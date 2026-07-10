«Cállate o te callo»: Capturan a una maestra por presuntamente agredir alumna de 15 años en Honduras

Una docente grita a una estudiante sentada en un pupitre dentro de un aula, rodeada por una burbuja de silencio que la aísla visualmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunidad educativa y la opinión pública se encuentran conmocionadas tras la difusión de un video en redes sociales que muestra a una maestra agrediendo verbalmente a una menor de edad. Los hechos, que ocurrieron el día de ayer, jueves 9 de julio, provocaron la indignación de los padres de familia, quienes interpusieron una denuncia formal de manera inmediata, desencadenando la rápida intervención de las fuerzas del orden en este sector del país.

En el material audiovisual, que se viralizó rápidamente en plataformas digitales, se escucha a la docente dirigirse de forma sumamente hostil y con gritos hacia una estudiante de apenas 15 años.

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Durante el altercado, la maestra increpa fuertemente a la alumna cuestionando la educación recibida en su hogar, exigiéndole silencio de forma despectiva y amenazándola con callarla a la fuerza si no obedecía sus órdenes.

Asimismo, el video evidencia el momento en que la educadora confronta a las personas presentes por estar grabando el incidente, llegando incluso a amenazar con destruir el teléfono celular de una de las jóvenes involucradas en la escena.

Una maestra ha sido detenida en Morazán tras la difusión de un video en redes sociales que la muestra presuntamente maltratando a una alumna de 15 años.

La gravedad de las imágenes provocó una reacción en cadena. Horas después de que el video se esparciera en las redes, funcionarios de la Unidad Departamental de Prevención Número 18 (UDEP-18), en un trabajo coordinado con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), ejecutaron la captura de la docente en el municipio de Morazán, Yoro.

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La operación se ejecutó bajo el amparo del Plan Barrios y Comunidades Seguras. Según el reporte oficial, las autoridades policiales remitieron a la sospechosa a la Fiscalía del Ministerio Público para que se le dé continuidad al proceso legal correspondiente por la vulneración de los derechos de la menor.

Delito, sanciones y consecuencias legales en caso de ser encontrada culpable

Si las investigaciones del Ministerio Público sustentan la acusación y un juez competente la encuentra culpable, la docente enfrentará severas consecuencias legales tipificadas en el ordenamiento jurídico penal de Honduras.

El requerimiento fiscal se ha presentado formalmente por suponerla responsable del delito de trato degradante, una figura jurídica que protege la integridad moral, la dignidad humana y el bienestar psicológico de los ciudadanos, con un especial rigor cuando las víctimas son niños, niñas o adolescentes.

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La docente fue requerida por agentes de la UDEP-18 y la DPI en Morazán, Yoro, tras ser denunciada por trato degradante contra una alumna de 15 años (Cortesía: Policía Nacional UDEP 18 Yoro).

De acuerdo con el Código Penal vigente, el delito de trato degradante se comete cuando una persona somete a otra a condiciones o conductas que minimizan, humillan o envilecen su dignidad.

Por lo tanto, el uso de un lenguaje violento, las amenazas físicas o psicológicas y el abuso de autoridad dentro de un aula de clases constituyen agravantes directas al delito.

Las sanciones para quien sea hallado culpable de trato degradante contra un menor de edad abarcan las siguientes medidas penales y administrativas:

Pena de prisión: La legislación hondureña establece penas de privación de libertad que pueden oscilar entre los 1 y 3 años, dependiendo de la gravedad de los hechos y los agravantes del caso.

Inhabilitación especial: Al tratarse de una servidora pública del sistema educativo, la sentencia condenatoria conlleva de forma casi automática la inhabilitación especial para ejercer la docencia o cualquier cargo que implique el cuidado de menores de edad por el doble del tiempo que dure la pena de prisión.

Sanciones administrativas de la Secretaría de Educación: Paralelamente al proceso penal, las autoridades educativas realizan una audiencia de descargo que suele concluir con el despido definitivo e inmediato de la docente de su puesto de trabajo, sin derecho a prestaciones laborales por incurrir en faltas graves contra la ética profesional.

Las autoridades enfatizaron que no se tolerará ningún tipo de abuso, intimidación o trato humillante que vulnere los derechos fundamentales de los estudiantes dentro de las aulas hondureñas.

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