Esperó horas para hablar con Messi y lo consiguió: la historia del periodista venezolano que cumplió el sueño de cubrir un Mundial

Emanuel Gutiérrez cubre el Mundial 2026 con acreditación de prensa y entrevista a figuras como Lionel Messi desde la zona mixta

La Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos presenta historias que trascienden el resultado de los partidos. Emanuel “Manu” Gutiérrez, periodista deportivo de Venezuela, se convierte en uno de los protagonistas fuera del campo. Su labor en la zona mixta, donde entrevista a jugadores y figuras del fútbol internacional, capta la atención de miles de personas. A sus 30 años, Gutiérrez cubre el evento mientras se desplaza en silla de ruedas por una parálisis cerebral motriz diagnosticada en su infancia.

Gutiérrez utiliza su canal independiente y su acreditación para acceder a los espacios reservados a la prensa. Desde su posición, logró entrevistas con futbolistas destacados como Jude Bellingham y Lionel Messi. La interacción directa con deportistas y la difusión de su trabajo en redes sociales consolidan su presencia ante el público internacional.

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Desde Argentina, el periodista recibe un fuerte respaldo. “El 40% de nuestras redes es de público argentino, a pesar de que soy venezolano. Me han abrazado muchísimo en su país y eso lo valoramos, lo cuidamos con mucha responsabilidad”, dijo en Infobae en Vivo A las Nueve.

Trayectoria y desafíos de Emanuel Gutiérrez

Gutiérrez relató cómo la pasión por el fútbol definió su vocación. “Desde muy pequeño, me encanta el fútbol. Mi papá es muy aficionado al fútbol y yo antes de ver caricaturas o programas infantiles, prefería poner un partido de fútbol”, contó. Por su condición física, no pudo practicar deportes, pero buscó alternativas para acercarse a su pasión.

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El periodista venezolano Emanuel Gutiérrez trabaja en silla de ruedas por una parálisis cerebral motriz diagnosticada en su infancia (Captura de video)

En la adolescencia, un amigo periodista lo motivó a explorar la profesión. “Desde que yo tenía como trece o catorce años empecé a buscar seminarios de periodismo deportivo”, explicó Gutiérrez. A los quince años, inició su carrera como productor de radio en su ciudad natal.

La crisis humanitaria y eléctrica en Venezuela lo obligó a emigrar a Estados Unidos en 2016. “En 2021 apenas yo me gradúo de periodista en una universidad en Venezuela, pero yo estudiando desde aquí, de Estados Unidos, porque en 2016 tuve que dejar el país y eso fue tremendo, porque por la situación que había en Venezuela, eléctrica, humanitaria, las notas no llegaban, los trabajos se perdían”, recuerda.

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Acceso a grandes torneos y el salto de visibilidad

En 2023, Emanuel Gutiérrez abrió su medio independiente tras no encontrar oportunidades en otros espacios. Al año siguiente, consiguió acreditación para cubrir la Copa América. “En 2024 me acredité para la Copa América”, señaló. El acceso al torneo le abre puertas para cubrir el sorteo del Mundial y la Copa del Mundo 2026.

La experiencia en zona mixta exige preparación y estrategia. Gutiérrez describió su acceso a las figuras: “Cuando entrevisté a Messi la primera ocasión, antes del mundial, sí la preparé todo. Porque tenía nervios de que si me tocaba entrevistarlo me quedara sin palabras o se me nublara la mente. Porque como todos, yo primero fui, antes que periodista, fui hincha, fui fanático de Leo”.

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Tras emigrar de Venezuela a Estados Unidos en 2016, Emanuel Gutiérrez se graduó de periodista y continuó su carrera desde el exterior

En el Mundial 2026, Gutiérrez opta por una aproximación más espontánea. “En este mundial he dejado que todo fluya”, afirmó. Relató que para lograr la entrevista debió anticipar su ubicación: “Vos preparas el lugar. Decidis estar ahí, esperar dos horas. La perseverancia”.

Obstáculos físicos y apoyo familiar

El periodista explicó que la logística en zona mixta presenta desafíos particulares. “Estoy en mi silla de ruedas. Obviamente, estoy en un nivel mucho más abajo. En el campo visual del futbolista muchas veces no me ve. Entonces, ese gesto que tuvo Nicolás fue tremendo para que Leo me pudiera ver”, comentó sobre el apoyo del jefe de prensa de la selección argentina.

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La figura de su padre resulta fundamental en la cobertura. “Cumplirlos al lado de mi padre y que mi padre sea un espectador en primera fila y sea protagonista, porque tengo que decir que mi padre es un hombre, ya de 56 años. Él no está muy dado a la tecnología. Es primera vez que él tiene que grabar, tiene que filmar, pero ha hecho el esfuerzo de ir aprendiendo y quién diría que sus grabaciones llegarían al punto que están llegando”, señaló Gutiérrez.

Relación con colegas y repercusión en redes

El reconocimiento de otros periodistas y el público refuerzan su trabajo. “Los colegas de Argentina y de otros países, obviamente, han estado muy atentos, siempre, queriendo saber un poco más de nuestra historia, respaldando nuestro trabajo, apreciándolo”, afirmó.

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El periodista recordó el papel de Marcelo Tinelli y su relación con Infobae: “Marcelo Tinelli, que también está trabajando ahí con ustedes en Infobae me ha apoyado muchísimo. Y en Infobae como tal, fue uno de los primeros también que me entrevistó, así que le, le guardo mucho cariño”.

Perspectiva sobre el Mundial 2026

Gutiérrez también analizó el desempeño de las selecciones. “Argentina el otro día ante Egipto mandó un mensaje muy importante. Si bien es cierto, el juego es un factor clave y obviamente sabemos que Argentina no está todavía en el tope de sus condiciones futbolísticas. Yo creo que mandó un mensaje clave y es que para eliminar a Argentina no basta con tirarlo una ni dos veces a la luna, sino que hay que literalmente arrancarle el corazón".

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En continuidad agregó: “Arrancarle el corazón a un campeón es tremendo. Y lo valoro muchísimo porque este grupo de jugadores lo ha ganado todo. Ha ganado el mundial, ha ganado la Copa América dos veces, la Finalísima, ha quedado primero en las eliminatorias y aun así este equipo no se sacia, no se llena y eso es muy peligroso".

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