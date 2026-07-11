Costa Rica

Héroes de madrugada: Bomberos y enfermeros evacúan a 61 adultos mayores tras incendio en asilo de Costa Rica

La rápida intervención de los bomberos de Alajuela permitió rescatar y trasladar a todos los residentes fuera de peligro luego de que un fuego alcanzara la estructura en horas de la madrugada de este sábado

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Una rápida y oportuna intervención del Cuerpo de Bomberos permitió el rescate exitoso de 10 adultos mayores luego de que un incendio afectara la estructura del Asilo para Ancianos Santiago Crespo, ubicado en El Brasil de Alajuela.

La madrugada de este sábado, un incendio afectó parte del Hogar de Ancianos Santiago Crespo en el centro de Alajuela, lo que obligó a la evacuación de 61 residentes, según confirmó el Cuerpo de Bomberos de Alajuela.

La emergencia, atendida poco después de las 2:00 a.m., dejó como saldo la evacuación total del inmueble y la realización de 10 rescates efectivos de adultos mayores que permanecían dentro del edificio. De acuerdo con la cobertura de prensa local, no se registraron personas heridas ni afectadas por el humo.

El incidente se originó tras recibir una alerta por una quema en un lote contiguo a las instalaciones del asilo, que representaba una amenaza para la integridad del centro de atención. Al arribar al lugar, el personal de Bomberos encontró que el fuego ya había alcanzado una sección de la estructura, consumiendo un área aproximada de 150 metros cuadrados.

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Según relató el jefe de la estación, Óscar Arce, su equipo actuó de inmediato para controlar las llamas y coordinar la evacuación de los residentes. El jefe añadió que la labor del Cuerpo de Bomberos incluyó la evacuación del resto de los residentes con apoyo del personal de enfermería del centro.

La emergencia fue reportada a las 2:05 a.m. y movilizó recursos de respuesta rápida de la estación local, quienes al llegar observaron llamas activas en una extensión considerable del edificio. La prioridad, según el protocolo, fue garantizar la seguridad de los residentes, muchos de ellos con movilidad reducida o condiciones de salud que dificultaban su desplazamiento autónomo.

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El Cuerpo de Bomberos realizó 10 rescates directos y coordinó la evacuación total de 61 residentes durante un incendio en un hogar para adultos mayores. Escuche el testimonio de uno de los oficiales al mando en la escena.

Durante las maniobras, el personal de Bomberos y los trabajadores del hogar coordinaron esfuerzos para localizar y trasladar a todos los residentes a zonas seguras fuera del alcance del incendio y el humo. La evacuación total incluyó a 61 adultos mayores, quienes fueron trasladados a un área protegida y recibieron valoración médica preventiva en el sitio.

El área afectada por el incendio fue estimada en 150 metros cuadrados, cifra confirmada por el propio Arce y el reporte preliminar de los servicios de emergencia. Las causas exactas que permitieron la propagación del fuego hacia la estructura aún se mantienen en investigación.

El incidente reaviva el debate sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención y respuesta ante emergencias en centros de atención a personas mayores. Diversos organismos han recordado la vulnerabilidad de esta población ante situaciones de incendio, así como la importancia de contar con rutas de evacuación accesibles y personal entrenado en primeros auxilios y rescate.

La Estación de Bomberos de Alajuela confirmó que, tras el control total del incendio, se realizaron inspecciones para descartar la existencia de focos activos y asegurar que el edificio no represente riesgo para los ocupantes ni el personal. El Hogar de Ancianos Santiago Crespo permanece bajo supervisión hasta que se determine la habitabilidad de todas sus áreas y se concluya la investigación sobre el origen del fuego.

Un bombero trabajó en el control del incendio que afectó una parte del Hogar de Ancianos Santiago Crespo, en Alajuela (Cortesía: Noticias al Instante CR).
Un bombero trabajó en el control del incendio que afectó una parte del Hogar de Ancianos Santiago Crespo, en Alajuela (Cortesía: Noticias al Instante CR).

Prevención de incendios estructurales: consejos fundamentales

La experiencia vivida en el Hogar de Ancianos Santiago Crespo pone en primer plano la necesidad de adoptar medidas preventivas para evitar emergencias de este tipo en residencias, hospitales y centros de atención. El Cuerpo de Bomberos recomienda implementar sistemas de alarma contra incendios, realizar simulacros periódicos, mantener libres de obstrucciones las rutas de evacuación y capacitar al personal en el uso de extintores y protocolos de emergencia.

Es esencial revisar periódicamente las instalaciones eléctricas, evitar la acumulación de materiales inflamables y garantizar la señalización clara de las salidas de emergencia. Además, se aconseja contar con planes de evacuación actualizados y personalizados, especialmente en lugares que albergan a personas con movilidad limitada.

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