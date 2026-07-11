Tecno

Bezos le pisa los talones a Elon Musk: Blue Origin busca recaudar USD 10.000 millones para competir con SpaceX

El empresario aporta cerca de 2.000 millones de su fortuna personal para fortalecer la expansión de su compañía aeroespacial

Guardar
Google icon
Jeff Bezos Blue Origin
Blue Origin planea recaudar 10.000 millones de dólares en una ronda histórica de financiación. (Blue Origin)

Blue Origin, la empresa de servicios espaciales fundada por Jeff Bezos, inició un cambio estratégico en el modo de financiar su expansión. La compañía busca recaudar USD 10.000 millones con una valoración de USD 130.000 millones, sin contar los nuevos fondos, para intensificar la competencia con SpaceX, propiedad de Elon Musk.

Por primera vez desde su fundación, Blue Origin acepta capital externo. Hasta ahora, la totalidad de los recursos provenía del propio Bezos, quien utilizaba parte de la fortuna generada con Amazon para impulsar la aventura espacial.

PUBLICIDAD

Esta ronda de financiación estará liderada por Coatue Management, que planea invertir USD 4.000 millones. Otros inversores aportarían una suma similar, y el propio Bezos inyectaría cerca de USD 2.000 millones adicionales. La decisión de abrir la estructura accionaria marca un punto de inflexión en la estrategia de la compañía.

Jeff Bezos lidera el avance tecnológico de Amazon con el despliegue de cientos de satélites para su red de banda ancha Leo. (Reuters)
Jeff Bezos lidera el avance tecnológico de Amazon con el despliegue de cientos de satélites para su red de banda ancha Leo. (Reuters)

Accidentes, hitos y confianza de los inversores

Pese a un incidente reciente en la plataforma de lanzamiento de Blue Origin en Florida, donde explotó un cohete a finales de mayo, el interés de los inversores no disminuyó. Antes del accidente, la empresa había completado con éxito dos lanzamientos y aterrizajes de su cohete reutilizable New Glenn. Estos avances se consideran pasos hacia la creación de un modelo de negocio autosostenible.

PUBLICIDAD

La industria espacial y de defensa de Estados Unidos atraviesa un periodo de fuerte respaldo institucional. Esta tendencia, sumada al éxito bursátil de SpaceX, que recientemente debutó en bolsa y superó una capitalización de dos billones de dólares, generó un renovado apetito inversor por el sector.

En enero, Blue Origin anunció el proyecto TeraWave, cuyo objetivo es instalar centros de datos en órbita. Esta iniciativa promete abrir una nueva fuente de ingresos para la empresa de Bezos. Además, la compañía mantiene contratos con la NASA para transportar astronautas y vehículos exploradores a la Luna. Estos acuerdos posicionan a Blue Origin como uno de los actores centrales en la carrera espacial estadounidense actual.

La rivalidad entre Blue Origin y SpaceX intensifica la inversión global en la industria aeroespacial. (Reuters)
La rivalidad entre Blue Origin y SpaceX intensifica la inversión global en la industria aeroespacial. (Reuters)

Amazon Leo: el brazo satelital de Bezos

El impulso de Jeff Bezos en el sector espacial no se limita a Blue Origin. Amazon confirmó el lanzamiento de 396 satélites para Amazon Leo, una red de banda ancha en órbita terrestre baja, que anteriormente se conocía como Proyecto Kuiper. El objetivo es competir directamente con Starlink, la constelación de satélites de SpaceX.

De acuerdo con datos divulgados, el último bloque de 29 satélites fue puesto en órbita el 2 de julio a bordo del cohete Atlas V de United Launch Alliance (ULA), lo que marcó la decimocuarta misión del programa y el final de la utilización de ese modelo de cohete por parte de Amazon. En total, Amazon desplegó 224 satélites en ocho vuelos sin registrar fallas, y planea utilizar ahora el cohete Vulcan de ULA para lanzamientos futuros.

