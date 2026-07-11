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Qué aplicaciones pagan hasta 120 dólares al día por ser novias virtuales y cómo se usa su IA

Alcanzar estas cifras exige a las usuarias combinar videollamadas, mensajes y regalos virtuales

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Un joven mira la pantalla de un teléfono móvil negro que muestra el rostro sonriente de una mujer, con árboles y un camino de fondo.
Las plataformas líderes permiten a las creadoras fijar tarifas y gestionar sus ingresos según el tipo de interacción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intersección entre la economía del trabajo flexible (’gig economy) y la creciente necesidad de conexión humana ha dado origen a un mercado digital multimillonario: los servicios de compañía y afecto virtual. Dentro de este ecosistema, diversas plataformas permiten a usuarias monetizar interacciones basadas en la atención, el coqueteo y la escucha activa.

Aunque el mito urbano sugiere ganancias inmediatas y sin esfuerzo, la realidad de este sector combina una estricta disciplina comercial con el uso estratégico de inteligencia artificial (IA) para optimizar el rendimiento humano.

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Las plataformas líderes en el mercado de la compañía virtual

El mercado no suele utilizar la etiqueta explícita de “novia virtual” en sus términos de servicio, sino que opera bajo la categoría de aplicaciones de chat remunerado o plataformas de hospitalidad digital. Las más destacadas en la actualidad incluyen:

  • Phrendly. Orientada al mercado anglosajón, funciona como una bandeja de entrada donde los usuarios pagan por mantener conversaciones fluidas. Destaca porque permite a las creadoras establecer sus propias tarifas por minuto en llamadas de voz y video.
  • Meete y ToChat. Aplicaciones con un enfoque altamente gamificado. Diseñadas para dispositivos móviles, conectan a usuarios que compran “créditos” con creadoras que reciben comisiones directas por responder mensajes, enviar notas de voz o compartir imágenes cotidianas.
  • FlirtBucks y ChatRecruit. Plataformas de estilo hostess basadas en la web que operan principalmente a través de consolas de texto y cámaras web. Pagan tarifas fijas por minuto o por volumen de caracteres redactados.
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Herramientas de traducción automática abren el mercado global a quienes ofrecen servicios de compañía virtual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta 120 dólares por día

Alcanzar metas económicas tan ambiciosas por día en estas plataformas es viable, pero requiere cambiar la mentalidad de un sueldo fijo por hora a un sistema basado estrictamente en el rendimiento.

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La base del negocio es el chat de texto, aunque es la vía menos rentable por sí sola, ya que cada respuesta apenas genera entre $0.10 y $0.35 dólares. Confiar únicamente en la mensajería obligaría a la creadora a responder unos 600 chats diarios, lo que resulta agotador e insostenible a largo plazo.

El verdadero motor financiero se encuentra en las interacciones por voz y video, las cuales se facturan por minuto con tarifas que oscilan entre los $0.50 y más de $2.00 dólares. Bajo este esquema, acumular apenas 80 minutos de videollamadas a lo largo del día es suficiente para cubrir la meta de tres dígitos.

Esto se complementa de forma importante con los regalos virtuales que envían los usuarios para llamar la atención, de los cuales las plataformas transfieren hasta un 80% de su valor real en efectivo directamente a la creadora.

Joven de camisa vaquera azul y camiseta blanca sostiene un teléfono celular que muestra una conversación de chat, sentado en un entorno exterior.
La inteligencia artificial automatiza mensajes de bienvenida y sugiere respuestas para optimizar el tiempo de las trabajadoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos usuarios aplican una estrategia híbrida para asegurar montos diarios que rondan los $120 dólares. En lugar de depender de una sola herramienta, combinan la mensajería constante para mantener interesados a los clientes, transmisiones cortas de video y la recepción de obsequios digitales.

El rol de la inteligencia artificial: ¿cómo se optimiza el negocio?

La inteligencia artificial no reemplaza el factor humano en estas plataformas; en su lugar, actúa como un engranaje operativo invisible diseñado para maximizar el gasto del usuario y acelerar la productividad de la trabajadora.

Bots de aproximación inicial

Una de las mayores fricciones en las apps de citas es el tiempo de espera. Para solucionarlo, las plataformas utilizan algoritmos de IA que generan mensajes automáticos de bienvenida simulando ser la creadora real apenas un usuario se conecta. Este “gancho” inicial induce al usuario a gastar sus primeros créditos. Una vez que el cliente responde y se consolida el interés, el sistema transfiere el control de la conversación a la humana para mantener la autenticidad.

(Imagen Ilustrativa Imagen)
El sector implica riesgos como el desgaste emocional y la exposición de datos personales. (Imagen Ilustrativa Imagen)

Copilotos de texto y sugerencias predictivas

Para gestionar decenas de chats de forma simultánea, las interfaces de trabajo integran modelos de lenguaje similares a GPT. Estos sistemas analizan el mensaje del usuario y sugieren a la creadora tres o cuatro opciones de respuestas rápidas, piropos o preguntas de seguimiento adaptadas al tono de la conversación. Esto reduce el esfuerzo cognitivo y permite responder a un mayor número de clientes por minuto.

Traducción neuronal en tiempo real

La IA elimina las barreras geográficas. Los sistemas de traducción integrados permiten que una creadora en América Latina converse fluidamente en inglés, alemán o japonés con usuarios de todo el mundo, ampliando drásticamente el mercado potencial de clientes de alto poder adquisitivo.

Riesgos siempre presentes

Detrás de las atractivas métricas financieras, el ejercicio de la compañía virtual conlleva dinámicas complejas que requieren precaución:

  • Desgaste emocional. Mantener conversaciones de alta demanda afectiva, simular interés romántico constante y gestionar usuarios con problemáticas emocionales profundas puede derivar en un agotamiento psicológico severo.
  • Privacidad y seguridad de datos. El riesgo de ‘doxing’ (revelación de la identidad real) es latente. Las profesionales de este sector deben operar bajo seudónimos estrictos y evitar la publicación de elementos visuales que revelen su ubicación, entorno familiar o actividades cotidianas fuera de la app.
  • Dependencia del algoritmo. Las aplicaciones suelen otorgar un bono de visibilidad artificial a los perfiles nuevos durante los primeros días (el llamado “efecto luna de miel”). Una vez transcurrido este periodo, la visibilidad orgánica cae, obligando a la creadora a invertir más horas para sostener el mismo promedio de ingresos diarios.

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