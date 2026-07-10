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Donald Trump dijo que Irán pidió continuar las conversaciones y EEUU accedió, pero aclaró: “El alto el fuego ha terminado”

El presidente norteamericano abrió las puertas a la diplomacia luego de las hostilidades de los últimos días. Si bien los bombardeos de la flota estadounidense terminaron, hubo más ataques sobre territorio persa que nadie se atribuyó

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Donald Trump con traje azul y corbata oscura, de pie, manos levantadas. Fondo azul con logos del Congressional Institute y bandera de Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que su país accedió a continuar las negociaciones con Irán, pero reiteró que el alto el fuego entre ambos países ha finalizado.

“La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.

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Los dichos de Trump llegaron luego de que una serie de ataques aéreos misteriosos y sin autoría declarada golpearon Irán después de que Estados Unidos anunciara el fin de sus operaciones.

Donald Trump tuit
El mensaje de Donald Trump

Los ataques del jueves, justo cuando Irán se preparaba para sepultar al fallecido líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, impactaron zonas del sur del país. La teocracia iraní no culpó directamente a nadie por los ataques, aunque un legislador emitió una advertencia a los Emiratos Árabes Unidos por supuestamente brindar apoyo a Estados Unidos en su campaña contra Irán.

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Los estados árabes del Golfo, que han sido blanco reiterado de Irán desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, no respondieron de inmediato el viernes a las solicitudes de comentario sobre los ataques.

Los ataques se producen mientras los países del Golfo y Estados Unidos insisten en que el estrecho de Ormuz debe estar abierto y libre para el tránsito de buques. Irán insiste en que el estrecho, por el que pasa aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y gas natural del mundo, debe estar ahora bajo su control exclusivo y que los barcos deben comenzar a pagar tasas a Teherán, a pesar de que el mundo lo ha considerado durante décadas una vía marítima internacional.

El control iraní sobre el estrecho durante el conflicto desencadenó una crisis energética mundial, aunque los precios del petróleo han caído de forma pronunciada desde los máximos en tiempos de guerra de 120 dólares por barril. Israel, que participó en la guerra contra Irán, tampoco ha reivindicado ningún ataque reciente sobre el país.

Un ataque estadounidense causó graves daños a un puente en el corredor ferroviario China-Irán, también utilizado por Rusia

El Comando Central del ejército estadounidense informó el jueves, alrededor de las 6:30 AM hora local de Irán, que había concluido una ronda de ataques en la que se alcanzaron unos 90 objetivos. Poco después, medios de comunicación iraníes y la prensa estatal reportaron una serie de ataques aéreos y explosiones contra las provincias de Bushehr y Sistán y Baluchistán, las ciudades de Ahvaz y Chabahar, y otras zonas. El Comando Central no respondió a una solicitud de comentario sobre los ataques adicionales.

Irán respondió a los ataques del jueves con una andanada más amplia de ofensivas en todo Oriente Medio, con objetivos en Baréin, Jordania, Kuwait y Qatar. Las sirenas de alerta de misiles sonaron en los cuatro países y la población buscó refugio. Se reportó que una persona resultó herida en Kuwait mientras los sistemas de defensa aérea interceptaban los proyectiles entrantes en toda la región.

El líder de los EAU, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, viajó de inmediato a Kuwait tras el ataque iraní para reunirse con el emir de esa pequeña nación rica en petróleo. Los países árabes del Golfo también mantuvieron conversaciones con el canciller de Qatar, quien ha estado profundamente involucrado junto con Pakistán en la mediación de negociaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el acuerdo provisional vigente para detener el retorno a una guerra abierta.

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