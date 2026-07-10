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María Becerra contó por qué dejó de ser vegana: “No podía seguir con esa alimentación”

Durante su gira promocional por España, la cantante argentina explicó los motivos del cambio de su dieta y sorprendió con la insólita logística que emplea para atender sus mascotas cuando está de viaje

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María Becerra detalla aspectos de la vida con sus mascotas. Además, explica las razones que la llevaron a dejar el veganismo

La escena cotidiana de María Becerra está marcada por la presencia y el cuidado minucioso de sus animales. La cantante argentina, reconocida por su carrera musical, también es responsable de una convivencia singular: en su hogar viven actualmente trece mascotas. Esta dinámica familiar exige una organización precisa y la implementación de servicios exclusivos para garantizar el bienestar de cada animal, incluso cuando la artista se encuentra de gira.

La relación de la cantante con el mundo animal no se limita al cuidado material, sino que incluye una dimensión ética y una reflexión sobre el sufrimiento animal, que trasladó a la alimentación. “Yo primero fui vegetariana de los 15 a los 19. Ahí me hice vegana hasta los24, por ahí”, relató durante la charla.

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El motivo original para adoptar estas dietas fue el rechazo al sufrimiento animal. Sin embargo, las exigencias de su carrera la llevaron a reconsiderar esa decisión. Las giras, los horarios y la falta de opciones veganas en algunos lugares dificultaron la continuidad de la dieta. “No podía por tanto trajín. O sea, de repente estamos acá en una gira en el norte, no sé, Asturias o donde sea. Terminábamos un show a las diez de la noche, once. Había que salir a comer. Lugares abiertos en Asturias a las once y media de la noche. Y veganos además. Nada”.

María Becerra adoptó un perro y realizó una videollamada con su novio para contárselo

Detalló que, a pesar de la suplementación y los cuidados, sufrió episodios de anemia y problemas de salud que la obligaron a reincorporar alimentos de origen animal bajo indicación médica: “El doctor me dijo: ‘Che, si te sigue agarrando anemia, o sea, es un problema para tu salud, porque puede venir algo peor después’. Al menos pescado necesito que comas, los suplementos no alcanzaban. Yo me suplementaba con todo. Omega, B12, todo”.

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Luego de estos problemas, Becerra debió modificar su alimentación, aunque mantuvo su postura ética respecto al sufrimiento animal y la industria alimentaria: “Yo recontra respaldo esa alimentación y me parece espectacular. En mi caso, con el estilo de vida que yo tengo, no, no lo podía llevar a cabo”.

Durante la charla con el podcast Grimey TV, conducido por Yibril, Becerra detalló la composición de su familia animal: “Tengo ocho perros y cuatro gatos”, precisó, y luego sumó espontáneamente un nuevo integrante: “En los últimos días se sumó un gato más en el hogar”. Esta convivencia exige rutinas específicas y una estructura que permita atender las necesidades de cada mascota sin que su ausencia por compromisos profesionales altere el orden de la casa.

Mujer con gorra negra, piercings y tatuajes. Fondo con pared rosa, ropa en colgadores y cartel con texto 'Fundación Almar, se buscan ricachones'.
María Becerra detalló el equipo especializado en sus mascotas

Al ser consultada sobre cómo maneja la logística cuando está de viaje, Becerra fue directa: “No, papito, tengo todo armado. Tienen paseador, adiestrador, una guardería, tienen modista”. Esta declaración resume el entramado de servicios y roles especializados que funcionan en su hogar, permitiendo que los animales mantengan sus hábitos y reciban atención continua.

La dinámica no se limita a la presencia de los animales. La organización abarca desde la alimentación hasta la supervisión diaria, pasando por actividades recreativas y cuidados de salud. El hecho de que la cantante pueda delegar tareas en un equipo de profesionales evidencia una planificación detallada y una inversión considerable. Este modelo de convivencia es posible gracias a la estructura creada alrededor de sus mascotas, lo cual le permite ausentarse por trabajo sin comprometer el bienestar de los animales.

El cuidado de los animales de la cantante va más allá de las necesidades básicas. La artista ha dispuesto servicios exclusivos que incluyen hasta una modista encargada de confeccionar y adaptar la ropa para cada mascota. “¿Querés que te muestre la foto del fitting?”, ofreció durante la entrevista, mostrando imágenes de las pruebas de vestuario y carpetas diferenciadas para cada animal: “Y para cada uno hice una carpeta distinta, porque todos tienen un porte diferente”.

Los perros y gatos de Becerra cuentan con prendas específicas, como pijamas idénticos para todos, y accesorios de marcas reconocidas. El proceso de selección de la ropa se realiza mediante referencias buscadas en plataformas digitales y se adapta a la fisonomía de cada mascota. La cantante explicó que selecciona las referencias por Pinterest y las envía a la modista.

En una de las anécdotas compartidas, relató cómo debió proceder con sus animales después de que los gatos arañaran el auto de colección de su vecina. “Les tuve que poner unas botitas para que no puedan arañar”, detalló, al mostrar cómo la personalización de los accesorios también responde a necesidades específicas surgidas en el día a día.

El fitting y la prueba de vestuario forman parte de una rutina en la que los animales participan activamente. “Ahí le están probando su pijama, que para todos es el mismo”, comentó la cantante, mientras mostraba fotos a Yibril, quien reaccionó sorprendido ante la sofisticación de estos cuidados. En la charla, el conductor bromeó sobre la posibilidad de preguntarle a los perros si realmente quieren usar ropa, a lo que Becerra respondió con naturalidad: “No, pero yo sé que le encanta. Porque se ven más fashion”.

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