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El tierno video de Milenka, la hija de Marley, y su fanatismo por Lionel Messi: “Ya sabe quién es el capitán”

Mientras continúa con las emisiones de Por el mundo, el conductor mostró la admiración de la niña por el crack rosarino

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El video de Milenka Wiebe, hija de Marley, se volvió viral entre los seguidores de la Selección Argentina por su reacción al ver a Lionel Messi en el televisor

El video de Milenka Wiebe, hija del conductor Marley, se convirtió en uno de los momentos más comentados entre los seguidores de la Selección Argentina. Mientras la hinchada celebraba el partido ante Egipto, la pequeña sorprendió a todos pronunciando varias veces el apellido de Lionel Messi frente al televisor, en una escena cargada de ternura que tardó unas horas en viralizarse.

La grabación, difundida en la cuenta de Instagram de su padre y en la suya, muestra cómo Milenka observa atentamente la entrada de la selección argentina en el estadio. Apenas aparece el capitán, una voz familiar le pregunta: “¿Quién es?”. La respuesta no tarda en llegar, y la niña repite con alegría: “Messi. Messi. Messi”. El sonido, marcado todavía por el habla dela bebé de un año y medio, se escucha como “Meshi, Meshi, Meshi”, pero la intención es clara y contagia sonrisas.

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Milenka aprendió a decir Messi capturas
El momento de Milenka frente al televisor reflejó cómo el Mundial y la Selección Argentina se viven en familia y atraviesan generaciones

La reacción de los usuarios en las redes sociales no se hizo esperar. Muchos celebraron la espontaneidad de Milenka, destacando su entusiasmo y la manera en que ya reconoce a las figuras del fútbol nacional. Las imágenes rápidamente sumaron miles de reproducciones y comentarios, donde predominaban frases como “una hincha auténtica” y “la más tierna de la Scaloneta”.

La pequeña, sentada frente al televisor durante el partido que enfrentó a Argentina y Egipto, dejó en claro quién es su ídolo. No solo repitió el apellido de Messi, sino que lo hizo con tal seguridad que contagió el espíritu futbolero a quienes la escucharon. La escena, más allá de la anécdota, refleja cómo el Mundial se vive en familia y atraviesa generaciones.

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Milenka Wiebe repitió varias veces el apellido de Messi durante la entrada de la Selección Argentina al estadio en el partido ante Egipto

No es la primera vez que el nombre de Messi se convierte en una de las primeras palabras de los niños argentinos. El propio Marley compartió con humor y orgullo el momento: “Ella ya sabe bien quién es el capitán”, escribió junto al video. La elección de Messi como referente habla del impacto del fútbol y, especialmente, del capitán de la Selección, en la cultura popular argentina.

En las imágenes, Milenka no solo reconoce a Messi, sino que lo hace con insistencia, como si quisiera dejar claro que su fanatismo ya está definido a una edad muy temprana. El video se suma a una larga lista de escenas similares donde los más chicos demuestran su pasión por el equipo nacional.

Marley, conocido por compartir momentos familiares en sus redes, aprovechó la ocasión para mostrar el crecimiento y la simpatía de su hija. La publicación recibió muestras de cariño de colegas, amigos y miles de seguidores, quienes destacaron la dulzura de la niña y la conexión especial con el fútbol.

marley
Marley acompañó el video con un mensaje sobre Messi y destacó que su hija ya identifica al capitán de la Selección Argentina

“Messi es el capitán de todos”, comentó Marley en otra publicación, reflejando el sentimiento compartido por muchos hinchas. La presencia de los más chicos en las celebraciones y su identificación con los jugadores reafirman el lugar central del fútbol en la vida cotidiana argentina.

El partido ante Egipto, más allá de su resultado deportivo, quedará en la memoria de la familia Wiebe como el día en que Milenka pronunció por primera vez el apellido de su ídolo. El momento, registrado en video y compartido con miles de seguidores, trasciende la anécdota y se convierte en símbolo de una tradición familiar que se renueva con cada generación.

El propio conductor tuvo su momento viral durante el partido, que vivió en el estadio, como cada partido de la Scaloneta. en medio del festejo del gol de Enzo Fernández en tiempo de descuento, recibió un beso de Francisco Delgado, conocido como el ganador de Gran Hermano 2015. Fue él mismo quien compartió las imágenes en su cuenta de Instagram y explicó el origen de la escena. “Perdón @marley_ok, pero en el tercer gol necesitaba descargar. ¡Te amo, Argentina... Te amo, Leo! Amo ser argentino, no puedo más. Soy feliz”, escribió Delgado al publicar el video del festejo.

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