Bosnia conmemora los 31 años del genocidio de Srebrenica: el reclamo de “nunca más” de la ONU

La ONU reclama que nunca más se repita un genocidio como el de Srebrenica 31 años después de la masacre

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, han pedido este sábado al unísono a la comunidad internacional que haga todo lo posible para impedir que se repita un genocidio como el de Srebrenica en el aniversario de la masacre de más de 8.000 bosnios musulmanes a manos de las fuerzas de la República Srpska, la entidad serbia de Bosnia, en julio de 1995.

“Recordar el genocidio de Srebrenica de 1995 significa confrontar el discurso de odio y la discriminación, y renovar nuestra determinación de hacer del ‘nunca más’ una realidad para todos”, ha manifestado Guterres en un día “solemne” en el que hace falta “recordar a las víctimas, escuchar a los superviventes y actuar para promover la justicia, la reconciliación y la paz”.

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Personas rezando durante la ceremonia conmemorativa y el funeral de diez víctimas, en el marco del 31.º aniversario del genocidio de Srebrenica en Potocari, Bosnia y Herzegovina, el 11 de julio de 2026. REUTERS/Amel Emric

Turk, por su parte, ha recordado las “desgarradoras historias” que ha escuchado durante sus visitas a Bosnia y Herzegovina, voces que “deben guiar” el trabajo de la ONU “para asegurar que tales horrores jamás se repitan”.

Familiares de las víctimas y supervivientes de la masacre han acudido por miles, como todos los años, al Centro Memorial de Potocari para conmemorar la tragedia. Durante el día, los restos de diez bosnios identificados recientemente serán enterrados en el lugar, antes de la celebración de la tradicional “Marcha por la Paz”.

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La bosnia Samedina Alihodzic coloca una bandera sobre el ataúd de su padre, Ahmet Guster, una de las diez víctimas cuyo funeral se celebró durante una ceremonia conmemorativa en Potocari, Bosnia y Herzegovina, el 11 de julio de 2026, con motivo del 31.º aniversario del genocidio de Srebrenica. Fotografía: REUTERS/Amel Emric.

El Tribunal de La Haya para Crímenes de Guerra en la Antigua Yugoslavia y los tribunales de Bosnia y Herzegovina, Serbia y Croacia han condenado hasta la fecha a 47 personas a más de 700 años de prisión por crímenes cometidos en julio de 1995, pero decenas de implicados han escapado impunes mientras las autoridades serbias, por su parte, siguen manteniendo su negativa a reconocer la masacre de Srebrenica como un genocidio.

Los dos máximos responsables de la matanza, el líder político de los serbobosnios Radovan Karadzic y el ejecutor directo de la operación, el comandante Ratko Mladic, fueron condenados a cadena perpetua.

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Los restos de las diez víctimas, identificadas recientemente y con edades comprendidas entre los 20 y los 56 años, fueron sepultados en el Centro Memorial de Potocari, junto a otras víctimas ya reconocidas de la mayor matanza cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, informó el canal regional N1.

Personas rezan durante la ceremonia conmemorativa y el funeral de diez víctimas, en el marco del 31.º aniversario del genocidio de Srebrenica, en Potocari, Bosnia y Herzegovina, el 11 de julio de 2026. REUTERS/Amel Emric

Con estos nuevos entierros, el número de personas inhumadas en este memorial asciende a 6.772, aunque cientos de familiares han optado por dar sepultura a sus seres queridos en otros cementerios.

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La conmemoración de este año vuelve a poner el foco en la memoria de una guerra cuyas heridas siguen abierta tres décadas después en un país que continúa dividido por líneas étnicas.

El Instituto para las Personas Desaparecidas de Bosnia-Herzegovina mantiene la búsqueda de 7.566 personas desaparecidas durante la guerra, entre ellas cerca de 950 víctimas del genocidio de Srebrenica cuyos restos aún no han sido localizados.

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Varias personas transportan el ataúd de Ramo Alic, una de las víctimas recientemente identificadas, para su entierro, durante la ceremonia conmemorativa y el funeral de diez víctimas que marcan el 31.º aniversario del genocidio de Srebrenica en Potocari, Bosnia y Herzegovina, el 11 de julio de 2026. REUTERS/Amel Emric

En julio de 1995, las fuerzas serbobosnias tomaron el control de Srebrenica, un enclave declarado “seguro” por Naciones Unidas, custodiado por cascos azules neerlandeses y poblado en su mayoría por musulmanes bosnios.

En los días posteriores, más de 8.000 hombres y niños bosnios fueron asesinados en ejecuciones organizadas por milicias serbobosnias, según estableció la Justicia internacional.

El entonces comandante militar serbobosnio, Ratko Mladic, y el líder político serbobosnio, Radovan Karadzic, fueron condenados a cadena perpetua por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia.

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La fecha del 11 de julio fue reconocida en 2024 por la Asamblea General de Naciones Unidas como Día Internacional de Reflexión y Conmemoración del Genocidio de Srebrenica.

La memoria de la tragedia sigue siendo motivo de disputa política: Serbia reconoce los asesinatos cometidos, pero rechaza calificarlos como genocidio, mientras que el negacionismo sobre lo sucedido continúa presente en la serbobosnia República Srpska, una de la dos entidades en las que está dividida Bosnia.

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(Con información de Europa Press)