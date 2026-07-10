Yamil Santoro explicó por qué se afilió al PRO: “La agenda del partido coincide con la que defiendo hace veinte años”

Yamil Santoro explicó que se afilió al PRO porque la agenda del partido coincide con las ideas que dice defender desde hace veinte años

Yamil Santoro aseguró que su reciente afiliación al PRO no implicó un cambio de convicciones, sino el encuentro con un espacio político cuya agenda, según afirmó, refleja las ideas que viene defendiendo desde hace dos décadas. Durante una entrevista en Infobae al Regreso, el director del Parque de Innovación de la Ciudad de Buenos Aires explicó que la desaparición de Republicanos Unidos lo había dejado sin una estructura partidaria desde la cual canalizar su vocación política y consideró que el oficialismo porteño hoy representa ese lugar.

"Preferí afiliarme al PRO porque hoy la agenda del partido coincide con la que defiendo hace veinte años“, sostuvo durante la charla con Gonzalo Aziz. En ese sentido, aclaró que no fue él quien modificó sus posiciones, sino que fue el partido el que terminó acercándose a su visión. “No es que recién ahora me doy cuenta; recién ahora el PRO llegó a la baldosa”, resumió.

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Para fundamentar esa idea, mencionó algunas de las políticas impulsadas por la gestión de Jorge Macri, como las medidas contra los trapitos, los desalojos exprés y la baja de impuestos. A su entender, esa agenda de orden público y reformas coincide con la que él mismo viene promoviendo desde hace años.

Santoro también recordó que la crisis y posterior disolución de Republicanos Unidos terminó de acelerar su decisión. Explicó que había perdido la referencia institucional desde la cual hacer política y que necesitaba volver a integrarse a una organización partidaria.

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Santoro sostuvo que las políticas de Jorge Macri contra los trapitos, los desalojos exprés y la baja de impuestos reflejan su agenda política (Infobae en Vivo)

“Me había quedado sin un espacio de referencia. Me encanta hacer política, trabajar con nuevas generaciones y recorrer el país. Esto reencausa mi vocación de militancia y participación en un ámbito institucional”, afirmó. En la misma línea, sintetizó el sentido de su incorporación al PRO con una frase: "Prefiero tener los papeles en regla y elegí afiliarme“.

La referencia a Dante Gebel y la importancia de la institucionalidad

Durante la entrevista también fue consultado por su relación con Dante Gebel. Santoro aclaró que mantiene una valoración personal muy positiva del conductor y pastor evangélico, aunque explicó que ese vínculo no reemplazaba la necesidad de formar parte de un partido político.

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“Me sigue pareciendo un tipo valiosísimo”, dijo, aunque inmediatamente marcó la diferencia entre una afinidad personal y la construcción política. Según explicó, sentía que le faltaba “la pertenencia a un espacio institucional y político”, especialmente teniendo en cuenta que hoy ocupa un cargo de gestión dentro del Gobierno porteño.

Para el funcionario, esa pertenencia no responde únicamente a una cuestión administrativa, sino también a una forma de desarrollar la actividad política con reglas claras y estructuras consolidadas.

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Yamil Santoro señaló que su vínculo con Dante Gebel no reemplaza la necesidad de integrar un partido político con reglas y estructuras (Infobae en Vivo)

El Parque de Innovación y el desafío de conectar ciencia con empresas

Además de referirse a su presente político, Santoro repasó el trabajo que lleva adelante como director del Parque de Innovación, el predio ubicado junto al estadio de River Plate que busca reunir universidades, investigadores, startups, empresas y organismos públicos para potenciar la economía del conocimiento.

“Es un hub científico-tecnológico inspirado en el MIT. Conviven startups, corporaciones, hospitales y edificios de oficinas para generar un ecosistema de innovación”, explicó al describir el proyecto.

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Según detalló, uno de los principales objetivos consiste en acelerar la transferencia de conocimiento desde las universidades hacia el sector privado, promoviendo que las investigaciones puedan transformarse en desarrollos tecnológicos, patentes y nuevos emprendimientos.

En ese ecosistema ya participan compañías internacionales como Merck, Bayer Agro y CNH, además de empresas nacionales, cámaras empresarias y universidades como el ITBA, la UBA, la UTN y la Universidad Torcuato Di Tella.

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En ese contexto, destacó una de las principales fortalezas del país en materia científica. “Tenemos más de tres mil científicos por cada millón de habitantes, una anomalía en Latinoamérica que nos pone en una posición de superprivilegio”, afirmó.

El Parque de Innovación de la Ciudad de Buenos Aires busca conectar universidades, investigadores, startups y empresas para impulsar la economía del conocimiento (Instagram)

Consultado por el rol del Gobierno nacional, reconoció que la administración de Javier Milei redujo su participación directa en el sistema científico, aunque consideró que el ecosistema argentino sigue teniendo bases sólidas. En su opinión, el gran desafío pasa por que las universidades logren una mayor autonomía financiera mediante la generación de patentes, licencias y participación en startups tecnológicas, disminuyendo así su dependencia exclusiva del financiamiento estatal.

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La competencia entre el PRO y La Libertad Avanza

En otro tramo de la entrevista, Santoro analizó la evolución del escenario político argentino y la relación entre el PRO y La Libertad Avanza. A su juicio, el cambio en las demandas sociales explica que hoy ambas fuerzas compartan algunas propuestas.

“La sociedad argentina se ha corrido a la derecha y los partidos responden a esas inquietudes”, sostuvo. Incluso consideró que muchas de las iniciativas impulsadas años atrás por el PRO tendrían hoy una recepción muy distinta entre los votantes.

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Sin embargo, rechazó que el oficialismo porteño simplemente replique las posiciones del espacio que lidera el presidente Javier Milei. “La Libertad Avanza no gobierna ningún distrito de la Ciudad. Hay una diferencia enorme entre la declamación y la política práctica”, afirmó.

Yamil Santoro marcó diferencias entre el PRO y La Libertad Avanza, defendió el funcionamiento interno de los partidos y ratificó su apoyo a la ESI (Infobae en Vivo)

También planteó la necesidad de fortalecer el funcionamiento interno de los partidos políticos y revisar situaciones de dirigentes que mantienen su afiliación pese a competir electoralmente por otras fuerzas. Al mismo tiempo, defendió la importancia de preservar organizaciones políticas con identidad propia.

“No es sano para la democracia que las decisiones las tome una sola persona. El desafío es que los partidos funcionen mejor”, señaló.

Las diferencias internas dentro del PRO

Consultado por las diferencias que mantiene con algunos referentes del PRO, entre ellos la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, Santoro aseguró que la convivencia de posturas distintas forma parte del funcionamiento normal de un partido amplio.

“Todos los partidos tienen personas que pueden opinar distinto. La ventaja que tengo es que sostengo lo que pienso y no me voy a plegar a la mayoría”, afirmó.

Como ejemplo mencionó su postura respecto de la Educación Sexual Integral (ESI), sobre la que volvió a expresar su apoyo. “Estoy a favor de la ESI. Hay mucho fantasma en torno a lo que es, pero la ley debe cumplirse”, sostuvo.

Finalmente, remarcó que las diferencias ideológicas entre dirigentes no deberían impedir el cumplimiento de las políticas públicas ni el respeto por las normas vigentes. “Respeto que Clara (Muzzio) tenga la suya. Lo importante es que el gobierno haga lo que tiene que hacer y cumpla la ley”, concluyó.

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