El Salvador

Sequía meteorológica afecta con fuerza la zona oriental de El Salvador

La ausencia de lluvias desde finales de junio ha provocado una sequía meteorológica catalogada como fuerte en municipios de San Miguel, Usulután y La Unión, según el Ministerio de Medio Ambiente, mientras el déficit de humedad afecta cultivos y abastecimiento de agua

Guardar
Google icon
Campo de maíz con tallos y hojas verdes, algunas de ellas con perforaciones y manchas marrones. Se observa la tierra seca al nivel del suelo.
La sequía meteorológica afectó el oriente de El Salvador con más de 16 días consecutivos sin lluvias desde el inicio del período canicular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El territorio salvadoreño enfrenta una sequía meteorológica fuerte, con más de 16 días consecutivos sin lluvias en varios municipios de la zona oriental, según confirmó este viernes la Dirección del Observatorio de Amenazas Naturales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Las autoridades registraron el inicio del periodo canicular a partir del 23 de junio, lo que coincidió con el primer evento de sequía meteorológica de 2026 en el país.

San Miguel Centro, La Unión Sur, Usulután Oeste y Usulután Este encabezan la lista de los municipios más afectados, de acuerdo con las mediciones difundidas por el MARN. Las estaciones meteorológicas en estos sectores reportan una ausencia de precipitaciones que ya supera las dos semanas, lo que ha sido categorizado por el organismo como sequía fuerte.

PUBLICIDAD

Las cifras del informe resaltan que el fenómeno no solo incide en la falta de lluvias, sino que también provoca déficit de humedad en los suelos. El Índice de Humedad Disponible en el Suelo (IH), herramienta utilizada por la Gerencia de Meteorología y el Área de Clima y Agrometeorología, muestra un panorama de déficit ligero a extremo, especialmente en San Vicente, Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión, así como en diversos municipios de Cabañas, La Paz, Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate.

El informe señala que la falta de lluvias genera déficit de humedad en los suelos, con niveles de escasez de ligeros a extremos en varios departamentos del país, según el Índice de Humedad Disponible en el Suelo. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)
El informe señala que la falta de lluvias genera déficit de humedad en los suelos, con niveles de escasez de ligeros a extremos en varios departamentos del país, según el Índice de Humedad Disponible en el Suelo. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

Impacto de las condiciones climáticas

De igual manera, el documento detalla que la falta de humedad impacta la capacidad agrícola de la región, ya que la demanda atmosférica de agua excede el aporte de precipitación. “La humedad del suelo presenta una amplia zona de déficit, en especial sobre el oriente del país”, señala el reporte. En contraste, el resto del territorio nacional mantiene condiciones adecuadas y algunas zonas presentan incluso un ligero exceso de humedad, como los alrededores del volcán de Santa Ana, Chalatenango Norte y las inmediaciones de Ilopango.

PUBLICIDAD

Las temperaturas también han experimentado un alza en los últimos días. El pronóstico para el fin de semana incluye el paso de ondas tropicales, lo que podría interrumpir temporalmente la sequía, aunque se prevé que el ambiente se mantenga muy caluroso. Las proyecciones oficiales indican incrementos de 1 °C a 2 °C por encima de los valores normales, con máximas de 37° a 39 °C en el oriente y de 33° a 37 °C en la franja costera. No obstante, la Gerencia de Meteorología descartó la presencia de una ola de calor en el corto plazo.

Silueta de una mujer bebiendo agua directamente de una botella de plástico. El sol brilla por detrás de ella contra el cielo azul con nubes dispersas.
Las ondas tropicales podrían interrumpir de forma temporal la sequía en El Salvador, aunque el ambiente seguiría muy caluroso durante el fin de semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe advierte que la persistencia de estas condiciones puede provocar afectaciones adicionales en el sector agrícola y en el suministro de agua a la población. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales subrayó la importancia de monitorear la evolución de la sequía y anticipó una nueva actualización para el martes 14 de julio de 2026.

Las autoridades reiteraron que el seguimiento a los indicadores meteorológicos es fundamental para la toma de decisiones en materia de gestión del riesgo y protección de los recursos naturales. El reporte concluye enfatizando el llamado a mantener medidas de prevención y a esperar las próximas lluvias, que podrían aliviar la situación en las zonas más perjudicadas.

