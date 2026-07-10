Teleshow

Andrea del Boca contó la verdad detrás de su entrada a Gran Hermano: “Tenía que salir de mi zona de confort”

La actriz, tras salir de la casa por un problema de salud de su madre, habló con Santiago del Moro de su motivación para sumarse al reality

Guardar
Google icon

La actriz, tras salir de la casa por un problema de salud de su madre, habló con Santiago del Moro de su motivación para sumarse al reality (Video: La Cumbre/ Streams Telefe)

La salida de Andrea Del Boca de Gran Hermano 2026 se produjo tras una sugerencia de la producción, en un contexto donde se mencionó que su madre atravesaba complicaciones de salud y que su hija la requería fuera de la casa.

La actriz, en diálogo con Santiago Del Moro en La Cumbre (Streams Telefe) luego de su salida, se mostró en desacuerdo con la idea de que su estado físico fuera el motivo principal. “No sé. Creo que entrar era una forma de desafiar mis límites, mis vergüenzas, todo”, afirmó, dejando en claro que su participación respondió más a un proceso personal que a cuestiones médicas.

PUBLICIDAD

La motivación detrás de su ingreso fue tema central durante la conversación en vivo. La actriz compartió que su hija Anna fue determinante en la decisión: “A mí me encantan los desafíos y mi hija Anna tuvo mucho que ver en esta decisión porque me dijo que tenía que salir de mi zona de confort”.

andrea del boca
La salida de Andrea del Boca de la casa (Gran Hermano: Generación Dorada/ Telefe)

La participación de Andrea Del Boca en el reality fue impulsada tanto por el deseo de enfrentar nuevos retos como por el aliento familiar. Según relató la propia actriz, fue su hija quien la animó a aprovechar la convocatoria y a atreverse a un formato completamente distinto a los anteriores en su carrera.

PUBLICIDAD

Durante la edición, Santiago Del Moro despejó rumores y aclaró el verdadero origen del ingreso de la protagonista de éxitos como Perla Negra, Celeste y Zíngara: “Cuando se empezó a planear la edición, los productores pensaron en vos como una analista para los debates o como alguien que podría sumar al stream. Pero en el ida y vuelta se dieron cuenta que querías entrar y así empezaron a planearlo”, detalló el conductor ante las cámaras.

En respuesta, la actriz se mostró risueña frente a las versiones de acomodo y enfatizó que su motivación fue auténtica. “Todo eso me da risa. No fue así”, aseguró, desestimando cualquier especulación externa sobre un supuesto favoritismo.

"Me pregunté qué podría enamorarme para volver a la tele y cuando surge esto, ella me preguntó y me dije... ¿por qué no?”, aseguró la actriz
"Me pregunté qué podría enamorarme para volver a la tele y cuando surge esto, ella me preguntó y me dije... ¿por qué no?”, aseguró la actriz

Andrea también reflexionó acerca de su trayectoria: “Hice de todo en mi carrera, bien o mal pero canté, actué, conduje... todo. Me pregunté qué podría enamorarme para volver a la tele y cuando surge esto, ella me preguntó y me dije... ¿por qué no?”, confesó, subrayando el papel de la curiosidad y el deseo de reinventarse.

La conversación dejó en claro que la decisión de Del Boca de sumarse al reality fue resultado de una búsqueda personal y familiar, más que de una estrategia televisiva. Las dudas y prejuicios, incluso entre colegas del medio, no influyeron en su determinación.

Santiago del Moro decidió consultarle directamente por algunas especulaciones sobre su participación en el programa. “Había una teoría de que vos tenías arreglada con la producción una novela vertical para hacer con Telefe, con Manu como protagonista. Yo dije que no en su principio, pero después vos hablás de una novela vertical, le dijiste a Manu algo. ¿Qué hay de todo eso? Porque Telefe no tiene nada que ver con eso”, le planteó el conductor.

andrea del boca gran hermano
“A mí me encantan los desafíos y mi hija Anna tuvo mucho que ver en esta decisión porque me dijo que tenía que salir de mi zona de confort”, se sinceró

Andrea en ese momento aclaró la situación: “No, no tiene nada que ver. En realidad, nos juntamos en el jardín y les dije si en algún momento sentía que yo por ahí... porque le decían perrito faldero y demás. Entonces, digo: ‘Si te perjudica está todo bien, vamos a seguir siendo amigos’. Había muchos celos, Zilli le había hecho una escena de celos. Y en un momento digo: ‘Qué lindo sería que él y mi hija hagan una telenovela’”, contó la actriz.

