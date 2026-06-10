Cómo activar el modo Messi en WhatsApp durante la Copa Mundial 2026

El modo Messi en WhatsApp no es una función oficial, es una serie de configuraciones que se pueden activar. REUTERS/Matias Baglietto/File Photo

Por la Copa Mundial de la FIFA 2026 es posible que quieras personalizar tu experiencia en aplicaciones como WhatsApp activando el modo Messi.

Si bien no se trata de una función oficial de la plataforma, puedes inspirarte en el deportista para dinamizar esta app: desde modificar la apariencia de WhatsApp con fondos de chats del argentino hasta optimizar el almacenamiento del celular para que sea tan rápido y ágil como Messi en la cancha.

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A continuación, te proponemos una serie de configuraciones que puedes activar siguiendo la lógica del modo Messi.

WhatsApp integra diversas funciones que puedes activar para personalizar tu experiencia. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo cambiar el fondo de chats

Para cambiar el fondo de chats en el modo Messi en WhatsApp, debes descargar imágenes del astro argentino. Hecho esto, sigue estos pasos:

Abrir WhatsApp Ir a ‘Ajustes’ y a ‘Chats’. Seleccionar ‘Tema predeterminado del chat’. Pulsar ‘Fondo’ y ‘Seleccionar desde Fotos’. Escoger la fotografía en cuestión. Ajustar tamaño y guardar cambios.

En los ajustes de WhatsApp, puedes cambiar los los fondos de chats. (WhatsApp)

Cómo seguir el canal de la selección argentina en WhatsApp

Para seguir el canal de la selección argentina en WhatsApp, considera este paso a paso:

Ir a WhatsApp. Dirigirse a la sección de ‘Novedades’ e ir al apartado de Canales. Pulsar ‘Explorar’. Escribir Selección Argentina in English y seleccionar ‘Seguir canal’.

En este medio, puedes encontrar actualizaciones de los partidos del seleccionado argentino con imágenes y videos oficiales que puedes guardar en tu celular.

Cabe señalar que el Inter Miami también tiene su canal de WhatsApp, en el que puedes encontrar noticias del equipo: cumpleaños, horarios de partidos, momentos destacados, entre otros.

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Tanto la selección de Argentina como el Inter Miami tienen canales de WhatsApp. (WhatsApp)

Cómo crear grupos en WhatsApp

Para crear grupos en WhatsApp en el modo Messi, solo debes formar uno de la manera tradicional (desde Chats o Contactos). Una vez lo tengas, puedes personalizarlo de la siguiente forma:

Agregar un nombre, foto de perfil y asunto referente a Messi.

Crear eventos de los partidos en los participa el jugador argentino.

Hacer encuestas sobre el rendimiento del deportista o de los resultados de los partidos.

Utilizar el emoji de Trionda, el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Hacer videollamadas grupales para ver juntos los partidos.

WhatsApp ahora cuenta con el emoji de Trionda, el balón oficial del Mundial 2026. (WhatsApp)

Cómo crear sticker de Messi

Otra manera de dinamizar tu experiencia en WhatsApp es con stickers de Messi. Puedes seguir estos pasos para crearlos:

Abrir WhatsApp e ir a cualquier chat. Seleccionar la pestaña de stickers. Ir a ‘Crear’. Escoger la foto de tu interés. Ajustar el tamaño y guardar los cambios.

Cómo optimizar el rendimiento del celular

El rendimiento ágil en la cancha es característico de Messi, por eso es clave que si vas a aplicar su modo en WhatsApp, también realices ciertos ajustes en tu celular para que funcione de la mejor forma. Una opción es vaciar la papelera de WhatsApp.

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El paso a paso para ir a la papelera de WhatsApp, es el siguiente:

En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Abrir WhatsApp. Ir a ‘Ajustes’ y a ‘Almacenamiento y datos’. Seleccionar ‘Administración de almacenamieno’. Dirigirse al apartado ‘Herramientas para ahorrar espacio’. Seleccionar los archivos más pesados y pulsar el ícono de la papelera. Escoger ‘Eliminar elementos’.

Otra forma de optimizar el almacenamiento en WhatsApp es activar los mensajes temporales. De esta manera, puedes asegurarte que no acumulararás chats que pueden ser basura.

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Liberar espacio del celular contribuye a mejorar el rendimiento de las aplicaciones. REUTERS/Dado Ruvic

Liberar almacenamiento en el celular es útil porquepermite que el sistema operativo cuente con el espacio necesario para crear archivos temporales, ejecutar actualizaciones y gestionar el caché de las aplicaciones.

Cuando la memoria interna está al límite, las apps se cierran de forma inesperada, las actualizaciones fallan y tareas básicas como abrir la cámara o descargar archivos se vuelven lentas o imposibles.

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Tanto Android como iOS requieren un mínimo de espacio libre para funcionar de manera estable: Google recomienda mantener entre el 10 y el 15% del almacenamiento total disponible, mientras que Apple sugiere al menos 1 GB libre en todo momento. Por debajo de ese umbral, el dispositivo empieza a mostrar señales de deterioro en el rendimiento.