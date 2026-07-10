La escasez de memoria RAM va en serio: ventas de PC caen por primera vez en más de dos años

La falta de chips de memoria afecta la recuperación pospandemia del mercado de PC. (Europa Press)

Los envíos mundiales de PC descendieron un 4,9 por ciento en el segundo trimestre de 2026, marcando la primera caída interanual en más de dos años y evidenciando el impacto de la escasez global de memoria RAM. Así lo refleja el último reporte de la consultora International Data Corporation (IDC), que señala el fin de la racha de recuperación que el sector había experimentado tras la pandemia.

El volumen global de distribución de computadoras personales alcanzó los 68,2 millones de unidades entre abril y junio de 2026, frente a los 71,7 millones del mismo período del año anterior. Esta contracción del 4,9 por ciento representa la primera caída tras nueve trimestres de crecimiento continuado, cortando la tendencia positiva que siguió a la crisis sanitaria mundial.

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El informe atribuye este descenso esencialmente a la escasez mundial de chips de memoria RAM, un fenómeno que, según la consultora, persistirá al menos hasta principios de 2028. “No prevemos otra ronda de adelanto de inventario, lo que apunta a una fuerte desaceleración en las tasas de crecimiento en la segunda mitad de 2026”, explicó Jitesh Ubrani, director de Investigación para dispositivos de consumo en IDC, en declaraciones recogidas por el reporte.

Los fabricantes trasladan el alza de precios al consumidor final ante la escasez de memoria RAM. (Europa Press)

Desconexión entre volúmenes de ventas e ingresos

Aunque la cantidad de PC enviadas disminuyó, el reporte revela que los ingresos de los fabricantes continúan en ascenso. Esta paradoja se explica por la transferencia de los incrementos de precio hacia el consumidor final, una estrategia acelerada por las principales marcas ante la falta de componentes clave.

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“Las marcas están trasladando las subidas de precio al consumidor final más rápido de lo que cae la demanda”, indicó Ubrani en el informe.

Esta dinámica ha generado una marcada diferencia entre los grandes fabricantes y los actores más pequeños del sector. Jean Philippe Bouchard, vicepresidente de dispositivos de consumo en IDC, señaló que los fabricantes de mayor tamaño, gracias a su poder de compra y relaciones históricas con proveedores, logran sortear mejor la crisis de suministro y consolidar su posición en el mercado.

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“Los fabricantes más grandes, con su poder de compra y lazos históricos con proveedores, están mejor posicionados para arrebatar cuota de mercado a sus rivales más pequeños”, afirmó Bouchard.

IDC prevé que la crisis de suministro persistirá hasta 2028, complicando el panorama del sector. (EFE)

Apple resiste a la crisis

El reporte destaca el desempeño de Apple, que se posicionó como la única compañía del Top 5 que logró crecer a doble dígito en este período, impulsada principalmente por el lanzamiento de la nueva MacBook Neo. Aunque la firma de Cupertino ajustó sus precios en línea con la tendencia general, su fortaleza en la cadena de suministro la mantiene en ventaja respecto a otros competidores.

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Los envíos de Apple crecieron un 10,1 por ciento interanual, alcanzando 6,7 millones de unidades en el segundo trimestre de 2026, cifra superior a los 6,1 millones del mismo período de 2025. Su cuota de mercado se elevó al 9,9 por ciento, frente al 8,5 por ciento de un año antes.

El reacomodo de los líderes: Lenovo, HP y Dell

A pesar del contexto adverso, Lenovo retuvo el primer puesto en el mercado mundial, aunque experimentó una ligera contracción en envíos: 16,6 millones de unidades frente a los 17 millones del año anterior. Sin embargo, su cuota de mercado global aumentó del 23,7 por ciento al 24,4 por ciento.

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La escasez mundial de memorias RAM limita la producción y encarece los equipos informáticos en todo el sector. (Imagen ilustrativa Infobae)

HP, por su parte, mantuvo el segundo lugar, pero fue la marca que más perdió en términos de unidades enviadas, bajando de 14,3 millones a 13 millones. Su participación de mercado cayó del 19,9 por ciento al 19,1 por ciento.

En el tercer puesto se situó Dell, con 9,3 millones de unidades y una baja interanual del 5 por ciento, aunque conservó una cuota de mercado estable del 13,6 por ciento.

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