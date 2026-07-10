Esferas metálicas en una playa de Australia: qué son y su origen, según la Agencia Espacial

Seis objetos esféricos hallados en una playa de Queensland resultaron ser residuos espaciales (Fotografía: Departamento de Bomberos de Queensland)

La aparición de seis objetos esféricos de origen desconocido en Forrest Beach, estado de Queensland, Australia, motivó un operativo de emergencia y la intervención de la Agencia Espacial Australiana (ASA). El episodio derivó en la identificación de los objetos como residuos espaciales, específicamente recipientes presurizados pertenecientes a un cohete extranjero, según confirmaron las autoridades.

La Agencia Espacial Australiana comunicó que las esferas metálicas localizadas en Forrest Beach parecían ser “recipientes a presión de un vehículo de lanzamiento espacial”, de acuerdo con un comunicado. La agencia informó además que las características de los objetos coincidían con “restos del cuerpo de un cohete extranjero que reingresó recientemente a la atmósfera desde la órbita”.

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La ASA sostuvo que ya había identificado el posible origen de los restos y estaba en contacto con autoridades espaciales internacionales para confirmar de qué vehículo provenían. Según explicó la Agencia, estos recipientes suelen almacenar gases o líquidos esenciales para el lanzamiento y las operaciones de una nave espacial, y pueden sobrevivir al reingreso en la atmósfera debido a su fabricación con aleaciones resistentes.

La Agencia Espacial Australiana confirmó que las esferas metálicas pertenecen a un cohete extranjero (Fotografía: Departamento de Bomberos de Queensland)

El operativo de emergencia tras el hallazgo de las esferas

El hallazgo de los objetos motivó la intervención inmediata de equipos de bomberos y rescate del estado de Queensland, que aplicaron protocolos para materiales peligrosos. Los equipos manipularon las esferas utilizando trajes de protección y las aislaron en tambores herméticos.

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Se establecieron perímetros de seguridad de 50 metros en torno a los puntos de hallazgo y se cerraron sectores de la playa, mientras se realizaban análisis para descartar riesgos químicos o radiactivos. Las autoridades locales, junto con la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias y la ASA, ordenaron la evacuación preventiva de residentes cercanos.

Una vez completados los exámenes, la ASA declaró que los objetos no representaban un peligro para la comunidad, por lo que los sectores cerrados fueron reabiertos.

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Los objetos encontrados en Forrest Beach son recipientes presurizados usados en vehículos espaciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué riesgos plantean los residuos espaciales y cómo se manejan estos casos

Los residuos espaciales, como los recipientes presurizados recuperados en Australia, pueden contener restos de combustibles tóxicos. Alice Gorman, arqueóloga espacial de la Universidad de Flinders, advirtió que este tipo de recipientes pueden presentar residuos de hidracina, un combustible altamente peligroso, según le dijo a ABC News.

Por ese motivo, los equipos de emergencia tratan estos objetos como material peligroso y recomiendan a la población no manipular ni acercarse a posibles restos espaciales.

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La ASA indicó que todos los objetos hallados en Forrest Beach fueron declarados seguros tras los ensayos de especialistas, aunque instó a reportar inmediatamente la aparición de nuevos fragmentos. La agencia mantiene una política de prevención y alerta pública, disponible en su sitio web oficial.

El contexto global de la basura espacial y cómo afecta a Australia

La proliferación de residuos espaciales es un fenómeno en crecimiento. Existen más de 30.000 fragmentos de basura espacial orbitando la Tierra, entre satélites inactivos y partes de cohetes.

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Los análisis descartaron riesgos químicos o radiactivos para la comunidad local (Freepik)

En los últimos cinco años, el aumento en la frecuencia de lanzamientos espaciales incrementó la probabilidad de reentradas atmosféricas de restos, lo que explica la presencia de estos objetos en zonas extensas como Australia.

En 2022, otra pieza de grandes dimensiones fue hallada en el sureste del país y se identificó como parte de una nave SpaceX Dragon. En 1979, fragmentos de la estación espacial Skylab cayeron en Australia Occidental. “Estos recipientes constituyen un ejemplo clásico de las llamadas ‘space balls’”, explicó Gorman, quien añadió que pueden desprenderse durante la separación de módulos o etapas de cohetes.

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El hallazgo de las esferas provocó sorpresa y una amplia repercusión mediática en Forrest Beach, una localidad de poco más de 1.000 habitantes. Comerciantes y vecinos manifestaron curiosidad y, tras descartarse riesgos, aprovecharon la atención con publicaciones y productos alusivos al episodio.

Lisa Scobie, dueña de un restaurante local, declaró a The New York Times que “aquí no pasa gran cosa, es un sitio bastante tranquilo y apacible”, y que el incidente “había dado mucho de qué hablar”. El supermercado de la zona difundió mensajes humorísticos en redes sociales y el restaurante de Scobie lanzó una caja de aperitivos con temática de basura espacial. “Ha tenido muchísimo, muchísimo, muchísimo éxito”, dijo Scobie.

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La Agencia Espacial Australiana y la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias continuaban con la identificación exacta del vehículo y el país de origen de los restos. Hasta el momento, las autoridades no habían divulgado esa información.

Se mantenía en tanto la vigilancia en la zona del hallazgo ante la eventual aparición de nuevos fragmentos en los próximos días y las agencias espaciales internacionales colaboraban en la investigación. El episodio reavivó el debate sobre la responsabilidad internacional en la gestión de desechos espaciales y la seguridad en zonas costeras expuestas a la caída de residuos.

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