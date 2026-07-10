Tecno

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este viernes 10 de julio

Las monedas digitales han tenido alzas y bajas en las últimas horas

Guardar
Google icon
Las criptomonedas se caracterizan por usar redes blockchain, no existir físicamente y carecer de regulación. (Archivo)
Las criptomonedas se caracterizan por usar redes blockchain, no existir físicamente y carecer de regulación. (Archivo)

Las criptomonedas son un activo digital innovador que han experimentado un crecimiento monumental en los últimos tiempos debido a varios elementos que contribuyen a ello, entre ellos que algunos gobiernos hayan decidido darles una oportunidad como moneda de curso legal; no obstante, también han sufrido descalabros que han puesto en duda su viabilidad, como el más reciente episodio conocido como el "criptoinvierno".

Pese a este panorama, cada vez más personas han empezado a adquirir criptomonedas para poder invertir en algo "seguro" y "fiable" tanto a corto como a largo plazo, a pesar de los niveles extremos de inestabilidad que sufre constantemente.

PUBLICIDAD

Sin embargo, invertir o comprar en criptodivisas es más fácil de lo que parece. Hay que recordar que se trata de monedas virtuales, por lo que serán controladas en carteras o monederos que comparten esa particularidad, pues a diferencia del dinero corriente, no tienen un soporte físico.

El precio de las criptomonedas hoy

Esta es la cotización de las criptodivisas más destacadas en este momento.

El Bitcoin, cotiza a 63.962,08 dólares, lo que implicó un cambio de 1,217% en las últimas horas.

La segunda criptomoneda más popular del mercado, Ethereum, ha mostrado un movimiento de 1,814% en las últimas 24 horas, por lo que su valor se ubica en 1.776,13 dólares.

PUBLICIDAD

En el caso de TetherUs, su precio es de 1 dólares, por lo que en el último día tuvo un movimiento de -0%.

Por su parte, BNB, tiene un valor de 575,8 dólares, con un cambio de 1,32%, en cambio el Litecoin cotizó a 44.39 dólares, tras una variación de 1.7578663.

Finalmente, el Dogecoin, una de las monedas virtuales que fue impulsada por Elon Musk, tiene un valor de 0,07 dólares tras presentar un cambio de 2,34% en las últimas 24 horas.

Representaciones de bitcoins. (REUTERS/Edgar Su)
Representaciones de bitcoins. (REUTERS/Edgar Su)

Qué pasa con las criptodivisas

Luego de que en las primeras semanas de mayo del 2022 se viviera el "criptocrash" o "criptoinvierno" que dejaron al descubierto la enorme volatilidad de estas monedas digitales, ha llegado un nuevo periodo de relativa estabilidad.

Bitcoin, ethereum y BNB han mostrado variaciones "controladas", puesto que no se han disparado los precios como en semanas previas. Por ejemplo, a inicios de agosto, las mencionadas anteriormente tuvieron un cambio menor del 2%.

Por otra parte, algo que esta llamando la atención en el mundo de las criptomonedas es que China está ablandando sus restricciones y podría comenzar a permitir su uso. Específicamente sería Hong Kong en donde este cambio se haría presente.

Sumado a ello, la plataforma de transacciones digitales PayPal anunció su propia stablecoin llamada PayPal USD (PYUSD), que cuenta por el respaldo de depósitos en dólares, bonos del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo y activos equivalentes.

La compañía ha afirmado en su declaración que permitirá la transferencia de fondos a monederos digitales de terceros y proporcionará detalles sobre cómo integrar su servicio en exchanges centralizados y descentralizados, con el objetivo de ser utilizado en Finanzas Descentralizadas (DeFi, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, es muy probable que se utilice ampliamente en la industria Web3.

Su avance en Latinoamérica

Criptomonedas en México: el Banco de México (Banxico) ha determinado que ninguna de las instituciones que participan en el sistema financiero nacional podrá hacer uso o deberá permitir operaciones de ninguna clase a través de este medio de pago.

En territorio mexicano el empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los más ricos del país, ha mostrado interés en las criptomonedas y ha asegurado que varios de sus negocios aceptarán bitcoin en el futuro, incluido su banco; hasta el momento una de sus tiendas más populares ya lo hace.

Una representación de las criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Una representación de las criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Criptomonedas en Perú: el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ha dejado en claro que su misión no es ser el primero ni el segundo banco central que regule el uso de las criptomonedas, ello debido a la inestabilidad que las caracteriza. Sin embargo, hace días el presidente del (BCR) aseguró que el BCR trabajaba en un proyecto de moneda digital propia.

Criptomonedas en Colombia: en la nación sudamericana hay más de 500 sitios donde es permitido pagar con criptodivisas. Colombia ocupa el puesto 14 entre 26 países de adopción de criptomonedas, según el informe de Finder.

