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Tras la clasificación de España ante Bélgica, así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026

Otro seleccionado se anotó en las semifinales y ahora restarán definirse dos cupos para la fase final

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(REUTERS/Kai Pfaffenbach)
(REUTERS/Kai Pfaffenbach)

En la jornada de ayer, Francia eliminó a Marruecos con un contundente 2-0 y Kylian Mbappé como figura. Tras la confirmación del actual subcampeón mundial en la ronda de semifinales, ahora se confirmó quién será su rival: España, que eliminó a Bélgica en Los Ángeles.

Los españoles se impusieron en el SoFi Stadium gracias a los tantos de Fabián Ruiz y Mikel Merino, mientras que los belgas habían conseguido la igualdad parcial en el primer tiempo a través de Charles de Ketelaere. Hubo un quiebre en el match: la lesión del arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, a falta de poco para el final. Su reemplazo, Senne Lammens, tuvo una floja respuesta al minuto 88 en el segundo y definitivo tanto del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

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Las otras dos llaves de cuartos de final de la Copa del Mundo tendrán lugar mañana. En primer turno, habrá otro duelo de europeos en Miami: Inglaterra y Noruega competirán por una plaza entre los cuatro mejores del certamen, a partir de las 18 (hora argentina). El último en salir a la cancha será Argentina, que partirá como favorita frente a Suiza, que quiere dar el gran batacazo de la competición, cuando choquen a partir de las 22 en Kansas City. Los ganadores de los cruces del sábado se enfrentarán en las semis el próximo miércoles.

LA AGENDA CON LOS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL

Jueves 9 de julio

Francia 2-0 Marruecos

Viernes 10 de julio

España 2-1 Bélgica (Los Angeles Stadium)

Sábado 11 de julio

18.00: Noruega vs. Inglaterra (Miami Stadium)

22.00: Argentina vs. Suiza (Kansas City Stadium)

* Horarios de Argentina

LA AGENDA DE LOS CRUCES DE SEMIFINALES

Martes 14 de julio

16.00: Francia-España (Dallas Stadium)

Miércoles 15 de julio

16.00: Noruega vs. Inglaterra/Argentina vs. Suiza (Atlanta Stadium)

* Horarios de Argentina

LA FINAL

16.00: MetLife Stadium (Nueva Jersey)

* Horario de Argentina

EL CUADRO DEL MUNDIAL 2026

LOS GOLES DE LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL

• SUIZA 0-0 (4-3) COLOMBIA

Mundial 2026 - Suiza 0 (4) - Colombia 0 (3)

• ARGENTINA 3-2 EGIPTO

Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2

• ESTADOS UNIDOS 1-4 BÉLGICA

Mundial 2026 - Estados Unidos 1 - Bélgica 4

• ESPAÑA 1-0 PORTUGAL

Mundial 2026 - Portugal 0 - España 1

• INGLATERRA 3-2 MÉXICO

• NORUEGA 2-1 BRASIL

Mundial 2026 - Noruega 2 - Brasil 1

• FRANCIA 1-0 PARAGUAY

Mundial 2026 - Paraguay 0 - Francia 1

• CANADÁ 0-3 MARRUECOS

Mundial 2026 - Canadá 0 - Marruecos 3

LOS GOLES DE LOS CRUCES DE 16avos. DE FINAL

• SUDÁFRICA 0-1 CANADÁ

Mundial 2026 - Sudáfrica 0 - Canadá 1

• BRASIL 2-1 JAPÓN

• ALEMANIA 1-1 (3-4) PARAGUAY

• PAÍSES BAJOS 1-1 (2-3) MARRUECOS

Mundial 2026 - Canadá 0 - Marruecos 3

• COSTA DE MARFIL 1-2 NORUEGA

Mundial 2026 - Noruega 2 - Costa de Marfil 1

• FRANCIA 3-0 SUECIA

Mundial 2026 - Francia 3 - Suecia 0

• MÉXICO 2-0 ECUADOR

Mundial 2026 - México 2 - Ecuador 0

• INGLATERRA 2-1 CONGO

Mundial 2026 - Inglaterra 2 - RD Congo 1

• BÉLGICA 3-2 SENEGAL

Mundial 2026 - Bélgica 3 - Senegal 2

• ESTADOS UNIDOS 2-0 BOSNIA HERZEGOVINA

Mundial 2026 - Estados Unidos 2 - Bosnia 0

• ESPAÑA 3-0 AUSTRIA

Mundial 2026 - España 3 - Austria 0

• PORTUGAL 2-1 CROACIA

Mundial 2026 - Portugal 2 - Croacia 1

• SUIZA 2-0 ARGELIA

Mundial 2026 - Suiza 2 - Argelia 0

• AUSTRALIA 1-1 (2-4) EGIPTO

• ARGENTINA 3-2 CABO VERDE

• COLOMBIA 1-0 GHANA

LAS SELECCIONES ELIMINADAS DEL MUNDIAL

  • Bélgica (4tos de final)
  • Marruecos (4tos de final)
  • Egipto (8vos de final)
  • Colombia (8vos de final)
  • Estados Unidos (8vos de final)
  • Portugal (8vos de final)
  • México (8vos de final)
  • Brasil (8vos de final)
  • Paraguay (8vos de final)
  • Canadá (8vos de final)
  • Ghana (16avos de final)
  • Cabo Verde (16avos de final)
  • Australia (16avos de final)
  • Austria (16avos de final)
  • Argelia (16avos de final)
  • Croacia (16avos de final)
  • Bosnia y Herzegovina (16avos de final)
  • Senegal (16avos de final)
  • RD Congo (16avos de final)
  • Ecuador (16avos de final)
  • Suecia (16avos de final)
  • Costa de Marfil (16avos de final)
  • Sudáfrica (16avos de final)
  • Japón (16avos de final)
  • Alemania (16avos de final)
  • Países Bajos (16avos de final)
  • Uruguay (fase de grupos)
  • Arabia Saudita (fase de grupos)
  • Escocia (fase de grupos)
  • República Checa (fase de grupos)
  • Corea del Sur (fase de grupos)
  • Uzbekistán (fase de grupos)
  • Qatar (fase de grupos)
  • Haití (fase de grupos)
  • Turquía (fase de grupos)
  • Curazao (fase de grupos)
  • Túnez (fase de grupos)
  • Irak (fase de grupos)
  • Irán (fase de grupos)
  • Jordania (fase de grupos)
  • Panamá (fase de grupos)
  • Nueva Zelanda (fase de grupos)

LA AGENDA DE TODOS LOS PARTIDOS

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