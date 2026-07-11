El entrenador de Bélgica criticó al VAR tras la eliminación del Mundial a manos de España

Rudi García apuntó al VAR por la mano de Rodri no sancionada tras la derrota de Bélgica ante España

La clasificación de España a las semifinales de la Copa del Mundo se concretó tras vencer 2-1 a Bélgica en un partido marcado por la controversia y la adversidad para los belgas, según relató el técnico Rudi García. La eliminación generó un fuerte desahogo del entrenador, quien atribuyó parte de la derrota a factores externos y episodios desafortunados, que dejaron a su equipo sin la posibilidad de medirse ante Francia en la siguiente ronda.

El principal foco de la polémica surgió a raíz de una acción en el área española durante la segunda mitad del encuentro. Según García, la jugada resultó determinante para el desenlace. Un centro de Nicolas Raskin por la izquierda fue despejado por Aymeric Laporte, pero la pelota impactó en el brazo de Rodri, mediocampista de España. El cuerpo técnico y los jugadores belgas reclamaron penal de inmediato, pero ni el árbitro Michael Oliver ni el VAR consideraron la acción sancionable.

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¡LA RECLAMÓ TODO BÉLGICA!: ¿era penal por mano de Rodri? 🤔 pic.twitter.com/yTkuQ7rw4A — TyC Sports (@TyCSports) July 10, 2026

“Es demasiada mala suerte. Una cosa es que Rodri cometa una mano clarísima dentro del área y que Michael Oliver no la vea, pero ¿para qué sirve el VAR? Creo que las decisiones sobre las manos siempre serán un problema mientras las reglas no sean más estrictas. En fin, no voy a decir nada más sobre ese incidente en particular, pero es otra situación que nos perjudicó a la hora de llegar a las semifinales contra un equipo de este calibre”, cuestionó el entrenador francés tras el partido.

El partido se desarrolló bajo condiciones complicadas para Bélgica desde el inicio. El equipo perdió a su capitán, Youri Tielemans, antes de saltar al campo, situación que obligó a modificar la alineación titular sobre la marcha. Ya en la segunda parte, una nueva complicación: el arquero Thibaut Courtois debió abandonar el terreno en el minuto 71 por una lesión muscular. Su reemplazante, Senne Lammens, ingresó en un momento crucial y no logró contener el remate que sentenció la clasificación española.

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El entrenador remarcó que la acción en el área no fue revisada con criterio sancionatorio y lamentó un encuentro condicionado por sustituciones imprevistas (Reuters/Kiyoshi Mio)

García expresó con contundencia su interpretación de lo sucedido: “Sin duda podemos estar orgullosos de nuestra campaña en el Mundial, crecemos y aprendemos de la derrota. No creo que tengamos motivos para avergonzarnos de este resultado. Plantamos cara a los españoles. Pero, sinceramente, sufrimos demasiados golpes de mala suerte: perder al capitán antes del inicio, perder al portero durante la segunda parte, vernos obligados a sustituir a Kevin De Bruyne cuando no estaba previsto... fue demasiada adversidad”.

En el análisis futbolístico, el partido mostró alternancia en el marcador. Fabián Ruiz abrió la cuenta a los 30 minutos para España, pero Charles De Ketelaere igualó a los 41 para Bélgica. Cuando el encuentro parecía encaminarse a la prórroga, Mikel Merino aprovechó un error del arquero suplente belga y selló la victoria en los últimos minutos.

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Bélgica se despidió de la Copa del Mundo, mientras España avanza y deberá enfrentar a Francia en semifinales (REUTERS/Carlos Barria)

La salida de Courtois por lesión fue uno de los momentos más críticos para el equipo. El entrenador detalló que no se arrepiente de la decisión de sustituirlo, priorizando la salud del jugador: “Courtois estuvo excelente en todos los aspectos. Es uno de los mejores porteros del mundo, fue un golpe muy duro no tenerle. No queríamos agravar la lesión de Courtois y no me arrepiento de la decisión”.

A pesar del desenlace, el proceso de Bélgica en el torneo dejó sensaciones positivas para su entrenador, quien resaltó el crecimiento y la experiencia adquirida. García evitó pronunciarse sobre su continuidad al frente del seleccionado y prefirió enfocarse en la “desilusión” por la eliminación. “No es el momento” de hablar de su futuro, sentenció.

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