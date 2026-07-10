Tras la clasificación de España ante Bélgica, así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026

En la jornada de ayer, Francia eliminó a Marruecos con un contundente 2-0 y Kylian Mbappé como figura. Tras la confirmación del actual subcampeón mundial en la ronda de semifinales, ahora se confirmó quién será su rival: España, que eliminó a Bélgica en Los Ángeles.
Los españoles se impusieron en el SoFi Stadium gracias a los tantos de Fabián Ruiz y Mikel Merino, mientras que los belgas habían conseguido la igualdad parcial en el primer tiempo a través de Charles de Ketelaere. Hubo un quiebre en el match: la lesión del arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, a falta de poco para el final. Su reemplazo, Senne Lammens, tuvo una floja respuesta al minuto 88 en el segundo y definitivo tanto del equipo dirigido por Luis de la Fuente.
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Las otras dos llaves de cuartos de final de la Copa del Mundo tendrán lugar mañana. En primer turno, habrá otro duelo de europeos en Miami: Inglaterra y Noruega competirán por una plaza entre los cuatro mejores del certamen, a partir de las 18 (hora argentina). El último en salir a la cancha será Argentina, que partirá como favorita frente a Suiza, que quiere dar el gran batacazo de la competición, cuando choquen a partir de las 22 en Kansas City. Los ganadores de los cruces del sábado se enfrentarán en las semis el próximo miércoles.
LA AGENDA CON LOS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL
Jueves 9 de julio
Francia 2-0 Marruecos
Viernes 10 de julio
España 2-1 Bélgica (Los Angeles Stadium)
Sábado 11 de julio
18.00: Noruega vs. Inglaterra (Miami Stadium)
22.00: Argentina vs. Suiza (Kansas City Stadium)
* Horarios de Argentina
LA AGENDA DE LOS CRUCES DE SEMIFINALES
Martes 14 de julio
16.00: Francia-España (Dallas Stadium)
Miércoles 15 de julio
16.00: Noruega vs. Inglaterra/Argentina vs. Suiza (Atlanta Stadium)
* Horarios de Argentina
LA FINAL
16.00: MetLife Stadium (Nueva Jersey)
* Horario de Argentina
EL CUADRO DEL MUNDIAL 2026
LOS GOLES DE LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL
• SUIZA 0-0 (4-3) COLOMBIA
• ARGENTINA 3-2 EGIPTO
• ESTADOS UNIDOS 1-4 BÉLGICA
• ESPAÑA 1-0 PORTUGAL
• INGLATERRA 3-2 MÉXICO
• NORUEGA 2-1 BRASIL
• FRANCIA 1-0 PARAGUAY
• CANADÁ 0-3 MARRUECOS
LOS GOLES DE LOS CRUCES DE 16avos. DE FINAL
• SUDÁFRICA 0-1 CANADÁ
• BRASIL 2-1 JAPÓN
• ALEMANIA 1-1 (3-4) PARAGUAY
• PAÍSES BAJOS 1-1 (2-3) MARRUECOS
• COSTA DE MARFIL 1-2 NORUEGA
• FRANCIA 3-0 SUECIA
• MÉXICO 2-0 ECUADOR
• INGLATERRA 2-1 CONGO
• BÉLGICA 3-2 SENEGAL
• ESTADOS UNIDOS 2-0 BOSNIA HERZEGOVINA
• ESPAÑA 3-0 AUSTRIA
• PORTUGAL 2-1 CROACIA
• SUIZA 2-0 ARGELIA
• AUSTRALIA 1-1 (2-4) EGIPTO
• ARGENTINA 3-2 CABO VERDE
• COLOMBIA 1-0 GHANA
LAS SELECCIONES ELIMINADAS DEL MUNDIAL
- Bélgica (4tos de final)
- Marruecos (4tos de final)
- Egipto (8vos de final)
- Colombia (8vos de final)
- Estados Unidos (8vos de final)
- Portugal (8vos de final)
- México (8vos de final)
- Brasil (8vos de final)
- Paraguay (8vos de final)
- Canadá (8vos de final)
- Ghana (16avos de final)
- Cabo Verde (16avos de final)
- Australia (16avos de final)
- Austria (16avos de final)
- Argelia (16avos de final)
- Croacia (16avos de final)
- Bosnia y Herzegovina (16avos de final)
- Senegal (16avos de final)
- RD Congo (16avos de final)
- Ecuador (16avos de final)
- Suecia (16avos de final)
- Costa de Marfil (16avos de final)
- Sudáfrica (16avos de final)
- Japón (16avos de final)
- Alemania (16avos de final)
- Países Bajos (16avos de final)
- Uruguay (fase de grupos)
- Arabia Saudita (fase de grupos)
- Escocia (fase de grupos)
- República Checa (fase de grupos)
- Corea del Sur (fase de grupos)
- Uzbekistán (fase de grupos)
- Qatar (fase de grupos)
- Haití (fase de grupos)
- Turquía (fase de grupos)
- Curazao (fase de grupos)
- Túnez (fase de grupos)
- Irak (fase de grupos)
- Irán (fase de grupos)
- Jordania (fase de grupos)
- Panamá (fase de grupos)
- Nueva Zelanda (fase de grupos)
LA AGENDA DE TODOS LOS PARTIDOS
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