Una nueva masa de polvo del Sahara ingresará a Guatemala este domingo

El cielo sobre un paisaje montañoso y boscoso en Guatemala adquiere un tono anaranjado debido al ingreso de polvo del Sahara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala recibirá este domingo una nueva masa de polvo del Sahara que, según el INSIVUMEH, podría extenderse hasta el jueves y afectar sobre todo la calidad del aire en el norte y el oriente del país, aunque sin activar alertas ni protocolos de emergencia.

La institución estimó para el ingreso del domingo concentraciones de alrededor de 50 microgramos por metro cúbico y advirtió que el jueves podría entrar otra masa con niveles ligeramente superiores. Los pronósticos, precisó, siguen bajo monitoreo permanente porque pueden cambiar en el transcurso de los días.

El episodio no fue presentado por las autoridades como una emergencia. La evaluación oficial indica que, con los valores proyectados, el riesgo no es considerable para la población general, pero sí exige precauciones en personas con asma, alergias, sensibilidad a agentes externos y otras enfermedades respiratorias.

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Los departamentos con mayores concentraciones previstas son Petén, Izabal, Alta Verapaz y Zacapa, ubicados en la franja más próxima al Atlántico, por donde ingresa el fenómeno. A medida que la masa avance hacia el interior del territorio, la concentración de partículas disminuirá de forma progresiva.

El sol se pone sobre una ciudad guatemalteca, entre montañas, en un cielo anaranjado por la posible presencia de polvo sahariano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El norte y el oriente de Guatemala concentrarán la mayor carga de partículas

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología explicó que la masa prevista para este domingo no alcanza niveles alarmantes. Para ilustrarlo, comparó la densidad esperada con disolver un cuarto de cucharadita de polvo en el volumen de una piscina olímpica.

Al momento del reporte, una masa previa que había permanecido sobre el país estaba en proceso de dispersión y con concentraciones en descenso. El ingreso del domingo marcará así un nuevo ciclo del fenómeno dentro de la temporada anual de polvo sahariano.

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El fenómeno se repite cada año entre mayo y agosto, cuando los vientos alisios trasladan arena y polvo desde el norte de África a través del Atlántico hasta Centroamérica y el Caribe. Su mayor intensidad se registra entre mediados de junio y mediados de agosto.

Durante su trayecto, ese material particulado en suspensión puede deteriorar la calidad del aire, reducir la probabilidad de lluvias en distintas regiones y favorecer temperaturas más elevadas. Por esa combinación de efectos, las autoridades mantienen seguimiento conjunto bajo el Plan Nacional de Respuesta.

Un mapa de Guatemala con zonas coloreadas en tonos rojizos indica la concentración de polvo del Sahara en el norte y oriente del país, bajo un cielo anaranjado al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salud recomendó mascarilla y menos exposición al aire libre

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social pidió evitar la exposición a estas partículas para reducir complicaciones. La cartera señaló que la prevención es especialmente importante en niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias o irritación ocular.

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La recomendación central de las autoridades es simple: permanecer bajo techo en la medida de lo posible mientras persista el fenómeno y usar mascarilla si aparecen síntomas como irritación nasal, ocular o en las vías respiratorias. Si se presentan molestias asociadas a la exposición, el ministerio puso a disposición la red de servicios de salud.

La CONRED y el INSIVUMEH también recomendaron lavar con frecuencia manos y rostro para evitar el ingreso de partículas al organismo. A eso sumaron el uso de lentes protectores al salir al exterior y mantener puertas y ventanas cerradas cuando la presencia de polvo sea perceptible.

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Entre las medidas difundidas figura no barrer en seco. La indicación es humedecer primero las superficies para impedir que el polvo vuelva a dispersarse en el ambiente.

Las autoridades también aconsejaron cubrir los recipientes de agua para consumo humano y animal para evitar contaminación por partículas. Cuando no se disponga de mascarilla, la CONRED sugirió cubrir nariz y boca con un pañuelo.

El INSIVUMEH reiteró que emitirá boletines periódicos a través de sus canales oficiales durante toda la temporada de mayor actividad, que se extenderá hasta agosto. Según las autoridades, seguir esos reportes será clave para conocer la evolución de las masas previstas entre el domingo y el jueves.

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