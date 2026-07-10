Evangelina Anderson deslumbró con su look de verano en un exclusivo club de playa de Marbella

La modelo sigue de vacaciones en España y elevó la temperatura en las redes

Evangelina Anderson sigue aprovechando el verano europeo desde Marbella, donde disfruta de sus días junto a su familia y amigas. La modelo y empresaria, viene compartiendo en sus redes sociales distintos momentos de la estadía en la costa española, y este jueves sumó una nueva tanda de videos que la muestran a pleno en uno de los beach clubs más buscados del destino.

El escenario elegido fue La Câbane Beach Club Marbella. Pero antes de llegar hasta allí, Evangelina ya había encendido sus stories desde la habitación. Se filmó frente al espejo con una bikini triangular azul de estampado de hojas en tonos celeste y blanco, con argollas metálicas en el centro, y acompañó la secuencia con una frase que resumía el estado de ánimo: “Verano TE AMO”.

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Los clips en la habitación la muestran en distintos ángulos. De frente, con el teléfono sostenido a la altura del pecho y la mirada directa a la cámara. De perfil, donde se aprecia el corte de la bikini y la silueta completa. Y de costado, con los brazos en alto mientras se cuelga al hombro una bolsa de red beige, lista para salir. El espacio, con maderas cálidas, techos altos y luz natural generosa, funcionó como fondo natural de la producción improvisada.

Evangelina vivió muchos años en Marbella por lo que está familiarizada con la ciudad

Una vez en el beach club, los videos continuaron. La cabaña que eligió tiene como telón de fondo cortinas con estampado de mayólica azul y blanca, palmeras y el Mediterráneo extendiéndose hasta donde alcanza la vista. Anderson se mueve ante la cámara con soltura, alternando poses de frente, de espaldas y de perfil, siempre con la misma bikini triangular.

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Para completar el look sumó un sombrero de paja de ala ancha con cinta negra de Prada, anteojos de sol de marco fino y pulseras en ambas muñecas. Uno de los videos la muestra de espaldas, con la mirada hacia el horizonte marino y el sombrero apenas inclinado. Otro la captura de frente, con una mano en la cadera y la otra apoyada sobre el borde de la mesa de la cabaña, donde se distingue una bandeja azul con una flor roja como único detalle de color.

Evangelina eligió un traje de baño en tonos azules y lo combino con un sombrero de Prada y anteojos negros (Instagram)

Junto a ella está Majo Martino y, días atrás. juntas, se animaron a una sesión de meditación en la playa que mezcló tecnología, espiritualidad y una buena dosis de humor compartido.

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La cita fue a primera hora de la mañana, cuando la costa de Marbella apenas comenzaba a despertar. Evangelina fue la primera en compartir los detalles de la actividad: desde sus historias de Instagram mostró cómo se preparó para una particular sesión de meditación en la playa. A las 6,30, recostada sobre una mantilla térmica con luz roja, una tecnología con múltiples beneficios para la salud, auriculares y un antifaz para aislarse del entorno, la modelo se dispuso a entregarse a la experiencia. Completaban el kit una manta para taparse y un cuaderno para ejercicios de escritura guiada. “Asombrosa experiencia de meditación”, escribió Evangelina en la previa, anticipando la calma y el bienestar que buscaba para empezar el día.

No tardó en mostrar el resultado. En un breve video, Anderson compartió una página de su cuaderno donde, con tinta azul, plasmó un mensaje que resume su estado de ánimo: “Gracias Dios por absolutamente todo”. Y momentos más tarde, Evangelina subió una imagen suya relajada, acompañada por los primeros rayos de sol y el sonido del mar, terminó de completar la postal de una jornada dedicada al bienestar y la introspección.

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Majo, fiel compañera de aventuras, se sumó al plan y documentó la experiencia con su propio estilo. En un vlog que subió a sus redes, mostró el detrás de escena de la sesión, sumando humor y complicidad a la escena. “Son las seis y diez de la mañana”, anunciaba Evangelina, mientras Majo resaltaba el esfuerzo de madrugar para buscar un momento de calma: “Esto es tener ganas de ir a meditar... Recién llegadas. El despertar espiritual”. Entre risas, comentarios sobre el canto de los pájaros y confesiones de rebeldía, las amigas dejaron en claro que el bienestar también puede ser divertido y compartido.