Instagram ya no usará tus fotos públicas para crear imágenes con Meta AI: vuelve la privacidad

Meta eliminó de Muse Image la opción de crear imágenes con IA usando fotos de perfiles públicos de Instagram. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Meta deshabilitó función de Muse Image que permitía a cualquier usuario generar imágenes con inteligencia artificial a partir de fotos de cuentas públicas de Instagram, tras una ola de críticas por privacidad, riesgo de deepfakes y uso no consentido de la imagen de personas.

La compañía confirmó el retiro el 10 de julio de 2026, apenas tres días después del lanzamiento.

“Nuestra intención era proporcionar una herramienta creativa útil y permitir a los usuarios controlar si su contenido público podía ser referenciado de esta manera”, escribió Meta en una actualización de su anuncio oficial sobre Muse Image, el nuevo modelo de generación de imágenes de Meta Superintelligence Labs.

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Los usuarios podían mencionar cuentas públicas en Meta AI y generar imágenes con inteligencia artificial. (Meta)

“Hemos recibido comentarios que indican que esta función no cumplió con las expectativas, por lo que ya no está disponible”, añadió.

Qué es Muse Image y qué permitía hacer con tus fotos

Meta presentó Muse Image el 7 de julio de 2026 como su primer modelo de generación de imágenes, integrado en Meta AI y disponible en la app, en meta.ai, en Instagram Stories para usuarios de Estados Unidos y en WhatsApp en países seleccionados.

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El modelo permite crear imágenes a partir de instrucciones en lenguaje natural, combinar varias fotos en una sola composición y aplicar efectos como restaurar fotos antiguas, rediseñar habitaciones o transformar retratos en ilustraciones.

La baja se confirmó el 10 de julio, tres días después del debut de la función. (Meta)

La función que desató la controversia era específica: al escribir un prompt en Meta AI, cualquier persona podía mencionar con “@” el nombre de una cuenta pública de Instagram y el sistema usaba las fotos de ese perfil como referencia visual para generar una imagen nueva.

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Las cuentas públicas quedaban habilitadas por defecto, sin notificación al titular del perfil.

Para evitarlo, los usuarios debían ingresar a Configuración de Instagram, buscar la sección ‘Compartir y reutilizar‘ y desactivar manualmente la opción ‘Permitir que las personas reutilicen tu contenido en Instagram y con las funciones de IA de Meta‘ para publicaciones y reels, por separado.

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Los perfiles públicos estaban incluidos automáticamente y sus dueños no recibían ningún aviso. (Meta)

Meta sostuvo que las cuentas privadas y las de menores de 18 años quedaban excluidas de forma automática, y que los controles eran “fáciles de usar”. Pero la crítica apuntó precisamente al diseño: el sistema de exclusión voluntaria en lugar de adhesión voluntaria dejaba la carga sobre el usuario, no sobre la plataforma.

En Reddit y X, usuarios denunciaron que tener una cuenta pública no implica consentimiento para que la inteligencia artificial genere imágenes con su cara.

Las preocupaciones se concentraron en el riesgo de deepfakes, sextorsión y uso de la imagen sin autorización.

Según Meta, los perfiles privados y los de menores de edad no participaban de la función. (Meta)

Haley McNamara, directora ejecutiva y directora de estrategia del National Center on Sexual Exploitation, fue una de las voces más directas: “No solo erosiona nuestros derechos sobre nuestra propia imagen, sino que es una herramienta evidente para la sextorsión y otros estafadores”, escribió el viernes 10 de julio.

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“Diseñar con alto riesgo y luego cargar sobre las personas la responsabilidad de desactivar la función es inaceptable.”

Qué hace Muse Image en WhatsApp

Muse Image llegó a WhatsApp como herramienta de generación de imágenes por inteligencia artificial integrada directamente en los chats, disponible de momento en países seleccionados con expansión progresiva prevista.

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Muse Image suma presets de edición para restaurar fotos antiguas y probar estilos visuales. (Meta)

La función opera dentro de las conversaciones con Meta AI en WhatsApp. El usuario describe en lenguaje natural lo que quiere crear —una ilustración, una composición con fotos propias, una imagen con texto legible— y el modelo genera el resultado sin necesidad de salir de la aplicación ni usar herramientas externas.

Muse Image en WhatsApp permite partir de cero con un prompt escrito o trabajar a partir de fotos existentes.

El modelo combina varias imágenes en una sola composición, renderiza texto dentro de los visuales con legibilidad y estilo coherente, y aplica transformaciones como restaurar fotografías antiguas, cambiar el estilo de una imagen o insertar a una persona en un escenario distinto.

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El sistema opera junto a Muse Spark, el modelo de razonamiento de Meta AI, que planifica el resultado antes de generarlo: busca contexto en tiempo real y fusiona referencias visuales múltiples para que el resultado final coincida con la descripción del usuario.