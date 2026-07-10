Hija de maestra detenida en Honduras reconoce error, pero cuestiona exposición pública del caso

La maestra fue detenida después de la difusión de un video que generó debate en redes sociales. (FOTO: La Tribuna)

La detención de una maestra en Morazán, Yoro, luego de la difusión de un video donde aparece agrediendo a una estudiante, continúa generando reacciones entre la población y ahora su familia salió públicamente a referirse al caso.

La hija de la docente aseguró que no justifican la acción cometida por su madre dentro del centro educativo, pero cuestionó el procedimiento utilizado por las autoridades durante la captura.

La joven manifestó que la familia reconoce que la situación no debió ocurrir y afirmó que la maestra, quien tiene 26 años de trayectoria en el sistema educativo, nunca había estado involucrada en un incidente similar.

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“No estamos a favor de la violencia que se generó con la estudiante. Mi mamá tiene 26 años de ser docente y nunca había tocado a un estudiante”, expresó en declaraciones brindadas a HCH.

La hija de la profesora señaló que su madre cometió un error, pero consideró que la manera en la que el caso se difundió públicamente también ha generado consecuencias para la familia.

Según explicó, la viralización del video y las imágenes posteriores de la detención provocaron un fuerte impacto emocional en su entorno familiar.

La joven insistió en que no buscan defender la agresión contra la menor, sino pedir que se valore toda la trayectoria profesional de la docente antes de emitir juicios definitivos.

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Además, aseguró que durante más de dos décadas de trabajo en educación no existían antecedentes de situaciones similares relacionadas con su madre.

Una maestra ha sido detenida en Morazán tras la difusión de un video en redes sociales que la muestra presuntamente maltratando a una alumna de 15 años.

La familiar relató que agentes de la Policía Nacional llegaron hasta la vivienda de la docente después de que el caso se volviera viral en redes sociales.

Según su versión, inicialmente creyeron que se realizaría un proceso de diálogo o conciliación relacionado con lo ocurrido.

Sin embargo, afirmó que esto no sucedió y que la profesora fue detenida en ese momento.

La familia considera que la forma en la que se desarrolló el procedimiento aumentó la exposición pública del caso.

Investigación contra la docente

La maestra fue detenida luego de la circulación de un video grabado dentro de un centro educativo, donde presuntamente aparece golpeando a una estudiante.

Además, las autoridades investigan señalamientos relacionados con daños al teléfono celular de otra alumna durante el mismo incidente.

Tras conocerse las imágenes, diferentes instituciones iniciaron las acciones correspondientes para determinar responsabilidades.

El Ministerio Público abrió una investigación contra la docente por el presunto delito de trato degradante.

La hija de la docente aseguró que su familia no respalda la agresión ocurrida en el centro educativo. (FOTO: X)

La situación ha generado diversas opiniones entre ciudadanos, padres de familia y usuarios de redes sociales.

Algunas personas han condenado la agresión dentro del entorno educativo, mientras otras han señalado que el proceso debe desarrollarse respetando las garantías legales de todas las partes involucradas.

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Las autoridades continúan recopilando información sobre lo ocurrido dentro del centro educativo para establecer las medidas correspondientes.

Mientras avanza la investigación, la docente deberá enfrentar el procedimiento establecido por las autoridades competentes.

El caso mantiene abierta la discusión sobre los límites disciplinarios en los centros educativos, la protección de los estudiantes y los protocolos que deben seguirse ante situaciones de violencia escolar.

Las instituciones reiteran que cualquier denuncia relacionada con agresiones dentro del sistema educativo debe ser investigada para garantizar la seguridad de los menores y el debido proceso de las personas señaladas.