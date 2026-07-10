No es solo el mate: un estudio nacional reveló cuál es el valor que más identifica a los argentinos

Un estudio nacional de la UBA sobre la identidad argentina reveló que la pasión es el valor que más identifica a los argentinos

Una investigación realizada por la cátedra de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA) entrevistó a personas de distintas regiones para conocer qué productos, valores y costumbres representan la identidad argentina. El estudio, impulsado por la socióloga y docente Natalia Gitelman, CEO de DatosClaros, indagó en los elementos que la sociedad reconoce como propios y en las diferencias entre las percepciones del área metropolitana y el interior del país.

La cátedra de Ciencia Política de la UBA, a cargo de Gitelman, realizó una investigación durante un cuatrimestre con jóvenes próximos a graduarse en Ciencia Política. El objetivo fue definir qué significa lo argentino en la actualidad, cuáles son los productos más representativos y qué valores o costumbres aparecen como centrales en la identidad nacional.

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El trabajo sumó entrevistas y una encuesta nacional con 400 casos, apoyada por un panel denominado Cuestión Pro. La muestra cubrió todo el país para garantizar diversidad territorial y social.

La investigación detectó que, más allá de los productos icónicos como el mate, el asado y el dulce de leche, la identidad argentina se sostiene en valores y ocasiones de consumo. Gitelman señala que los productos típicos surgen de la tierra o de la producción alimenticia, pero que la definición de lo argentino también se apoya en costumbres sociales y en valores compartidos, como la pasión y la sociabilidad.

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La investigación dirigida por Natalia Gitelman analizó qué productos, valores y costumbres representan la identidad argentina en todo el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Valores y costumbres que definen lo argentino

El estudio reveló que el mate, el asado, el dulce de leche y los alfajores aparecen como símbolos inmediatos de la identidad nacional. Sin embargo, la investigación muestra que lo argentino se define tanto por productos como por formas de relacionarse. Compartir una comida, reunirse con amigos o familiares y priorizar la ocasión comunitaria resultan aspectos clave.

Gitelman explicó en Infobae en Vivo A las Nueve que lo argentino no se limita a la procedencia de los objetos. “No por el origen decido qué comprar, sino por precio, calidad y libertad de elección”, afirmó. Así, la racionalidad del consumidor argentino se basa en variables concretas.

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La pasión se destacó como principal valor asociado a la identidad nacional. Gitelman aclaró que este hallazgo surgió antes del campeonato mundial de fútbol y que la pasión representa una característica transversal para los argentinos.

Diferencias regionales y federalismo en la percepción

El estudio identificó diferencias entre las percepciones del Área Metropolitana de Buenos Aires y las del interior del país. Según Gitelman, las personas del interior asignan más valor a los productos vinculados a la tierra y la producción local, mientras que en el área metropolitana predomina una mirada más global y urbana.

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La investigación observó que las economías regionales influyen en la definición de lo argentino. En el interior, destacan productos y hábitos con fuerte arraigo local, mientras que en las ciudades grandes, las tendencias globales de consumo tienen mayor peso. “La urbanidad te lleva a ser más global”, sostuvo Gitelman al analizar los hábitos de consumo.

El mate, el asado, el dulce de leche y los alfajores aparecen como símbolos inmediatos de la identidad argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El federalismo argentino genera un mosaico de identidades que conviven y dialogan, aunque la imagen exportada al exterior suele corresponder a la lógica metropolitana. A pesar de esto, productos como el asado o el mate mantienen un vínculo más estrecho con el interior del país.

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Consumo, pertenencia y racionalidad

Los resultados muestran que el origen nacional de los productos no determina la decisión de compra. El precio, la calidad y la variedad ocupan un lugar central en las preferencias de los consumidores. Gitelman explicó que la libertad de elegir sin limitaciones constituye una prioridad para los argentinos.

La investigación detectó distintos perfiles de consumidores: algunos priorizan su conveniencia individual y no consideran el origen, mientras que otros valoran especialmente lo producido en Argentina, incluso si implica pagar más. Entre ambos extremos, existen posiciones intermedias que reflejan la diversidad de actitudes ante el consumo.

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Gitelman resaltó que la identidad argentina no se define por la pertenencia a un solo grupo de hábitos. La sociedad se compone de múltiples formas de vivir lo nacional, desde quienes siguen rituales tradicionales hasta quienes adoptan tendencias globales.

El estudio sobre los argentinos concluyó que la identidad nacional también se sostiene en la vida social, las reuniones y el compartir (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tensiones, grietas y validación social

El estudio exploró si existen grietas en la identidad argentina relacionadas con la política o el consumo. Gitelman afirmó que, aunque evaluaron la relación entre identidad y comportamiento electoral, las diferencias resultaron menores. Las personas se adaptan a las realidades y desarrollan estrategias de consumo y valores sin cambios rotundos por razones políticas.

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Al analizar valores negativos asociados a la identidad, como la soberbia o la desconfianza, la investigación no registró una presencia significativa en las entrevistas y encuestas. “No aparecieron cosas negativas”, explicó Gitelman, y destacó que la percepción de la sociedad como fragmentada o individualista no se corresponde con los datos recogidos.

La trama social y el valor de compartir

El trabajo de la UBA no registró una presencia significativa de valores negativos y destacó el sentido de pertenencia en la identidad argentina - crédito Alcaldía de Medellín

El trabajo concluyó que la identidad argentina funciona como una trama social donde la articulación y el compartir resultan fundamentales. Gitelman señaló que “el compartir es un valor superimportante” y que la sociedad argentina se diferencia por la centralidad de lo social en su vida cotidiana.

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Las reuniones en torno a la comida, la importancia de los encuentros y la necesidad de compartir momentos refuerzan el sentido de pertenencia y la construcción de la identidad. Los productos alimenticios mantienen un lugar destacado, pero los valores y costumbres construyen el núcleo de lo nacional.

La investigación invita a repensar lo argentino como una red de vínculos, hábitos y valores más allá de los productos concretos. La identidad nacional se expresa en lo que se comparte y en la forma de relacionarse, y no solo en lo que se consume.

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