Perspectivas y expansión de la red satelital

Actualmente, Amazon Leo se ubica como la tercera constelación de satélites más grande en órbita. La compañía aseguró más de 100 lanzamientos adicionales para expandir su red y planea iniciar el despliegue comercial del servicio de internet antes de fin de año.

El cohete reutilizable New Glenn completó dos lanzamientos exitosos antes del reciente incidente en Florida. (Reuters)
El cohete reutilizable New Glenn completó dos lanzamientos exitosos antes del reciente incidente en Florida. (Reuters)

En junio, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) otorgó a Amazon una exención limitada sobre el requisito de desplegar la mitad de la constelación Gen1 antes del 30 de julio.

Estos desarrollos consolidan a Bezos y sus empresas como protagonistas centrales en la nueva carrera espacial estadounidense, en un escenario dominado por la rivalidad con Musk y la creciente competencia tecnológica a escala global.

Temas Relacionados

Jeff BezosElon MuskBlue OriginSpaceXTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué se conecta primero, el celular o el cargador: el secreto que protege tu batería

El orden de conexión del cargador puede prevenir daños en los componentes del teléfono

Qué se conecta primero, el celular o el cargador: el secreto que protege tu batería

Qué aplicaciones pagan hasta 120 dólares al día por ser novias virtuales y cómo se usa su IA

Alcanzar estas cifras exige a las usuarias combinar videollamadas, mensajes y regalos virtuales

Qué aplicaciones pagan hasta 120 dólares al día por ser novias virtuales y cómo se usa su IA

Ahorra espacio en WhatsApp: nueva actualización deja borrar fotos y videos pero no conversaciones

La herramienta soluciona un problema habitual de almacenamiento sin necesidad de perder los mensajes

Ahorra espacio en WhatsApp: nueva actualización deja borrar fotos y videos pero no conversaciones

Epic Games Store regala dos juegos de estrategia: así puedes reclamarlos gratis

La tienda digital ofrece dos títulos centrados en la construcción, la automatización y la gestión de negocios, disponibles gratis hasta el 16 de julio

Epic Games Store regala dos juegos de estrategia: así puedes reclamarlos gratis

Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

DEPORTES

Noruega-Inglaterra, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: vibrante desarrollo del partido en Miami

Noruega-Inglaterra, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: vibrante desarrollo del partido en Miami

Argentina-Suiza, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El emotivo minuto de silencio en Inglaterra-Noruega tras la muerte de Jayden Adams, el futbolista sudafricano de 25 años que había disputado este Mundial 2026

El detalle en una publicación de la selección de Francia que generó repudio en Paraguay

Vigilia albiceleste en Kansas: a qué hora partirá el micro de la Selección hacia el estadio y dónde verán Noruega-Inglaterra

TELESHOW

Mirtha Legrand se animó a publicar su frase ‘prohibida’ para alentar a la Scaloneta antes del duelo con Suiza

Mirtha Legrand se animó a publicar su frase ‘prohibida’ para alentar a la Scaloneta antes del duelo con Suiza

Wanda Nara aterrizó en París con Martín Migueles y cuatro de sus hijos: helados, café y hotel de lujo

Agustina Gandolfo y Caro Calvagni viajaron en avión privado a Kansas para alentar a la Scaloneta ante Suiza

La abogada Elba Marcovecchio opinó sobre la pareja de Mauro Icardi con la China Suárez: “Hay que navegar ese barco”

Indiana Cubero y Thiago Silvero festejaron un nuevo mes juntos y contaron cómo se enamoraron

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Diputado pide destitución de maestra señalada de agredir a estudiante y propone instalar cámaras en escuelas

Honduras: Diputado pide destitución de maestra señalada de agredir a estudiante y propone instalar cámaras en escuelas

Crece el interés por invertir en Panamá para obtener la residencia permanente

Guatemala multiplica en 280% las detecciones de falsificaciones, pero sigue entre los países de riesgo en Centroamérica

Un grupo de científicos halló un volcán de lodo frente a Trinidad y Tobago formado por los terremotos de Venezuela

Adiós a Akiko Hayashi, la ilustradora que dio vida a Kiki, la aprendiz de bruja