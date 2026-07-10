El Congreso de Bodas que llevará a Antigua Guatemala a más de 400 expertos del sector de romance y las bodas destino

Antigua Guatemala será sede en 2026 del Congreso de Bodas LAT, un encuentro del turismo de romance y bodas destino en América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antigua Guatemala será sede en 2026 del Congreso de Bodas LAT, una cita que reunirá a más de 400 líderes y expertos del turismo de romance y bodas destino en América Latina y que busca reforzar el posicionamiento de Guatemala en el segmento de lujo, romance y eventos internacionales.

La organización prevé una derrama económica directa superior a USD 400 mil (unos Q3.1 millones) para proveedores turísticos, hoteles, restaurantes, floristas, fotógrafos y productores locales. El impacto total asociado a contactos comerciales y negocios futuros podría llegar a USD 196 millones (alrededor de Q1.5 millones), según el comunicado oficial de la International Association of Destination Wedding Professionals (IADWP).

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El encuentro se realizará del 13 al 16 de julio de 2026 en el Hotel Museo Spa Casa Santo Domingo, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez con respaldo del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT). Según la información difundida por IADWP, la edición XVI atraerá participantes de más de 20 países.

El evento se realizará del 13 al 16 de julio de 2026 en el Hotel Museo Spa Casa Santo Domingo, con respaldo del INGUAT. (TGW)

El congreso reunirá actores clave del negocio de bodas destino en América Latina

La convocatoria incluye planificadores de bodas, asesores de viaje, representantes de hoteles, destinos turísticos, DMC, recintos para eventos, floristas, fotógrafos y organismos de promoción turística. La cita se presenta como una plataforma para promoción de destinos, desarrollo de negocios y profesionalización en el segmento.

Para Guatemala, el congreso representa una vitrina ante tomadores de decisión del sector a escala global. El objetivo es exhibir su patrimonio cultural y natural frente a compradores y proveedores especializados en turismo de romance.

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La organización prevé una derrama económica directa superior a USD 400 mil para proveedores turísticos, hoteles, restaurantes y productores locales en Antigua Guatemala. (AGEXPORT)

El evento incorporará un piso comercial especializado para facilitar alianzas estratégicas y oportunidades de negocio entre actores de toda la región. La publicación señaló que esa área fue diseñada para conectar compradores y proveedores en un mismo espacio de negociación.

“Deep Luxury” marcará el programa académico de la edición 2026

El eje conceptual de esta edición será “Deep Luxury”, una tendencia que define el lujo contemporáneo a partir de experiencias transformadoras, conexión emocional, autenticidad y sentido de pertenencia, es decir, va más allá de lo material. Ese enfoque ordenará la agenda académica del congreso.

“Hoy, las nuevas generaciones de viajeros de alto valor buscan experiencias transformadoras, conexión emocional, bienestar, autenticidad, propósito y sentido de pertenencia”, refiere el comunicado.

El programa ofrecerá más de 20 conferencias y paneles sobre tendencias globales, inteligencia artificial aplicada a eventos, marketing de destinos románticos, bodas multiculturales, diseño floral, personalización, sostenibilidad y estrategias de negocio. Esos contenidos apuntan a la capacitación de profesionales y a la expansión comercial del sector.

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“La cultura es el nuevo lujo. Las parejas ya no buscan únicamente un lugar hermoso para celebrar; buscan historias, emociones y experiencias que no puedan replicarse en ningún otro destino”, refiere la AIDWP.

El Congreso de Bodas LAT reunirá a más de 400 líderes y expertos y atraerá participantes de más de 20 países a Guatemala. (Diario La Hora)

Entre los especialistas confirmados figuran Ana Laura Morales, Edgar Zamora, Laurah Luna, Ceci Johnson, Fernando Mosqueda, Judy Amado y Mónica Moreno. Ellos compartirán su experiencia ante los asistentes, de acuerdo con el comunicado de la organización.

Desde hace más de 15 años, el Congreso de Bodas LAT funciona como uno de los principales puntos de encuentro para profesionales del turismo de romance y las bodas destino en Latinoamérica. La expectativa de los organizadores es que la edición de Antigua Guatemala fortalezca la presencia del país como destino líder en lujo, romance y eventos internacionales.

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