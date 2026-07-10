Google Earth Pro dejará de estar disponible: esta es la fecha para descargarlo por última vez

Google Earth Pro dejará de estar disponible para descargar en PC. (Google)

Google anunció que Google Earth Pro dejará de ofrecerse para nuevas descargas a partir del 25 de junio de 2027, una decisión que marca el inicio del retiro gradual de la histórica aplicación de escritorio utilizada por profesionales de la cartografía, la arquitectura, el urbanismo y el análisis geoespacial.

Asimismo, quienes ya tengan el programa instalado, podrán seguir utilizándolo. La compañía confirmó que después de esa fecha no será posible descargar el instalador desde los canales oficiales.

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La medida forma parte de la estrategia de Google para concentrar el desarrollo de sus herramientas en la versión web de Google Earth y en las aplicaciones móviles, plataformas que continuarán recibiendo nuevas funciones y actualizaciones.

Google Earth Pro dejará de estar disponible en PC. (Google)

Para los usuarios que todavía dependen de las capacidades avanzadas de Google Earth Pro, la recomendación es instalar el software antes del plazo establecido, especialmente si planean utilizarlo en nuevos equipos en el futuro.

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Cuál es la fecha límite para descargar Google Earth Pro

Según informó Google, el 25 de junio de 2027 será el último día en que los usuarios podrán descargar oficialmente Google Earth Pro. A partir de esa fecha, el instalador dejará de estar disponible, por lo que quienes no hayan descargado previamente el programa ya no podrán instalarlo por primera vez.

Sin embargo, la empresa aclaró que esta decisión no implica que la aplicación deje de funcionar de inmediato.

Los usuarios que ya tengan Google Earth Pro instalado podrán seguir utilizándolo normalmente en sus computadoras, aunque el programa dejará de estar disponible para nuevas instalaciones oficiales.

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Google Earth Pro podrá seguir usándose, pero nuevos usuarios no podrán descargarlo. (Google)

Qué es Google Earth Pro

Google Earth Pro es la versión más completa de Google Earth para computadoras.

A diferencia de la versión web o de la aplicación para dispositivos móviles, incorpora herramientas diseñadas para usuarios que requieren un análisis geográfico más avanzado.

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Entre sus principales funciones se encuentran las mediciones precisas de distancias y superficies, la importación de información geográfica, la creación de mapas personalizados y el acceso a imágenes satelitales históricas.

Estas características han convertido a la plataforma en una herramienta ampliamente utilizada por arquitectos, ingenieros, urbanistas, investigadores, periodistas de datos y profesionales relacionados con el análisis territorial.

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Google Earth Pro. (Google)

Por qué Google dejará de ofrecer la aplicación

La decisión responde a una estrategia que Google viene impulsando desde hace varios años.

La compañía busca trasladar el desarrollo de sus productos hacia plataformas basadas en la nube, priorizando las aplicaciones web y móviles sobre los tradicionales programas de escritorio.

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Este enfoque permite distribuir nuevas funciones de manera más rápida, mejorar la compatibilidad entre dispositivos y reducir la dependencia de instalaciones locales.

Por ello, Google recomienda que los usuarios comiencen a utilizar la versión web de Google Earth, que continuará recibiendo nuevas herramientas y mejoras en los próximos años.

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Google Earth Pro es una herramienta usada para mediciones precisas. (Google)

Qué ocurrirá con quienes ya utilizan Google Earth Pro

Quienes ya tengan instalado Google Earth Pro no perderán el acceso al programa cuando llegue junio de 2027. La aplicación seguirá funcionando normalmente en los equipos donde ya esté instalada.

No obstante, si el usuario cambia de computadora, formatea el sistema operativo o necesita reinstalar el programa después de la fecha límite, ya no podrá obtener el instalador desde los canales oficiales de Google.

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Por ese motivo, los especialistas aconsejan descargar el software antes del cierre de las descargas y conservar una copia del instalador si su flujo de trabajo depende de esta herramienta.

Google tiene planeado que Google Earth Pro se use desde una web. (Google)

Las funciones que siguen siendo exclusivas

Aunque Google Earth ha evolucionado considerablemente en su versión web, Google Earth Pro continúa ofreciendo algunas capacidades que siguen siendo especialmente útiles para profesionales.

Entre ellas destacan el acceso a imágenes históricas de satélite, la exportación de datos en formatos especializados, la elaboración de mapas con mayor nivel de detalle y diversas funciones para análisis geoespacial.

Estas herramientas resultan importantes para proyectos de planificación urbana, investigación académica, periodismo de datos, estudios ambientales e ingeniería.

Precisamente por ello, numerosos usuarios continúan utilizando la versión de escritorio a pesar del crecimiento de las plataformas web.

Con esta decisión, Google acelera la transición hacia un ecosistema centrado en servicios en línea. Aunque Google Earth Pro no dejará de funcionar inmediatamente, el cierre de las descargas representa el comienzo del fin para una aplicación que durante años fue una referencia en el análisis geográfico digital.