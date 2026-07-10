Autoridades salvadoreñas eliminan más de 64 mil gramos de estupefacientes, valorados en más de 357 mil dólares

Incineración de estupefacientes decomisados, parte del procedimiento legal para eliminar sustancias ilícitas en El Salvador (Cortesía: FGR).

La Fiscalía General de la República (FGR) supervisó el día de ayer, 9 de julio la destrucción de 64,263.14 gramos de droga incautada en distintos operativos realizados en El Salvador, con un valor estimado de 357,502.87 dólares.

El proceso, que se llevó a cabo con el apoyo de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), abarcó la incineración de marihuana, cocaína y metanfetaminas confiscadas en diversas regiones del país.

Durante la jornada, representantes de la FGR, junto a equipos de la PNC y la SRS, realizaron la verificación del proceso de incineración. Las autoridades incluyeron la prueba de campo, el registro y la clasificación de cada tipo de droga antes de su destrucción. Según informó el Ministerio Público, este procedimiento responde a los lineamientos legales para la disposición final de sustancias ilícitas incautadas en operativos contra el narcotráfico.

PUBLICIDAD

Las sustancias destruidas corresponden a:

58,620.4 gramos de marihuana

4,937.322 gramos de cocaína

705.426 gramos de metanfetaminas.

La suma total, según detalló la FGR, asciende a 64,263.14 gramos, con un valor en el mercado ilegal de 357,502.87 dólares. Estas cifras fueron verificadas por personal técnico de la SRS, quienes certificaron cada fase del procedimiento.

Sustancias prohibidas y empaques incautados, reunidos para su destrucción en cumplimiento de la normativa antidrogas nacional (Cortesía: FGR).

Alcances de los decomisos y procesos judiciales

De acuerdo con la información oficial, los estupefacientes eliminados corresponden a 54 procesos de incautación ejecutados en los departamentos de Santa Ana, La Libertad, San Miguel, San Salvador y Sonsonate. Las autoridades confirmaron que los casos ya fueron judicializados, y los responsables cumplen condenas de prisión por delitos vinculados al narcotráfico.

El reporte indica que las incautaciones forman parte de operativos coordinados por el Gabinete de Seguridad, orientados a combatir el narcomenudeo y el tráfico a gran escala. Según la PNC, en lo que va del año se han decomisado múltiples toneladas de drogas y se han desmantelado redes de distribución en ciudades clave como San Miguel y San Salvador.

PUBLICIDAD

En El Salvador, los delitos relacionados con estupefacientes se encuentran regidos por la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas (LRARD). Esta normativa establece sanciones que oscilan entre 1 y 15 años de prisión, en función del tipo y cantidad de droga incautada, así como de la finalidad de la posesión.

Un paquete de estupefacientes, verificado y firmado por las autoridades, es preparado para el proceso de eliminación (Cortesía: FGR).

La ley clasifica los delitos principalmente en tres categorías:

Posesión y Tenencia (artículo 34): Para cantidades menores a 2 gramos, la pena va de 1 a 3 años de prisión. Si la cantidad es igual o superior a 2 gramos, la sanción es de 3 a 6 años de prisión.

Tráfico Ilícito (artículo 33): Cuando se demuestra que la droga se posee con fines de comercialización, almacenamiento, exportación o distribución, la pena se fija entre 6 y 10 años de prisión.

Transacciones y Actividades Derivadas (artículo 46): Las operaciones financieras o comerciales con bienes provenientes del narcotráfico se castigan con penas de 8 a 15 años de prisión.

Estas disposiciones legales buscan sancionar de forma diferenciada la posesión para consumo propio, el tráfico y las operaciones de lavado de activos relacionadas con el narcotráfico.

El combate al tráfico de drogas representa una prioridad para las autoridades salvadoreñas. Según información proporcionada por la PNC, los operativos han permitido interceptar cargamentos significativos y desarticular estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

PUBLICIDAD

El marco legal vigente y los operativos permanentes reflejan el enfoque del Estado salvadoreño en la reducción del tráfico y consumo de drogas, así como en la persecución penal de quienes incurren en estos delitos.