“Eso es con tu ojo de productora, ya lo viste”, destacó el conductor, y Andrea fue rotunda ante las versiones de algún tipo de arreglo. “Claro, pero no es que tengo arreglado nada”, detalló.

Temas Relacionados

Andrea del BocaGran Hermano Generación DoradaLa CumbreSantiago del Moro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los ataques de Gastón Trezeguet y Mariana Brey a Andrea del Boca que terminaron en el enojo de Santiago del Moro: “Horrible”

La partida definitiva de la actriz de Gran Hermano: Generación Dorada dejó al descubierto las dudas de los analistas sobre varios episodios en la casa. La firme defensa del conductor

Los ataques de Gastón Trezeguet y Mariana Brey a Andrea del Boca que terminaron en el enojo de Santiago del Moro: “Horrible”

La Tora Villar contó cuál es el jugador más ‘fachero’ de la Scaloneta: “Tienen esa cosa turra que es hermosa”

En plena cobertura del Mundial 2026, la ex Gran Hermano habló sobre el plantel de la Scaloneta y sorprendió con su reflexión

La Tora Villar contó cuál es el jugador más ‘fachero’ de la Scaloneta: “Tienen esa cosa turra que es hermosa”

Maru Botana habló de la crianza de sus ocho hijos: “Mi marido nunca me ayudó en nada”

La cocinera repasó la dinámica de casi tres décadas en su matrimonio con Bernardo Solá y explicó por qué aceptó desde el inicio la rutina de su pareja

Maru Botana habló de la crianza de sus ocho hijos: “Mi marido nunca me ayudó en nada”

Estefanía Pasquini sufrió un accidente doméstico: “No paro de triunfar”

La nutricionista contó en sus redes el incidente que tuvo y, fiel a su estilo, compartió el momento con ironía mientras hace reposo

Estefanía Pasquini sufrió un accidente doméstico: “No paro de triunfar”

Juli Puente relató la angustiante escena que vivió antes de dar a luz a su bebé: “Nunca en mi vida sentí tanto miedo”

Entre nervios y lágrimas, la joven recordó la contracción que cambió el panorama y cómo el rápido accionar de sus médicas fue clave para el nacimiento de su pequeña

Juli Puente relató la angustiante escena que vivió antes de dar a luz a su bebé: “Nunca en mi vida sentí tanto miedo”

DEPORTES

Los sorprendentes elogios del entrenador de España a Lionel Scaloni y Gustavo Alfaro: “Soy su admirador”

Los sorprendentes elogios del entrenador de España a Lionel Scaloni y Gustavo Alfaro: “Soy su admirador”

Mbappé reveló el diálogo con Facundo Tello antes del penal que le atajó Bono en Francia-Marruecos: por qué sintió que lo desconcentró

La frase de Bono que ilusionó a los hinchas de River Plate tras la eliminación de Marruecos del Mundial 2026

La fuerte acusación en El Chiringuito sobre España que desató un cruce en vivo antes del partido ante Bélgica: el factor Messi-Mbappé

Mientras define su futuro, Vozinha mostró cómo son sus lujosas vacaciones en Cabo Verde tras el Mundial 2026

TELESHOW

Los ataques de Gastón Trezeguet y Mariana Brey a Andrea del Boca que terminaron en el enojo de Santiago del Moro: “Horrible”

Los ataques de Gastón Trezeguet y Mariana Brey a Andrea del Boca que terminaron en el enojo de Santiago del Moro: “Horrible”

La Tora Villar contó cuál es el jugador más ‘fachero’ de la Scaloneta: “Tienen esa cosa turra que es hermosa”

Maru Botana habló de la crianza de sus ocho hijos: “Mi marido nunca me ayudó en nada”

Estefanía Pasquini sufrió un accidente doméstico: “No paro de triunfar”

Juli Puente relató la angustiante escena que vivió antes de dar a luz a su bebé: “Nunca en mi vida sentí tanto miedo”

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: Las lluvias activan nuevas evacuaciones en Alta Verapaz por deslizamientos y ríos desbordados

Guatemala: Las lluvias activan nuevas evacuaciones en Alta Verapaz por deslizamientos y ríos desbordados

Ministra de educación en Honduras condiciona clases y llama a una vacunación obligatoria por brote de sarampión

Honduras subastará avión presidencial y emitirá bonos para cubrir compromisos del sector energético

Una mirada penetrante al tenso vínculo entre madres e hijas

República Dominicana: Suspendieron el aumento del pasaje tras una reunión entre Intrant y transportistas en Santiago