Temas Relacionados

SequíaMinisterio de AmbienteHumedadEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La exposición «Cartografías de la memoria» se mantiene abierta en el Centro Cultural de España en El Salvador

La muestra reúne 53 piezas textiles, imágenes documentales y objetos vinculados al exilio y el retorno, con relatos de mujeres de distintas edades, y permanecerá disponible con entrada gratuita hasta el 22 de agosto.

La exposición «Cartografías de la memoria» se mantiene abierta en el Centro Cultural de España en El Salvador

Gobierno de Guatemala reunió al Gabinete Social para ampliar la estrategia Mano a Mano en 114 municipios

La cita del 8 de julio congregó a 11 entidades estatales en la sede del ministerio, con una hoja de ruta basada en coordinación, medición de resultados y presupuesto para sostener acciones hasta 2027

Gobierno de Guatemala reunió al Gabinete Social para ampliar la estrategia Mano a Mano en 114 municipios

Polémica en San José: reglamento regularía la vida nocturna en la capital de Costa Rica y desata críticas de comerciantes y artistas

La propuesta establece nuevas reglas para bares, restaurantes, discotecas y otros establecimientos. Aunque el alcalde Diego Miranda anunció que pedirá suspender temporalmente su avance para abrir un proceso de diálogo, el texto ya provocó un intenso debate entre el sector cultural, empresarios y autoridades

Polémica en San José: reglamento regularía la vida nocturna en la capital de Costa Rica y desata críticas de comerciantes y artistas

Autoridades salvadoreñas eliminan más de 64 mil gramos de estupefacientes, valorados en más de 357 mil dólares

La incineración supervisada por la Fiscalía, la Policía Nacional Civil y la Superintendencia de Regulación Sanitaria corresponde a decomisos efectuados este año en Santa Ana, La Libertad, San Miguel, San Salvador y Sonsonate

Autoridades salvadoreñas eliminan más de 64 mil gramos de estupefacientes, valorados en más de 357 mil dólares

Presidente del legislativo en Honduras confirma ofertas de compra para el avión presidencial

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que el proceso para vender el avión presidencial ya está en marcha y que existen ofertas para adquirir la aeronave.

Presidente del legislativo en Honduras confirma ofertas de compra para el avión presidencial

TECNO

Messi tiene tatuaje de un beso en abdomen: la pregunta en Google y te enseñamos cómo saber si la foto es real

Messi tiene tatuaje de un beso en abdomen: la pregunta en Google y te enseñamos cómo saber si la foto es real

Por qué me sale almacenamiento lleno en WhatsApp: así podrías liberar hasta 10 GB

Así puedes proteger tus imágenes de Instagram para que no sean usadas por la IA

Cómo cargar un iPhone para que no se dañe la batería ni el celular: aplica del iPhone 17 hacia abajo

Ni empleo ni salarios: qué preocupa realmente a trabajadores colombianos tras elecciones presidenciales

ENTRETENIMIENTO

Margaret Qualley responde sobre la ruptura con Jack Antonoff: “No hubo infidelidad”

Margaret Qualley responde sobre la ruptura con Jack Antonoff: “No hubo infidelidad”

Productor de Taylor Swift borró por error su invitación a la boda: pensó que era spam

Las novias y romances de Lamine Yamal: así ha sido la vida amorosa de la estrella de España en el Mundial 2026

Taylor Swift pagó más de 160.000 dólares a Nueva York por el permiso de su boda en el Madison Square Garden

Emily Ratajkowski firmó un contrato millonario por un libro sobre sus confesiones sexuales tras el divorcio

MUNDO

Ucrania creó un comando de “largo alcance” para intensificar los ataques contra Rusia

Ucrania creó un comando de “largo alcance” para intensificar los ataques contra Rusia

El petróleo cierra con una leve caída tras los choques entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos sancionó a personas y entidades que gestionan los activos del líder supremo de Irán Mojtaba Khamenei

Zelensky consideró que Ucrania tiene una “ventana de oportunidad” luego de los nuevos ataques contra Rusia

El gobierno de Siria responsabilizó al Estado Islámico por los atentados en Damasco durante la visita de Emmanuel Macron