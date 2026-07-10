La fuerte acusación en El Chiringuito sobre España que desató un cruce en vivo antes del partido ante Bélgica: el factor Messi-Mbappé

La intervención del Lobo Carrasco descolocó al panel del programa español, y dejó la previa del cruce ante Bélgica atravesada por tensión

La clasificación de Francia a las semifinales del Mundial marca un punto de inflexión en la competición, mientras que España aguarda su cruce ante Bélgica con la mirada puesta en avanzar y mantener vivas sus aspiraciones. En medio de la tensión y la expectativa, el debate en la televisión española se encendió por la intervención de Francisco Lobo Carrasco, una voz conocida tanto por su pasado futbolístico como por su estilo directo ante las cámaras.

En simultáneo, a los 39 años, Lionel Messi sigue compitiendo en la élite y encara su sexta Copa del Mundo con la misma determinación que lo ha caracterizado durante toda su carrera. La vigencia del capitán argentino inspira comparaciones con nuevas figuras y desata discusiones sobre el legado que dejará en el fútbol. Precisamente, esa dualidad de presente y futuro fue uno de los ejes del análisis en el programa español El Chiringuito, donde el Lobo Carrasco ofreció su visión sobre las selecciones de Francia y España.

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Consultado por el rendimiento de la selección española y la irrupción de la joven promesa Lamine Yamal, Carrasco fue categórico: “Pues yo lo sigo viendo muy bien. Primero le vamos a ganar a Bélgica, que es lo más importante mañana y con Lamine, todo. Si es que la mentalidad de grandeza es esa. Somos España, tenemos al mejor mediocentro del mundo y dos defensas que van a ser pilares fundamentales en los triunfos que nos quedan”. Su confianza en el equipo y en el talento emergente refleja el optimismo con el que la afición española afronta el partido decisivo ante Bélgica.

Francisco Carrasco elogió a la selección española y luego apuntó contra los periodistas, lo que desató respuestas inmediatas

La conversación, sin embargo, tomó un giro inesperado cuando el exjugador del Barcelona lanzó una crítica directa hacia los periodistas de la mesa. “Y por favor, que los que están ahí se quiten la cara de madridistas y sobre todo de franceses”, expresó, generando sorpresa entre los presentes. María Trisac, parte del panel, reaccionó de inmediato: “Pero sí, pero quién ha dicho”. El Lobo argumentó que percibe un deseo velado de que Mbappé, delantero del Real Madrid, supere a la selección española: “Porque están deseando que Mbappé nos gane a todos”.

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En ese cruce de opiniones, María Trisac replicó: “Oye, que no somos como tú con Messi y Argentina. Yo creo que aquí todos vamos con España, Lobo, y que Mbappé queda absolutamente en un segundo plano. Vamos con nuestra selección, vamos con Lamine. No sé si no nos estabas escuchando ahora”.

La figura de Francisco Carrasco trasciende su etapa como jugador, en la que fue compañero de Diego Maradona y ganó diez títulos con el FC Barcelona. Tras su retiro, Carrasco se consolidó como una de las voces más fervientes en defensa de Lionel Messi. “Me permite seguir viviendo”, afirmó en una ocasión para describir la emoción que le genera ver en acción al rosarino. Su admiración por el astro argentino se mantiene intacta y se evidencia en el modo en que analiza a los nuevos talentos, como Lamine Yamal, cuya irrupción en el conjunto blaugrana ha despertado constantes comparaciones con Messi en el entorno futbolístico español.

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Lo que empezó como análisis de Francia y España terminó en un intercambio directo, mientras el Mundial define los semifinalistas (EFE/EPA/WILL OLIVER)

La discusión sobre la lealtad y la pasión por los colores nacionales se avivó aún más cuando Josep Pedrerol, conductor del programa, intervino: “Y Lobo también va con España. Tampoco pongamos en duda eso”. María Trisac, por su parte, planteó: “No, bueno, él pone en duda que nosotros vayamos con España, pues yo puedo poner en duda que él vaya con España”.

La respuesta de Carrasco fue contundente: “María, yo no voy con España. Yo he jugado con España. Yo soy España. Muy diferente”. Esta declaración marcó un punto de inflexión en el debate, subrayando su identidad futbolística y su profunda relación con la selección. Carrasco también introdujo una única excepción a esa lealtad: “Por eso siempre os he dicho que la única excepción es, en un posible España-Argentina, España es la única excepción para que Leo Messi pierda”.

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Mientras la polémica ocupaba la pantalla, el Mundial seguía su curso. Francia se convirtió en la primera selección clasificada a las semifinales, tras vencer a Marruecos. El cuadro de cuartos de final se completa con el esperado duelo entre España y Bélgica, y la jornada del sábado que tendrá a Noruega enfrentando a Inglaterra y a Argentina midiéndose con Suiza. El desenlace de estos encuentros definirá los próximos equipos que pelearán por el título.