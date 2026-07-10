El hospital veterinario Chivo Pets roza los seis millones de consultas en cuatro años en El Salvador

Chivo Pets fue inaugurado en febrero de 2022 como un servicio veterinario público y accesible para las mascotas de la población salvadoreña./ (Chivo Pets)

El Hospital Veterinario Chivo Pets ha alcanzado cerca de seis millones de consultas en poco más de cuatro años de funcionamiento en El Salvador, según confirmó su director, Melvin Roque, en entrevista con Canal 10.

Esta cifra refleja la magnitud de la demanda y el impacto que ha tenido la apertura de este centro de atención pública en la vida de miles de familias salvadoreñas.

El hospital, inaugurado en febrero de 2022, representa el primer esfuerzo estatal en la región enfocado en ofrecer servicios veterinarios accesibles a toda la población. De acuerdo con declaraciones de Roque, el hospital ha registrado hasta la mitad del año más de 864,000 servicios, con proyección a superar nuevamente el millón de atenciones al finalizar 2026.

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“Este año llevamos ochocientos sesenta y cuatro mil servicios. O sea, lo que te indica que a final de año estamos arriba del millón de atenciones (anualmente)”, dijo. El director resaltó que “la población necesitaba un servicio veterinario, no solo que fuera accesible a nivel económico, sino que fuera un servicio de calidad hacia su mascota”.

Según Roque, este proyecto ha “roto paradigmas de lo que antes se consideraba la salud pública veterinaria, hablando de atención hacia las mascotas de la población salvadoreña”. Antes de la existencia de Chivo Pets, muchos hogares no podían costear los servicios médicos para sus mascotas, lo que conducía a la desatención e incluso a la muerte de animales domésticos.

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Según el director de Chivo Pets, Melvin Rogel, la alta demanda ha consolidado a Chivo Pets como una referencia de salud pública veterinaria en El Salvador./ (Entrevista AM)

Chivo Pets mantiene un precio simbólico de veinticinco centavos de dólar, que se pueden cancelar con billeteras que utilicen Bitcoin. Según Roque, normalmente se paga con “Chivo Wallet, porque es la (billetera) que está en el país y no cobra comisión”.

Entre los servicios que ofrece el hospital se encuentran consultas externas, atención de emergencias las 24 horas, cirugías electivas y de trauma, hospitalización, laboratorio clínico, área de imágenes (radiografías y ultrasonografías), rehabilitación y especialidades como odontología, oftalmología y cardiología. El hospital cuenta también con atención específica para “mascotas no convencionales”, como conejos, tortugas, hámsteres, iguanas y aves, a cargo de veterinarios especializados.

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La operatividad diaria del centro implica la atención de una media de ochocientos pacientes, con picos de hasta mil en jornadas de alta demanda. En cuanto a hospitalización, Chivo Pets tiene capacidad para albergar hasta doscientas mascotas, con una media habitual de ciento cincuenta animales internados. El alojamiento, alimentación y tratamiento están cubiertos dentro del precio simbólico, lo que contrasta con los altos costos del sector privado.

El Hospital Veterinario Chivo Pets ofrece consultas, emergencias 24 horas, cirugías, hospitalización, laboratorio, imágenes, rehabilitación y especialidades médicas./ (Chivo Pets)

El hospital fue creado para atender a toda la población, sin discriminación por nivel socioeconómico, raza o especie. “No hay discriminación de: tú tienes más, tú tienes menos. Es una atención por igual”, señaló Roque. En la consulta externa, el sistema de citas digitales ha sido bien recibido por los usuarios. Según el director, “las citas en tres horas ya no se acabaron”, lo que muestra la alta demanda y la aceptación del modelo.

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Las consultas más frecuentes incluyen pacientes politraumatizados por atropellos y enfermedades transmitidas por garrapatas, como erliquia y anaplasma. El hospital también ha visto una disminución en enfermedades prevenibles como parvovirus y moquillo, lo que Roque atribuye a una mayor conciencia de la tenencia responsable y al acceso facilitado a la vacunación.

La ley de bienestar animal salvadoreña respalda el trabajo de Chivo Pets y exige a los propietarios cumplir con la tenencia responsable, lo que incluye alimentación adecuada, vacunación, desparasitación y atención médica. El hospital, además de servicios médicos, brinda orientación sobre la correcta alimentación, especialmente para especies exóticas, y promueve la esterilización de mascotas como parte de las medidas preventivas.

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Chivo Pets también atiende mascotas no convencionales como conejos, tortugas, hámsteres, iguanas y aves con veterinarios especializados./ (Chivo Pets)

En contexto de altas temperaturas, el director advirtió sobre el riesgo de golpes de calor en mascotas y recomendó evitar paseos en horas de mayor calor, garantizar sombra, agua fresca y no utilizar remedios caseros ni medicamentos humanos para tratar síntomas como fiebre. “El acetaminofén en perros y en gatos es totalmente tóxico”, alertó, y enfatizó la importancia de la atención veterinaria profesional.

Para acceder a los servicios, los usuarios pueden agendar citas a través de la página web www.chivopet.sv, y ante emergencias, el hospital recibe pacientes sin cita previa, priorizando los casos que pongan en riesgo la vida del animal.

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El crecimiento sostenido en la demanda muestra que Chivo Pets se ha consolidado como una herramienta clave para la salud pública veterinaria en El Salvador y un modelo replicable en la región.