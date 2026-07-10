El Salvador

Autoridades salvadoreñas eliminan más de 64 mil gramos de estupefacientes, valorados en más de 357 mil dólares

La incineración supervisada por la Fiscalía, la Policía Nacional Civil y la Superintendencia de Regulación Sanitaria corresponde a decomisos efectuados este año en Santa Ana, La Libertad, San Miguel, San Salvador y Sonsonate

Guardar
Google icon
Incineración de estupefacientes decomisados, parte del procedimiento legal para eliminar sustancias ilícitas en El Salvador (Cortesía: FGR).
Incineración de estupefacientes decomisados, parte del procedimiento legal para eliminar sustancias ilícitas en El Salvador (Cortesía: FGR).

La Fiscalía General de la República (FGR) supervisó el día de ayer, 9 de julio la destrucción de 64,263.14 gramos de droga incautada en distintos operativos realizados en El Salvador, con un valor estimado de 357,502.87 dólares.

El proceso, que se llevó a cabo con el apoyo de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), abarcó la incineración de marihuana, cocaína y metanfetaminas confiscadas en diversas regiones del país.

Durante la jornada, representantes de la FGR, junto a equipos de la PNC y la SRS, realizaron la verificación del proceso de incineración. Las autoridades incluyeron la prueba de campo, el registro y la clasificación de cada tipo de droga antes de su destrucción. Según informó el Ministerio Público, este procedimiento responde a los lineamientos legales para la disposición final de sustancias ilícitas incautadas en operativos contra el narcotráfico.

PUBLICIDAD

Las sustancias destruidas corresponden a:

  • 58,620.4 gramos de marihuana
  • 4,937.322 gramos de cocaína
  • 705.426 gramos de metanfetaminas.

La suma total, según detalló la FGR, asciende a 64,263.14 gramos, con un valor en el mercado ilegal de 357,502.87 dólares. Estas cifras fueron verificadas por personal técnico de la SRS, quienes certificaron cada fase del procedimiento.

Sustancias prohibidas y empaques incautados, reunidos para su destrucción en cumplimiento de la normativa antidrogas nacional (Cortesía: FGR).
Sustancias prohibidas y empaques incautados, reunidos para su destrucción en cumplimiento de la normativa antidrogas nacional (Cortesía: FGR).

Alcances de los decomisos y procesos judiciales

De acuerdo con la información oficial, los estupefacientes eliminados corresponden a 54 procesos de incautación ejecutados en los departamentos de Santa Ana, La Libertad, San Miguel, San Salvador y Sonsonate. Las autoridades confirmaron que los casos ya fueron judicializados, y los responsables cumplen condenas de prisión por delitos vinculados al narcotráfico.

El reporte indica que las incautaciones forman parte de operativos coordinados por el Gabinete de Seguridad, orientados a combatir el narcomenudeo y el tráfico a gran escala. Según la PNC, en lo que va del año se han decomisado múltiples toneladas de drogas y se han desmantelado redes de distribución en ciudades clave como San Miguel y San Salvador.

PUBLICIDAD

En El Salvador, los delitos relacionados con estupefacientes se encuentran regidos por la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas (LRARD). Esta normativa establece sanciones que oscilan entre 1 y 15 años de prisión, en función del tipo y cantidad de droga incautada, así como de la finalidad de la posesión.

Un paquete de estupefacientes, verificado y firmado por las autoridades, es preparado para el proceso de eliminación (Cortesía: FGR).
Un paquete de estupefacientes, verificado y firmado por las autoridades, es preparado para el proceso de eliminación (Cortesía: FGR).

La ley clasifica los delitos principalmente en tres categorías:

  • Posesión y Tenencia (artículo 34): Para cantidades menores a 2 gramos, la pena va de 1 a 3 años de prisión. Si la cantidad es igual o superior a 2 gramos, la sanción es de 3 a 6 años de prisión.
  • Tráfico Ilícito (artículo 33): Cuando se demuestra que la droga se posee con fines de comercialización, almacenamiento, exportación o distribución, la pena se fija entre 6 y 10 años de prisión.
  • Transacciones y Actividades Derivadas (artículo 46): Las operaciones financieras o comerciales con bienes provenientes del narcotráfico se castigan con penas de 8 a 15 años de prisión.

Estas disposiciones legales buscan sancionar de forma diferenciada la posesión para consumo propio, el tráfico y las operaciones de lavado de activos relacionadas con el narcotráfico.

