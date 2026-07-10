San Salvador recibe una cohorte regional para formar epidemiólogos de campo

La capital salvadoreña abrió una cohorte regional que busca preparar a personal sanitario para investigar brotes, reforzar la vigilancia y coordinar respuestas ante emergencias en Centroamérica durante nueve meses (Foto cortesía SICA)

La ciudad de San Salvador acoge desde el seis de julio la primera cohorte de nivel intermedio multipaís del Programa de Formación en Epidemiología de Campo (FETP), que reúne a profesionales de salud pública de El Salvador, Costa Rica y Panamá. Según informó el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA) este jueves, la actividad se realiza en el marco del Acuerdo Cooperativo de Salud Global firmado con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Durante la ceremonia inaugural, José Renán De León, secretario ejecutivo del COMISCA, dijo: “Hoy no iniciamos únicamente un programa de formación; damos inicio a un esfuerzo regional que refleja nuestra convicción de que la salud pública se fortalece cuando los países trabajan de manera conjunta, comparten conocimientos y desarrollan capacidades de forma colaborativa”. En la apertura también intervino Xochitl Sandoval, directora del Instituto Nacional de Salud de El Salvador.

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El taller, que se extenderá hasta el 11 de julio en la capital salvadoreña, marca el inicio de un proceso de aprendizaje de nueve meses. Según el COMISCA, los profesionales accederán a un modelo educativo basado en la práctica y el intercambio de experiencias para que “estén preparados para enfrentar retos, investigar brotes, fortalecer la vigilancia epidemiológica, generar evidencia para la toma de decisiones y liderar respuestas oportunas y coordinadas”.

La cohorte intermedia del FETP comenzó el 6 de julio en San Salvador con apoyo técnico y financiero de los CDC y el HHS de Estados Unidos (Foto cortesía SICA)

Alcance del programa

El COMISCA indicó que el FETP ha sido reconocido como una de las estrategias para desarrollar competencias en salud pública en la región. El programa promueve el aprendizaje en servicio y permite que los participantes respondan a situaciones reales con rigor técnico y compromiso institucional.

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Según la organización, la red centroamericana de epidemiología de campo se ha consolidado como un espacio de cooperación técnica e intercambio de conocimientos, con el liderazgo actual de Belice en la presidencia pro tempore.

Apoyo institucional

El desarrollo de la cohorte cuenta con el apoyo financiero y técnico de los CDC y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos, en el marco de un proyecto de cooperación en salud global con el SE-COMISCA.

El programa de epidemiología de campo reúne a profesionales de El Salvador, Costa Rica y Panamá y se extenderá hasta el 11 de julio (Foto cortesía SICA)

Los organizadores precisaron: “los contenidos son los del autor o autores y no representan necesariamente las opiniones oficiales de los CDC/HHS o del gobierno de los Estados Unidos”.

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Redes regionales de epidemiología

Según reportó el COMISCA, el fortalecimiento de las redes nacionales y regionales de epidemiología constituye un eje para enfrentar emergencias sanitarias y mejorar la capacidad de respuesta ante brotes o crisis de salud pública en Centroamérica.

La cohorte intermedia multipaís del FETP refuerza el compromiso regional con la formación continua de equipos técnicos y con el desarrollo de mecanismos de integración en materia de vigilancia epidemiológica.