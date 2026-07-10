Sequía meteorológica afecta con fuerza la zona oriental de El Salvador

La sequía meteorológica afectó el oriente de El Salvador con más de 16 días consecutivos sin lluvias desde el inicio del período canicular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El territorio salvadoreño enfrenta una sequía meteorológica fuerte, con más de 16 días consecutivos sin lluvias en varios municipios de la zona oriental, según confirmó este viernes la Dirección del Observatorio de Amenazas Naturales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Las autoridades registraron el inicio del periodo canicular a partir del 23 de junio, lo que coincidió con el primer evento de sequía meteorológica de 2026 en el país.

San Miguel Centro, La Unión Sur, Usulután Oeste y Usulután Este encabezan la lista de los municipios más afectados, de acuerdo con las mediciones difundidas por el MARN. Las estaciones meteorológicas en estos sectores reportan una ausencia de precipitaciones que ya supera las dos semanas, lo que ha sido categorizado por el organismo como sequía fuerte.

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Las cifras del informe resaltan que el fenómeno no solo incide en la falta de lluvias, sino que también provoca déficit de humedad en los suelos. El Índice de Humedad Disponible en el Suelo (IH), herramienta utilizada por la Gerencia de Meteorología y el Área de Clima y Agrometeorología, muestra un panorama de déficit ligero a extremo, especialmente en San Vicente, Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión, así como en diversos municipios de Cabañas, La Paz, Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate.

El informe señala que la falta de lluvias genera déficit de humedad en los suelos, con niveles de escasez de ligeros a extremos en varios departamentos del país, según el Índice de Humedad Disponible en el Suelo. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

Impacto de las condiciones climáticas

De igual manera, el documento detalla que la falta de humedad impacta la capacidad agrícola de la región, ya que la demanda atmosférica de agua excede el aporte de precipitación. “La humedad del suelo presenta una amplia zona de déficit, en especial sobre el oriente del país”, señala el reporte. En contraste, el resto del territorio nacional mantiene condiciones adecuadas y algunas zonas presentan incluso un ligero exceso de humedad, como los alrededores del volcán de Santa Ana, Chalatenango Norte y las inmediaciones de Ilopango.

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Las temperaturas también han experimentado un alza en los últimos días. El pronóstico para el fin de semana incluye el paso de ondas tropicales, lo que podría interrumpir temporalmente la sequía, aunque se prevé que el ambiente se mantenga muy caluroso. Las proyecciones oficiales indican incrementos de 1 °C a 2 °C por encima de los valores normales, con máximas de 37° a 39 °C en el oriente y de 33° a 37 °C en la franja costera. No obstante, la Gerencia de Meteorología descartó la presencia de una ola de calor en el corto plazo.

Las ondas tropicales podrían interrumpir de forma temporal la sequía en El Salvador, aunque el ambiente seguiría muy caluroso durante el fin de semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe advierte que la persistencia de estas condiciones puede provocar afectaciones adicionales en el sector agrícola y en el suministro de agua a la población. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales subrayó la importancia de monitorear la evolución de la sequía y anticipó una nueva actualización para el martes 14 de julio de 2026.

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Las autoridades reiteraron que el seguimiento a los indicadores meteorológicos es fundamental para la toma de decisiones en materia de gestión del riesgo y protección de los recursos naturales. El reporte concluye enfatizando el llamado a mantener medidas de prevención y a esperar las próximas lluvias, que podrían aliviar la situación en las zonas más perjudicadas.