Mundo

Bosnia conmemora los 31 años del genocidio de Srebrenica: el reclamo de “nunca más” de la ONU

Familiares de las víctimas y supervivientes de la masacre han acudido por miles, como todos los años, al Centro Memorial de Potocari para conmemorar la tragedia

Guardar
Google icon
La ONU reclama que nunca más se repita un genocidio como el de Srebrenica 31 años después de la masacre
La ONU reclama que nunca más se repita un genocidio como el de Srebrenica 31 años después de la masacre

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, han pedido este sábado al unísono a la comunidad internacional que haga todo lo posible para impedir que se repita un genocidio como el de Srebrenica en el aniversario de la masacre de más de 8.000 bosnios musulmanes a manos de las fuerzas de la República Srpska, la entidad serbia de Bosnia, en julio de 1995.

“Recordar el genocidio de Srebrenica de 1995 significa confrontar el discurso de odio y la discriminación, y renovar nuestra determinación de hacer del ‘nunca más’ una realidad para todos”, ha manifestado Guterres en un día “solemne” en el que hace falta “recordar a las víctimas, escuchar a los superviventes y actuar para promover la justicia, la reconciliación y la paz”.

PUBLICIDAD

Personas rezando durante la ceremonia conmemorativa y el funeral de diez víctimas, en el marco del 31.º aniversario del genocidio de Srebrenica en Potocari, Bosnia y Herzegovina, el 11 de julio de 2026. REUTERS/Amel Emric
Personas rezando durante la ceremonia conmemorativa y el funeral de diez víctimas, en el marco del 31.º aniversario del genocidio de Srebrenica en Potocari, Bosnia y Herzegovina, el 11 de julio de 2026. REUTERS/Amel Emric

Turk, por su parte, ha recordado las “desgarradoras historias” que ha escuchado durante sus visitas a Bosnia y Herzegovina, voces que “deben guiar” el trabajo de la ONU “para asegurar que tales horrores jamás se repitan”.

Familiares de las víctimas y supervivientes de la masacre han acudido por miles, como todos los años, al Centro Memorial de Potocari para conmemorar la tragedia. Durante el día, los restos de diez bosnios identificados recientemente serán enterrados en el lugar, antes de la celebración de la tradicional “Marcha por la Paz”.

PUBLICIDAD

La bosnia Samedina Alihodzic coloca una bandera sobre el ataúd de su padre, Ahmet Guster, una de las diez víctimas cuyo funeral se celebró durante una ceremonia conmemorativa en Potocari, Bosnia y Herzegovina, el 11 de julio de 2026, con motivo del 31.º aniversario del genocidio de Srebrenica. Fotografía: REUTERS/Amel Emric.
La bosnia Samedina Alihodzic coloca una bandera sobre el ataúd de su padre, Ahmet Guster, una de las diez víctimas cuyo funeral se celebró durante una ceremonia conmemorativa en Potocari, Bosnia y Herzegovina, el 11 de julio de 2026, con motivo del 31.º aniversario del genocidio de Srebrenica. Fotografía: REUTERS/Amel Emric.

El Tribunal de La Haya para Crímenes de Guerra en la Antigua Yugoslavia y los tribunales de Bosnia y Herzegovina, Serbia y Croacia han condenado hasta la fecha a 47 personas a más de 700 años de prisión por crímenes cometidos en julio de 1995, pero decenas de implicados han escapado impunes mientras las autoridades serbias, por su parte, siguen manteniendo su negativa a reconocer la masacre de Srebrenica como un genocidio.

Los dos máximos responsables de la matanza, el líder político de los serbobosnios Radovan Karadzic y el ejecutor directo de la operación, el comandante Ratko Mladic, fueron condenados a cadena perpetua.

Los restos de las diez víctimas, identificadas recientemente y con edades comprendidas entre los 20 y los 56 años, fueron sepultados en el Centro Memorial de Potocari, junto a otras víctimas ya reconocidas de la mayor matanza cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, informó el canal regional N1.

Personas rezan durante la ceremonia conmemorativa y el funeral de diez víctimas, en el marco del 31.º aniversario del genocidio de Srebrenica, en Potocari, Bosnia y Herzegovina, el 11 de julio de 2026. REUTERS/Amel Emric
Personas rezan durante la ceremonia conmemorativa y el funeral de diez víctimas, en el marco del 31.º aniversario del genocidio de Srebrenica, en Potocari, Bosnia y Herzegovina, el 11 de julio de 2026. REUTERS/Amel Emric

Con estos nuevos entierros, el número de personas inhumadas en este memorial asciende a 6.772, aunque cientos de familiares han optado por dar sepultura a sus seres queridos en otros cementerios.

La conmemoración de este año vuelve a poner el foco en la memoria de una guerra cuyas heridas siguen abierta tres décadas después en un país que continúa dividido por líneas étnicas.

El Instituto para las Personas Desaparecidas de Bosnia-Herzegovina mantiene la búsqueda de 7.566 personas desaparecidas durante la guerra, entre ellas cerca de 950 víctimas del genocidio de Srebrenica cuyos restos aún no han sido localizados.

