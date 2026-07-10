“Aquí no hay lugar para sentimientos”: la resonante frase de Kylian Mbappé tras la clasificación de Francia a semifinales del Mundial

Kylian Mbappé, el capitán de Francia. De fondo, su amigo Achraf Hakimi, símbolo de Marruecos (Foto: Reuters/Jeenah Moon)

Una vez más, Kylian Mbappé está explotando todo su potencial en una Copa del Mundo y tendrá la chance de jugar la tercera final consecutiva en su tercera presentación en este tipo de citas. Luego de la victoria 2-0 sobre Marruecos que clasificó al seleccionado francés a la semi, el capitán del equipo fue consultado por sus sentimientos ante el dolor que sufrió su amigo marroquí Achraf Hakimi por esta eliminación. Y Kiki no anduvo con vueltas...

“¿Es duro ver a Achraf triste al final del partido?“, le preguntó la cronista de la cadena beIN Sport desde el campo de juego. En caliente, el delantero de 27 años no anduvo con rodeos y fue tajante: “No... Será más duro cuando lo vuelva a ver en el vestuario porque volvemos a ser humanos, volvemos a ser amigos. Pero aquí no, aquí no hay emociones”.

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“Estábamos ahí para ganar. Él también estaba ahí para ganar. Pero está claro que cuando lo vuelva a ver en el vestuario, me afectará, porque es un amigo muy cercano. Pero aquí no hay lugar para los sentimientos”, insistió.

El vínculo de estrecha amistad entre el lateral marroquí de 27 años y Mbappé se inició en 2021 cuando se encontraron compartiendo plantel en el París Saint Germain. Ambos hablaban el idioma español y eso los acercó hasta reforzar la relación. Luego de eliminarlo en semifinales de Qatar 2022, Kiki le dedicó un emotivo posteo reconociendo la gesta histórica que Hakimi y su selección habían realizado. ¿El detalle? Compartieron incluso vacaciones en 2023, días después de la derrota francesa en la final del Mundial 2022.

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"EN LA CANCHA NO HAY LUGAR PARA LOS SENTIMIENTOS" 👀🇫🇷



🗣️ Así respondió Kylian Mbappé cuando le preguntaron por la tristeza de Achraf Hakimi tras la eliminación de Marruecos. pic.twitter.com/bY1LBhr3Sg — TyC Sports (@TyCSports) July 9, 2026

Luego de fallar un penal pero redimirse abriendo el marcador con una verdadera gema, el máximo goleador del actual Mundial (8 tantos) junto con Lionel Messi fue reemplazado y se lo vio con hielo en el tobillo. “Estoy bien, me he dado un golpe en el tobillo, pero estoy bien. JP (Mateta) estaba en mejores condiciones que yo para jugar los últimos quince minutos”, sentenció. “Kylian tuvo un pequeño problema en el tobillo, sentía algo de dolor”, se sumó el entrenador Didier Deschamps.

Mbappé, que no tiene en los planes perderse la semifinal del martes próximo ante el ganador de Bélgica-España, aclaró: “Somos conscientes de que solo hay una forma de relajarnos, y es ganando. Estamos en semifinales, estamos muy contentos, pero aún queda un largo camino por recorrer. Somos conscientes de que lo que nos espera es aún más duro de lo que hemos pasado, pero estamos preparados para afrontarlo todo; vamos a recuperarnos con calma y a ver el partido de mañana (viernes) para saber a quién nos vamos a enfrentar”.

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A la hora de responder si este era el equipo francés “más fuerte” en el que había jugado, fue tajante: “No sé si es el más fuerte. Yo fui campeón del mundo y subcampeón, y este equipo aún no lo ha logrado. Sin embargo, sin duda es el que tiene más potencial. Con el que podemos imaginar un futuro. Hay mucha calidad en este equipo; nos permite soñar. Pero, hasta que se demuestre lo contrario, todavía no ha ganado nada. Siempre he dicho que los equipos más fuertes son los que ganan trofeos. Ese no es el caso de este todavía, así que no, no es el más fuerte”.

El partido tuvo el arbitraje del argentino Facundo Tello, quien sancionó un penal que luego falló el atacante de 27 años. “Fue complicado porque hubo una confusión. El árbitro me dijo que había penal. Así que le pregunto si la revisión (VAR) había terminado, y me dijo que sí. A partir de ese momento, hicimos la transición con Ousmane (Dembélé) que me pasó el balón. Luego se acercó a mí, cuando ya estoy concentrado, para decirme que no había penal. No sabía qué pensar. Volví a tomar el balón con las manos y lo volví a dejar en el suelo, y me dice: ‘Espera, hay una jugada de hace dos minutos que hay que revisar’”, afirmó según replicó el medio francés RMC.

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“Pero bueno, así son las cosas. Me dejé desconcentrar. Es cierto que he ensayado muchas situaciones sobre cómo concentrarme en un penal, pero esa situación aún no se me había presentado. Es una situación que habrá que tener en cuenta porque el árbitro puede decirte que hay penal, pero puede decirte dos minutos después que no lo hay. No sé cuánto tiempo duró. Forma parte del nuevo fútbol. Es el nuevo fútbol con el VAR, hay que adaptarse“, reflexionó.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador Deschamps también expresó su disconformidad sobre este procedimiento: “Estoy de acuerdo con Haaland (que dijo que se hizo demasiado largo). Hubo una revisión del VAR. Tardó casi dos minutos. Tengo esa duda. Se ha alargado mucho, Kylian ya estaba listo para lanzar. No le busco excusas, pero es una situación complicada. Hay que adaptarse, pero eso puede generar un poco de nerviosismo, aunque no demasiado. Lo importante aún estaba por hacer”, sentenció según detalló el diario Le Figaro.

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La demora de Mbappé para ejecutar el penal