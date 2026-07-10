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Ricardo Arjona se despidió de Buenos Aires con un emotivo video para sus fans: “Siempre me reproché haberme ido”

Con un récord de 20 conciertos de la gira Lo que el Seco no dijo, el guatemalteco ratificó su romance con la ciudad que marcó una huella en su carrera

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Ricardo Arjona y su despedida de la Argentina tras 20 shows

La noche del jueves marcó un cierre singular para Ricardo Arjona en Buenos Aires, cuando el cantautor ofreció el último show de su ciclo Lo que el Seco no dijo en el Movistar Arena. Con esta presentación, concluyó una serie de 20 funciones que reunió a más de 280 mil personas, consolidando una relación de décadas entre el artista y el público argentino.

Esa conexión se remonta a 1994, año en que comenzó el recorrido de Arjona por los principales escenarios del país. Desde entonces, desarrolló una carrera en la que la respuesta del público local se convirtió en un elemento central. A lo largo de los años, ofreció 34 conciertos en el Luna Park, ocho en GEBA, seis en el estadio de Boca Juniors y cinco en Vélez Sarsfield, además de una residencia previa de ocho shows en el Movistar Arena durante 2022.

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La reciente residencia de 20 funciones surgió tras la demanda extraordinaria registrada en mayo, cuando agotó 14 conciertos. Esa convocatoria motivó la incorporación de seis fechas adicionales, completando una de las series más extensas realizadas por un artista internacional en ese recinto porteño.

En el período previo a su último show, el propio Arjona utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje personal, en el que evocó su historia con Buenos Aires y el significado profundo de sus noches en la ciudad. Allí, expresó: “Siempre me reproché haberme ido a Brasil después de vivir en Buenos Aires. Quise volver, pero no encontré un boleto que pudiera pagar”. Estas palabras reflejan el peso emocional que la capital argentina tiene en su trayectoria y el lugar de privilegio que ocupa en su memoria.

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Una postal del primer show de Arjona de esta serie de 20: el cierre con "Mujeres", como cada noche

En ese texto, Arjona profundizó: “Yo sólo tenía ganas de escribir y de cantar en aquellos años. Buenos Aires me dio noches que me llenaron la vida. Hoy me regaló estos 20 Arenas que jamás soñé, porque no soñé nada de lo que me pasó en esta ciudad. Quizás porque no se sueña lo que ya se tiene, y siempre tuve la dicha de ser feliz aquí. Tanta dicha hay en mis ojos, tantas lágrimas también. Buenos Aires. Gracias”.

La magnitud de la serie en el Movistar Arena —más de 280 mil entradas vendidas— es un indicador de la fidelidad y entusiasmo que caracteriza al público argentino. Este fenómeno no solo se explica por la popularidad de Arjona, sino por el desarrollo de un vínculo emocional sostenido durante más de tres décadas.

El apodo “Seco”, presente en el título del ciclo y del nuevo disco, tiene raíces personales profundas. Según detalló el propio Arjona en declaraciones a la prensa, “Para los que me conocen, siempre fui Ricardo, fui Arjona o Ricardo Arjona. Para los que me quieren, siempre fui el SECO”.

El término, que significa delgado o flaco, fue como lo llamaban cariñosamente desde chico. Con el paso del tiempo, este apodo se transformó en un elemento de identidad que ahora el artista recupera y resignifica en su trabajo más reciente. El disco “Seco” representa así una conexión directa con su historia personal y familiar, y se convierte en un puente entre su pasado y su presente artístico.

Los músicos interpretaron "Fuiste tú" en el 14 show del guatemalteco en el Movistar Arena

La presencia del apodo en el contexto del último ciclo de recitales subraya la intención de Arjona de compartir con el público argentino una faceta íntima, vinculada tanto a sus orígenes como a la experiencia colectiva de sus conciertos en Buenos Aires que una noche llegó a su fin.

En estas veinte arenas, a las que se sumaron dos conciertos en Instituto de Córdoba, el guatemalteco afianzó el romance con nuestra patria. Además de cantar, recorrió la Patagonia, fue a la cancha de Boca y repasó en su cabeza y en su corazón aquellos años artista callejero, que inspiraron historias y romances y que forjaron su carácter.

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