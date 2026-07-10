Mipymes en Costa Rica casi se duplican en cuatro años y representan el 98% del parque empresarial

Las mipymes registradas ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC pasaron de 18,301 a 36,098 empresas entre mayo de 2022 y mayo de 2026, un alza del 97% que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio presentó en su balance sectorial, según informó La República de Costa Rica.
En Costa Rica, este tipo de negocios representan cerca del 98% del parque empresarial. La Cámara de Comercio de Costa Rica estima que las mipymes generan aproximadamente el 47% del empleo formal del país.
El registro emprendedor también aumentó en el mismo período: las personas inscritas pasaron de 6,982 a 12,050, un crecimiento del 72%.
Cómo avanzaron los registros y el acceso
Ambos registros son gratuitos. El trámite puede completarse en las oficinas del MEIC o en su sitio web, donde también están disponibles los requisitos.
El crecimiento de los registros estuvo acompañado por financiamiento. El Sistema de Banca para el Desarrollo canalizó ¢1.937.992 millones mediante 492.177 operaciones de crédito entre mayo de 2022 y mayo de 2026.
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El monto promedio por operación fue de ¢3,94 millones (8,665.00 USD), con una tasa de interés promedio del 5,05%.
Según el Monitor Mipyme 2025 del Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM), el 65% de las mipymes costarricenses considera que el acceso al crédito es “poco o nada accesible”, y el 50% de quienes no solicitan financiamiento señala los requisitos excesivos como razón principal.
Cómo se distribuyó el crédito
El 39% del financiamiento del SBD benefició a personas fuera de la región central, más del 56% se colocó en distritos con menor índice de desarrollo social y cerca del 26% llegó a zonas rurales.
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Del total, el 42% se destinó a sectores estratégicos y el 35% a actividades agrícolas.
Las mujeres representaron el 27% de las personas físicas beneficiarias en la línea de crédito general. En el programa de capital semilla y capital de riesgo, esa proporción subió al 45.5%.
Capital semilla y alcance sectorial
El programa de capital semilla y capital de riesgo operó en paralelo al crédito tradicional. Entre 2022 y 2026 se asignaron ¢10.288,9 millones ( unos 1,175.087 USD) mediante 1.409 operaciones, con un monto promedio de ¢7.3 millones ( 16,054.44 USD) por operación.
Esos recursos llegaron a 1,383 personas a través de 50 subprogramas y 17 agencias ejecutoras. Más del 83% se orientó a sectores prioritarios, entre ellos mujeres y personas adultas mayores, y el 17% benefició a personas vinculadas con actividades exportadoras.
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El SBD anunció en junio de 2026 una nueva convocatoria de capital semilla por ¢3,850 millones, dirigida a emprendimientos en etapa inicial, startups de base tecnológica y mipymes en procesos de transformación productiva.
Capacitación y obstáculos del sector
El MEIC capacitó a 5.890 personas durante el último año: 5.345 participaron en actividades de 2025 y 545 en lo que va de 2026. Los temas fueron transformación digital, inteligencia artificial aplicada a negocios, acceso a mercados, gestión empresarial y formalización.
Pese a esa oferta, el estudio del CELIEM advierte que el 50% de las mipymes no recibió ningún servicio de desarrollo empresarial en el último año. Las áreas más débiles siguen siendo el mercadeo, las ventas en línea y la planificación estratégica.
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“Estas acciones consolidan un modelo integral de desarrollo empresarial basado en articulación interinstitucional, innovación y enfoque territorial”, declaró María del Milagro Solórzano, ministra de Economía, Industria y Comercio y presidenta del Consejo Rector del SBD.
La agenda oficial para 2026
La estrategia del MEIC para el resto del año apunta a ampliar el alcance territorial de sus programas, con énfasis en inclusión productiva y especialización por sectores.
La agenda incluye la realización de EXPOPYME Oficial y una oferta de formación en formalización, inteligencia artificial y sostenibilidad, en coordinación con el Instituto de Desarrollo Rural, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros, municipalidades y actores del sector tecnológico y financiero.
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