Varias personas transportan el ataúd de Ramo Alic, una de las víctimas recientemente identificadas, para su entierro, durante la ceremonia conmemorativa y el funeral de diez víctimas que marcan el 31.º aniversario del genocidio de Srebrenica en Potocari, Bosnia y Herzegovina, el 11 de julio de 2026. REUTERS/Amel Emric
Varias personas transportan el ataúd de Ramo Alic, una de las víctimas recientemente identificadas, para su entierro, durante la ceremonia conmemorativa y el funeral de diez víctimas que marcan el 31.º aniversario del genocidio de Srebrenica en Potocari, Bosnia y Herzegovina, el 11 de julio de 2026. REUTERS/Amel Emric

En julio de 1995, las fuerzas serbobosnias tomaron el control de Srebrenica, un enclave declarado “seguro” por Naciones Unidas, custodiado por cascos azules neerlandeses y poblado en su mayoría por musulmanes bosnios.

En los días posteriores, más de 8.000 hombres y niños bosnios fueron asesinados en ejecuciones organizadas por milicias serbobosnias, según estableció la Justicia internacional.

El entonces comandante militar serbobosnio, Ratko Mladic, y el líder político serbobosnio, Radovan Karadzic, fueron condenados a cadena perpetua por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia.

La fecha del 11 de julio fue reconocida en 2024 por la Asamblea General de Naciones Unidas como Día Internacional de Reflexión y Conmemoración del Genocidio de Srebrenica.

La memoria de la tragedia sigue siendo motivo de disputa política: Serbia reconoce los asesinatos cometidos, pero rechaza calificarlos como genocidio, mientras que el negacionismo sobre lo sucedido continúa presente en la serbobosnia República Srpska, una de la dos entidades en las que está dividida Bosnia.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

ONUSrebrenicaGenocidio de SrebrenicaSerbiaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICAAntonio Guterres

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El régimen de Irán advirtió que no se considerará obligado a cumplir el acuerdo de paz con EEUU si continúan las hostilidades

El embajador iraní ante la ONU lanzó una nueva amenaza luego de que el líder supremo, Mojtaba Khamenei, prometiera vengar la muerte de su padre y predecesor, Ali Khamenei

El régimen de Irán advirtió que no se considerará obligado a cumplir el acuerdo de paz con EEUU si continúan las hostilidades

Al menos 15 personas murieron en Vietnam al volcar un barco turístico frente a la isla de Phu Quoc

La embarcación se habría enfrentado, a primeras horas de la tarde, a un oleaje y vientos inusuales cuando se encontraba a unos 400 metros de May Rut Ngoai

Al menos 15 personas murieron en Vietnam al volcar un barco turístico frente a la isla de Phu Quoc

El canciller iraní llegó a Omán para tratar la situación en Ormuz en medio de las crecientes tensiones con EEUU

Abbas Araqchi arribó este sábado a Mascate, mientras Washington presiona para que Teherán se comprometa públicamente a desbloquear esa vía marítima clave para el comercio internacional

El canciller iraní llegó a Omán para tratar la situación en Ormuz en medio de las crecientes tensiones con EEUU

La cuidadora de casas que robaba joyas, ropa de lujo y objetos familiares mientras sus dueños viajaban

Ariana Rose usó una plataforma para alojarse gratis y, según el tribunal, sustrajo objetos de valor en al menos cinco viviendas, reemplazó piezas originales por imitaciones y acumuló pérdidas estimadas en USD 89.780

La cuidadora de casas que robaba joyas, ropa de lujo y objetos familiares mientras sus dueños viajaban

Ucrania atacó 21 buques de la flota fantasma rusa en el mar de Azov

El presidente Volodimir Zelensky ordenó al Ejército centrar los próximos ataques sobre refinerías de Rusia ante la escasez de combustible en el país. Durante la madrugada del sábado Moscú lanzó 121 drones sobre territorio ucraniano

Ucrania atacó 21 buques de la flota fantasma rusa en el mar de Azov
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Policía de CDMX detiene al agresor que atacaba peatones en Iztacalco tras hacerse viral un video

Policía de CDMX detiene al agresor que atacaba peatones en Iztacalco tras hacerse viral un video

Vecinos de Benito Juárez cuestionan uso de veneno para ratas en áreas verdes por riesgo a mascotas y niños

La mansión de 1,5 millones de euros en Verona que no tiene dueño después de encontrar a los propietarios momificados dentro

Joven fue con su novio y hermano de CDMX a Veracruz, ellos fueron jalados por el mar al ingresar en la noche: murieron

Caen Los Cyber: estafaron más de $1.685 millones mediante fraude informático; especialmente a través de WhatsApp

INFOBAE AMÉRICA

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala anuncia agenda de actividades por su 75 aniversario

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala anuncia agenda de actividades por su 75 aniversario

Panamá inaugura un nuevo refugio natural en plena capital para proteger la biodiversidad tropical

Héroes de madrugada: Bomberos y enfermeros evacúan a 61 adultos mayores tras incendio en asilo de Costa Rica

Remiten a juicio a padrastro acusado de matar a golpes a un niño de tres años en Tipitapa, Nicaragua

El régimen de Irán advirtió que no se considerará obligado a cumplir el acuerdo de paz con EEUU si continúan las hostilidades

ENTRETENIMIENTO

Anne Hathaway cuenta por qué Tom Holland fue su “hijo soñado” en “La Odisea”

Anne Hathaway cuenta por qué Tom Holland fue su “hijo soñado” en “La Odisea”

22 mil personas con calvas falsas: el insólito récord Guinness que Pitbull celebró junto a sus fans en Londres

Taylor Swift y Travis Kelce reaparecen tras su boda: así fue su primer evento como esposos

Dakota y Elle Fanning celebran sus nominaciones a los Emmy con un logro que ya es historia familiar

Margaret Qualley responde sobre la ruptura con Jack Antonoff: “No hubo infidelidad”