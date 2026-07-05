Cómo duplicar la duración de la batería de un celular Android en cinco pasos

Hay varios ajustes que se pueden hacer en casa para prolongar el tiempo de uso del dispositivo Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La duración de la batería es una de las principales preocupaciones para quienes utilizan teléfonos Android. El uso intensivo de aplicaciones, la conectividad constante y las pantallas de alta calidad hacen que la carga se agote más rápido de lo deseado.

Sin embargo, es posible extender la autonomía siguiendo ciertas pautas y configurando el dispositivo de manera adecuada. Existen pasos concretos que ayudan a duplicar el tiempo de uso sin necesidad de cambiar de celular ni recurrir a accesorios externos.

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Ajustar la configuración, limitar funciones, cuidar el ambiente y adoptar buenos hábitos forma parte de una estrategia integral para optimizar el rendimiento energético del celular, según las pautas del sistema operativo de Google.

Qué configuraciones ayudan a ahorrar batería en Android

Todos los pasos explicados están en versiones actualizadas de Android. (Foto: Europa Press)

El primer paso consiste en revisar y modificar la configuración del dispositivo para que consuma menos energía. Configurar la pantalla para que se apague rápidamente evita que el display permanezca encendido sin motivo, lo que reduce el consumo.

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Otra medida es bajar el brillo o activar el ajuste automático; esto permite que la pantalla utilice solo la luz necesaria para visualizar imágenes y texto de manera clara, al igual que desactivar sonidos y vibraciones del teclado contribuye al ahorro energético.

Además, activar la función de batería adaptable y el tema oscuro puede marcar una diferencia en el día a día. Estas opciones se encuentran en la mayoría de los teléfonos Android y ayudan a que el sistema operativo gestione los recursos de manera más eficiente.

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Cómo limitar el consumo de las aplicaciones en Android

Identificar y restringir el uso de las aplicaciones que más batería consumen es fundamental. Muchas apps continúan funcionando en segundo plano, demandando energía aun cuando no se las utiliza. Desde el menú de configuración es posible restringir estas aplicaciones o incluso desinstalarlas si no son indispensables.

Varias aplicaciones en Android consumen muchos recursos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Eliminar cuentas y aplicaciones que ya no se usan libera memoria y reduce la actividad permanente del sistema. Activar la restricción de apps permite priorizar solo aquellas funciones que realmente se necesitan durante la jornada, lo que impacta directamente en la autonomía del dispositivo.

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Por qué es importante cuidar el cargador y el ambiente donde está el celular

El uso del cargador original es clave para preservar la batería y asegurar una carga rápida y segura. Otros cargadores pueden cargar el dispositivo de forma más lenta o incluso dañarlo. Consultar al fabricante sobre el cargador adecuado es recomendable para evitar inconvenientes a largo plazo.

Asimismo, mantener el teléfono en lugares frescos y evitar la exposición a altas temperaturas ayuda a prolongar la vida útil de la batería. El calor acelera el desgaste, incluso cuando el celular no está en uso.

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El estado del cargador y el lugar donde se carga son claves para cuidar la batería del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es conveniente dejar el teléfono cargando durante varias horas en ambientes calurosos, porque esto puede afectar negativamente la capacidad de la batería.

Cómo aprovechar el modo de ahorro de batería en Android

El modo de ahorro de batería es una herramienta muy eficaz para aumentar la autonomía del celular Android. Al activarlo, el sistema limita la actividad en segundo plano y ajusta funciones que demandan mucha energía, como las conexiones de red y la ubicación.

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Para activar el modo de ahorro, solo hay que acceder a la configuración, seleccionar la sección de batería y elegir la opción correspondiente. Allí es posible programar el encendido automático del modo ahorro según el nivel de carga.

Los modelos Android tienen modo de ahorro de energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando esta función está activa, el tema oscuro se activa y algunas aplicaciones pueden funcionar de manera más lenta, pero la batería durará mucho más tiempo.

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Qué hábitos diarios ayudan a extender la batería de un celular Android

Adoptar hábitos conscientes en el uso diario del teléfono marca una gran diferencia en el rendimiento energético. Es clave evitar acciones que mantengan la pantalla encendida durante períodos prolongados, como ver videos, utilizar la navegación GPS o jugar a videojuegos con gráficos exigentes.

Limitar la conectividad es otra medida útil. Usar WiFi en lugar de datos siempre que sea posible, desactivar el Bluetooth y la ubicación cuando no se utilizan, y evitar llamadas en movimiento contribuyen a que la batería dure más.

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