Criptomonedas en Centroamérica: en el gobierno de El Salvador, el bitcoin, que en septiembre de 2021 se convirtió en moneda de curso legal, ha perdido oficialmente este estatus en este enero del 2025 tras una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del país. Según informó la prensa local, la modificación de la Ley Bitcoin fue impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele y respaldada por la mayoría oficialista en el órgano legislativo. Este cambio marca el fin de una política que había colocado al país centroamericano en el centro del debate global sobre las criptomonedas.

¿Cómo crear una criptomoneda?

Al momento de crear una criptomoneda es importante primero determinar qué se desea tener: una moneda o un token. La primera usa su propia blockchain, mientras que la segunda se basa en una red preexistente.

De acuerdo con el sitio de Binance, para crear una criptomoneda se necesita de un gran equipo de desarrolladores y expertos; mientras que para el token sí se requieren conocimientos técnicos pero es posible crearlo en minutos a través del uso de otras blockchains como Ethereum o BNB, que son las más populares.

Los costos de creación, el tiempo requerido y el uso de fuerza de trabajo dependerá de si se opta por hacer una moneda virtual o un token. En éste último caso también se puede usar un código establecido para crear tokens o pagar para usar un servicio de creación de monedas.

Es importante saber que antes de crear una criptomoneda se debe considerar su utilidad y estado legal.

En el caso de elegir crear una criptomoneda, entonces se debe elegir una blockchain, posteriormente se debe hacer un plan acorde al funcionamiento y la funcionalidad de la blockchain para diseñar los nodos y la interfaz.

Temas Relacionados

Precio CriptomonedasBitcoinEthereumMercado de criptomonedasEconomía digitalInversionesÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Instagram y Facebook tienen un  “diseño adictivo” para niños y adultos: la nueva acusación para Meta

Meta debería pagar una multa de hasta el 6% de toda su facturación anual, si el proceso avanza en su contra

Instagram y Facebook tienen un  “diseño adictivo” para niños y adultos: la nueva acusación para Meta

Google Earth Pro dejará de estar disponible: esta es la fecha para descargarlo por última vez

Arquitectos, urbanistas y analistas geoespaciales son algunos de los usuarios que podrían verse afectados por el fin de las descargas de Google Earth Pro

Google Earth Pro dejará de estar disponible: esta es la fecha para descargarlo por última vez

Desarrollan chip cuántico de menos de 1 cm que almacena datos mediante vibraciones

La innovación permite separar el procesamiento de la memoria en sistemas cuánticos miniaturizados

Desarrollan chip cuántico de menos de 1 cm que almacena datos mediante vibraciones

La escasez de memoria RAM va en serio: ventas de PC caen por primera vez en más de dos años

Las ventas mundiales de computadoras personales descendieron un 4,9% en el segundo trimestre de 2026

La escasez de memoria RAM va en serio: ventas de PC caen por primera vez en más de dos años

OpenAI se rinde ante Chrome y retira Atlas, su navegador con IA

El modo agente de Atlas ofrecía automatización, pero su desempeño resultó inferior al de un usuario humano

OpenAI se rinde ante Chrome y retira Atlas, su navegador con IA

DEPORTES

“Aquí no hay lugar para sentimientos”: la resonante frase de Kylian Mbappé tras la clasificación de Francia a semifinales del Mundial

“Aquí no hay lugar para sentimientos”: la resonante frase de Kylian Mbappé tras la clasificación de Francia a semifinales del Mundial

El vanidoso análisis de una figura de Francia tras eliminar a Marruecos: “Teníamos poco que temer”

“Suena el silbato y se transforma”: las dos caras del Cuti Romero, el héroe salvaje de la selección argentina

Argentina-Suiza: cómo se vive la previa del partido en un pueblo cercano a Zúrich donde residen familias argentinas

“El equipo ha boicoteado a Cristiano Ronaldo”: la fuerte acusación de un ex campeón del mundo

TELESHOW

El tierno video de Milenka, la hija de Marley, y su fanatismo por Lionel Messi: “Ya sabe quién es el capitán”

El tierno video de Milenka, la hija de Marley, y su fanatismo por Lionel Messi: “Ya sabe quién es el capitán”

María Becerra contó por qué dejó de ser vegana: “No podía seguir con esa alimentación”

Guillermo Francella, Adrián Suar y la intimidad del rodaje de su primera película juntos: “Esperábamos este momento”

Los ataques de Gastón Trezeguet y Mariana Brey a Andrea del Boca que terminaron en el enojo de Santiago del Moro: “Horrible”

La confesión de la Tora Villar sobre los jugadores de la Scaloneta: “Tienen esa cosa turra que es hermosa”

INFOBAE AMÉRICA

Un estudio revela la sorprendente dieta de los gatos callejeros

Un estudio revela la sorprendente dieta de los gatos callejeros

Panamá albergará la mayor cumbre continental sobre tortugas marinas

Dibujar el dolor tras perder a 11 familiares: la historia de la joven venezolana asistida por el equipo de El Salvador

Alertas Isabel Claudina: Envían a acusado de un caso emblemático en Guatemala a la cárcel de Mariscal Zavala

Panamá adjudica Letras del Tesoro con demanda superior a dos veces el monto colocado