El combate al tráfico de drogas representa una prioridad para las autoridades salvadoreñas. Según información proporcionada por la PNC, los operativos han permitido interceptar cargamentos significativos y desarticular estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

El marco legal vigente y los operativos permanentes reflejan el enfoque del Estado salvadoreño en la reducción del tráfico y consumo de drogas, así como en la persecución penal de quienes incurren en estos delitos.

Temas Relacionados

El SalvadorDestrucción de drogaFGRDrogasNarcotráfico

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá busca técnico para un nuevo ciclo mundialista, pero no cierra la puerta a Thomas Christiansen

El contrato del seleccionador venció el 30 de junio y la Federación evalúa su continuidad junto con otros candidatos. El entrenador que sea contratado podrá ser ratificado o sustituido por la nueva dirigencia que se elegirá en diciembre.

Panamá busca técnico para un nuevo ciclo mundialista, pero no cierra la puerta a Thomas Christiansen

El Poder Ejecutivo dominicano propone modificar 18 artículos del nuevo Código Penal tras ola de protestas

En una carrera contra el reloj legislativo, el Gobierno dominicano propuso este viernes una profunda revisión a 18 artículos de la Ley núm. 74-25 que instituye el nuevo Código Penal

El Poder Ejecutivo dominicano propone modificar 18 artículos del nuevo Código Penal tras ola de protestas

La CEPAL advierte que Nicaragua y Honduras sufrirán el mayor deterioro comercial por el alza del petróleo

El organismo prevé que, con un Brent en USD 86 por barril, la balanza externa de Nicaragua caerá 1.69 puntos del PIB y la de Honduras 1.67, con efectos adicionales sobre los precios

La CEPAL advierte que Nicaragua y Honduras sufrirán el mayor deterioro comercial por el alza del petróleo

El Ministerio de Energía y Minas activa la metodología para asegurar el etanol del programa E10 en Guatemala

La cartera puso en vigor el Acuerdo 295-2026/SG, que ordena seis etapas con plazos cerrados para productores y distribuidoras, antes de la venta prevista para el 21 de agosto de 2026

El Ministerio de Energía y Minas activa la metodología para asegurar el etanol del programa E10 en Guatemala

El Salvador no ha estandarizado circunscripción ni mecanismos de integración legislativa de quienes serán electos en el exterior

La nueva circunscripción en el exterior quedó incorporada en la Constitución y en normas complementarias, pero el diseño de sus reglas de funcionamiento sigue sin definirse y se aparta de prácticas comparables internacionales, según informe de Acción Ciudadana.

El Salvador no ha estandarizado circunscripción ni mecanismos de integración legislativa de quienes serán electos en el exterior

TECNO

Ni empleo ni salarios: qué preocupa realmente a trabajadores colombianos tras elecciones presidenciales

Ni empleo ni salarios: qué preocupa realmente a trabajadores colombianos tras elecciones presidenciales

Si tu celular va lento, se descarga rápido y consume muchos datos, tienes una amenaza en el bolsillo

La IA crece en América Latina al doble que en el mundo rico, pero la automatización real va a la mitad

A dónde llevar computadores, celulares o electrodomésticos viejos para reciclarlos

Los mejores memes de Erling Haaland: Majin Buu, Dónde están las rubias, Vinicius Jr. y otros momentos

ENTRETENIMIENTO

Productor de Taylor Swift borró por error su invitación a la boda: pensó que era spam

Productor de Taylor Swift borró por error su invitación a la boda: pensó que era spam

Las novias y romances de Lamine Yamal: así ha sido la vida amorosa de la estrella de España en el Mundial 2026

Taylor Swift pagó más de 160.000 dólares a Nueva York por el permiso de su boda en el Madison Square Garden

Emily Ratajkowski firmó un contrato millonario por un libro sobre sus confesiones sexuales tras el divorcio

El picante secreto de Heidi Klum para mantener vivo el romance con Tom Kaulitz, su esposo 17 años más joven

MUNDO

El petróleo cierra con una leve caída tras los choques entre Estados Unidos e Irán

El petróleo cierra con una leve caída tras los choques entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos sancionó a personas y entidades que gestionan los activos del líder supremo de Irán Mojtaba Khamenei

Zelensky consideró que Ucrania tiene una “ventana de oportunidad” luego de los nuevos ataques contra Rusia

El gobierno de Siria responsabilizó al Estado Islámico por los atentados en Damasco durante la visita de Emmanuel Macron

Reino Unido: detuvieron a un hombre por el asesinato de la ex ministra Ann Widdecombe