa un periodo de fuerte respaldo institucional. Esta tendencia, sumada al éxito bursátil de SpaceX, que recientemente debutó en bolsa y superó una capitalización de dos billones de dólares, generó un renovado apetito inversor por el sector.

En enero, Blue Origin anunció el proyecto TeraWave, cuyo objetivo es instalar centros de datos en órbita. Esta iniciativa promete abrir una nueva fuente de ingresos para la empresa de Bezos. Además, la compañía mantiene contratos con la NASA para transportar astronautas y vehículos exploradores a la Luna. Estos acuerdos posicionan a Blue Origin como uno de los actores centrales en la carrera espacial estadounidense actual.

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La rivalidad entre Blue Origin y SpaceX intensifica la inversión global en la industria aeroespacial. (Reuters)

Amazon Leo: el brazo satelital de Bezos

El impulso de Jeff Bezos en el sector espacial no se limita a Blue Origin. Amazon confirmó el lanzamiento de 396 satélites para Amazon Leo, una red de banda ancha en órbita terrestre baja, que anteriormente se conocía como Proyecto Kuiper. El objetivo es competir directamente con Starlink, la constelación de satélites de SpaceX.

De acuerdo con datos divulgados, el último bloque de 29 satélites fue puesto en órbita el 2 de julio a bordo del cohete Atlas V de United Launch Alliance (ULA), lo que marcó la decimocuarta misión del programa y el final de la utilización de ese modelo de cohete por parte de Amazon. En total, Amazon desplegó 224 satélites en ocho vuelos sin registrar fallas, y planea utilizar ahora el cohete Vulcan de ULA para lanzamientos futuros.

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Perspectivas y expansión de la red satelital

Actualmente, Amazon Leo se ubica como la tercera constelación de satélites más grande en órbita. La compañía aseguró más de 100 lanzamientos adicionales para expandir su red y planea iniciar el despliegue comercial del servicio de internet antes de fin de año.

El cohete reutilizable New Glenn completó dos lanzamientos exitosos antes del reciente incidente en Florida. (Reuters)

En junio, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) otorgó a Amazon una exención limitada sobre el requisito de desplegar la mitad de la constelación Gen1 antes del 30 de julio.

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Estos desarrollos consolidan a Bezos y sus empresas como protagonistas centrales en la nueva carrera espacial estadounidense, en un escenario dominado por la rivalidad con Musk y la creciente competencia tecnológica a escala global.