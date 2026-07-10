Andrea del Boca contó la verdad detrás de su entrada a Gran Hermano: “Tenía que salir de mi zona de confort”

La actriz, tras salir de la casa por un problema de salud de su madre, habló con Santiago del Moro de su motivación para sumarse al reality (Video: La Cumbre/ Streams Telefe)

La salida de Andrea Del Boca de Gran Hermano 2026 se produjo tras una sugerencia de la producción, en un contexto donde se mencionó que su madre atravesaba complicaciones de salud y que su hija la requería fuera de la casa.

La actriz, en diálogo con Santiago Del Moro en La Cumbre (Streams Telefe) luego de su salida, se mostró en desacuerdo con la idea de que su estado físico fuera el motivo principal. “No sé. Creo que entrar era una forma de desafiar mis límites, mis vergüenzas, todo”, afirmó, dejando en claro que su participación respondió más a un proceso personal que a cuestiones médicas.

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La motivación detrás de su ingreso fue tema central durante la conversación en vivo. La actriz compartió que su hija Anna fue determinante en la decisión: “A mí me encantan los desafíos y mi hija Anna tuvo mucho que ver en esta decisión porque me dijo que tenía que salir de mi zona de confort”.

La salida de Andrea del Boca de la casa (Gran Hermano: Generación Dorada/ Telefe)

La participación de Andrea Del Boca en el reality fue impulsada tanto por el deseo de enfrentar nuevos retos como por el aliento familiar. Según relató la propia actriz, fue su hija quien la animó a aprovechar la convocatoria y a atreverse a un formato completamente distinto a los anteriores en su carrera.

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Durante la edición, Santiago Del Moro despejó rumores y aclaró el verdadero origen del ingreso de la protagonista de éxitos como Perla Negra, Celeste y Zíngara: “Cuando se empezó a planear la edición, los productores pensaron en vos como una analista para los debates o como alguien que podría sumar al stream. Pero en el ida y vuelta se dieron cuenta que querías entrar y así empezaron a planearlo”, detalló el conductor ante las cámaras.

En respuesta, la actriz se mostró risueña frente a las versiones de acomodo y enfatizó que su motivación fue auténtica. “Todo eso me da risa. No fue así”, aseguró, desestimando cualquier especulación externa sobre un supuesto favoritismo.

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"Me pregunté qué podría enamorarme para volver a la tele y cuando surge esto, ella me preguntó y me dije... ¿por qué no?”, aseguró la actriz

Andrea también reflexionó acerca de su trayectoria: “Hice de todo en mi carrera, bien o mal pero canté, actué, conduje... todo. Me pregunté qué podría enamorarme para volver a la tele y cuando surge esto, ella me preguntó y me dije... ¿por qué no?”, confesó, subrayando el papel de la curiosidad y el deseo de reinventarse.

La conversación dejó en claro que la decisión de Del Boca de sumarse al reality fue resultado de una búsqueda personal y familiar, más que de una estrategia televisiva. Las dudas y prejuicios, incluso entre colegas del medio, no influyeron en su determinación.

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Santiago del Moro decidió consultarle directamente por algunas especulaciones sobre su participación en el programa. “Había una teoría de que vos tenías arreglada con la producción una novela vertical para hacer con Telefe, con Manu como protagonista. Yo dije que no en su principio, pero después vos hablás de una novela vertical, le dijiste a Manu algo. ¿Qué hay de todo eso? Porque Telefe no tiene nada que ver con eso”, le planteó el conductor.

“A mí me encantan los desafíos y mi hija Anna tuvo mucho que ver en esta decisión porque me dijo que tenía que salir de mi zona de confort”, se sinceró

Andrea en ese momento aclaró la situación: “No, no tiene nada que ver. En realidad, nos juntamos en el jardín y les dije si en algún momento sentía que yo por ahí... porque le decían perrito faldero y demás. Entonces, digo: ‘Si te perjudica está todo bien, vamos a seguir siendo amigos’. Había muchos celos, Zilli le había hecho una escena de celos. Y en un momento digo: ‘Qué lindo sería que él y mi hija hagan una telenovela’”, contó la actriz.

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“Eso es con tu ojo de productora, ya lo viste”, destacó el conductor, y Andrea fue rotunda ante las versiones de algún tipo de arreglo. “Claro, pero no es que tengo arreglado nada”, detalló.