Mipymes en Costa Rica casi se duplican en cuatro años y representan el 98% del parque empresarial

Manos de una trabajadora operan maquinaria en una fábrica textil de Costa Rica, donde se observan cajas etiquetadas como MiPYME. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mipymes registradas ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC pasaron de 18,301 a 36,098 empresas entre mayo de 2022 y mayo de 2026, un alza del 97% que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio presentó en su balance sectorial, según informó La República de Costa Rica.

En Costa Rica, este tipo de negocios representan cerca del 98% del parque empresarial. La Cámara de Comercio de Costa Rica estima que las mipymes generan aproximadamente el 47% del empleo formal del país.

El registro emprendedor también aumentó en el mismo período: las personas inscritas pasaron de 6,982 a 12,050, un crecimiento del 72%.

Cómo avanzaron los registros y el acceso

Ambos registros son gratuitos. El trámite puede completarse en las oficinas del MEIC o en su sitio web, donde también están disponibles los requisitos.

El crecimiento de los registros estuvo acompañado por financiamiento. El Sistema de Banca para el Desarrollo canalizó ¢1.937.992 millones mediante 492.177 operaciones de crédito entre mayo de 2022 y mayo de 2026.

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El monto promedio por operación fue de ¢3,94 millones (8,665.00 USD), con una tasa de interés promedio del 5,05%.

Según el Monitor Mipyme 2025 del Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM), el 65% de las mipymes costarricenses considera que el acceso al crédito es “poco o nada accesible”, y el 50% de quienes no solicitan financiamiento señala los requisitos excesivos como razón principal.

Colaboradores desarrollan tareas en equipo con laptops y documentos sobre una mesa en una oficina del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se distribuyó el crédito

El 39% del financiamiento del SBD benefició a personas fuera de la región central, más del 56% se colocó en distritos con menor índice de desarrollo social y cerca del 26% llegó a zonas rurales.

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Del total, el 42% se destinó a sectores estratégicos y el 35% a actividades agrícolas.

Las mujeres representaron el 27% de las personas físicas beneficiarias en la línea de crédito general. En el programa de capital semilla y capital de riesgo, esa proporción subió al 45.5%.

Capital semilla y alcance sectorial

El programa de capital semilla y capital de riesgo operó en paralelo al crédito tradicional. Entre 2022 y 2026 se asignaron ¢10.288,9 millones ( unos 1,175.087 USD) mediante 1.409 operaciones, con un monto promedio de ¢7.3 millones ( 16,054.44 USD) por operación.

Esos recursos llegaron a 1,383 personas a través de 50 subprogramas y 17 agencias ejecutoras. Más del 83% se orientó a sectores prioritarios, entre ellos mujeres y personas adultas mayores, y el 17% benefició a personas vinculadas con actividades exportadoras.

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El SBD anunció en junio de 2026 una nueva convocatoria de capital semilla por ¢3,850 millones, dirigida a emprendimientos en etapa inicial, startups de base tecnológica y mipymes en procesos de transformación productiva.

El reto de las pymes es adaptarse para poder tener crecimiento en el mundo del comercio exterior.

Capacitación y obstáculos del sector

El MEIC capacitó a 5.890 personas durante el último año: 5.345 participaron en actividades de 2025 y 545 en lo que va de 2026. Los temas fueron transformación digital, inteligencia artificial aplicada a negocios, acceso a mercados, gestión empresarial y formalización.

Pese a esa oferta, el estudio del CELIEM advierte que el 50% de las mipymes no recibió ningún servicio de desarrollo empresarial en el último año. Las áreas más débiles siguen siendo el mercadeo, las ventas en línea y la planificación estratégica.

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“Estas acciones consolidan un modelo integral de desarrollo empresarial basado en articulación interinstitucional, innovación y enfoque territorial”, declaró María del Milagro Solórzano, ministra de Economía, Industria y Comercio y presidenta del Consejo Rector del SBD.

En Costa Rica, este tipo de negocios representan cerca del 98% del parque empresarial. La Cámara de Comercio de Costa Rica estima que las mipymes generan aproximadamente el 47% del empleo formal del país.(Foto: Movant Connection)

La agenda oficial para 2026

La estrategia del MEIC para el resto del año apunta a ampliar el alcance territorial de sus programas, con énfasis en inclusión productiva y especialización por sectores.

La agenda incluye la realización de EXPOPYME Oficial y una oferta de formación en formalización, inteligencia artificial y sostenibilidad, en coordinación con el Instituto de Desarrollo Rural, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros, municipalidades y actores del sector tecnológico y financiero.

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