Más de 20 dirigentes se reunirán en París para dialogar sobre el apoyo a Ucrania

Zelensky reclama de nuevo el ingreso de Ucrania en la OTAN: "Nuestra capacidad haría a la Alianza más fuerte"

Al menos 25 jefes de Estado y de gobierno, incluido el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, asistirán el lunes en París a una reunión de la “coalición de voluntarios” destinada a “ampliar el apoyo a Ucrania y la presión sobre Rusia”, anunció este viernes la Presidencia francesa.

El objetivo es “impulsar” un alto al fuego y una “reanudación” de las negociaciones de paz, indicó el Palacio del Elíseo.

La coalición, de 35 países, es una iniciativa de Francia y del Reino Unido para dar apoyo militar a Ucrania y ofrecerle garantías de seguridad, con el envío de una fuerza multinacional a su territorio una vez se haya cerrado un acuerdo de paz.

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A los actuales miembros, europeos en su mayoría, se sumarán Moldavia y Macedonia del Norte el lunes, anunció la presidencia.

La cumbre tendrá lugar un día antes del tradicional desfile militar del 14 de julio, Fiesta Nacional francesa, en la avenida de los Campos Elíseos de París, que pondrá de relieve el apoyo a Ucrania.

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Al desfile asistirán varios dirigentes de países de la coalición, así como el presidente Zelensky, el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz; el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente italiano, Sergio Mattarella.

En cambio, la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, no estará presente en la tribuna esta vez.

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Además, en el desfile del 14 de julio participarán también soldados de países que apoyan militarmente a Kiev.

La reunión se enmarca en un “momento muy fuerte de reconvergencia y de unidad transatlánticas” y de “dinámicas más favorables en el terreno” para Kiev, señaló el Palacio del Elíseo.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó su voluntad de apoyar más a Ucrania y de redoblar la presión sobre Moscú en las cumbres del G7 del pasado junio en Evian, Francia, y también en la de la OTAN de esta semana en Ankara.

En la cumbre del lunes, los dirigentes de la coalición tratarán sobre cooperación en materia de “defensa antiaérea y antibalística” con Ucrania, a través de la producción de armamentos bajo licencia en ese país.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene una reunión bilateral con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el marco de la cumbre de líderes de la OTAN, en el complejo presidencial de Bestepe, en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Además, el Elíseo precisó que la fuerza multinacional iniciará próximamente unos ejercicios fuera de Ucrania para “mostrarle a Rusia” que está “preparada para actuar”.

Zelensky dijo este jueves que su país recibirá “en los próximos días” misiles interceptores para los sistemas de defensa aérea Patriot procedentes de Estados Unidos.

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“En los próximos días, recibiremos un envío de Estados Unidos”, afirmó Zelensky en unas declaraciones recogidas por la agencia ucraniana Ukrinform en las que comentó los resultados de la cumbre de la OTAN en Ankara, a la que acudió el jefe de Estado ucraniano y en la que pudo reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump.

“También tuve acuerdos con los europeos. No hay fechas todavía, pero habrá PAC-3 adicionales”, abundó el mandatario ucraniano, que aludió a uno de los modelos de los misiles interceptores que usan los Patriot, utilizados por Kiev para defenderse de los sistemas balísticos con los que ataca Rusia a Ucrania.

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En Ankara, Trump dijo que dejaría que Ucrania fabricara con ayuda estadounidense misiles para los sistemas Patriot.

“Ahora es muy importante que nuestros grupos técnicos, todos nuestros representantes de los distintos ministerios y los representantes del poder ejecutivo empiecen a trabajar en esto de inmediato para que podamos obtener las licencias lo antes posible y comenzar la producción en Ucrania”, señaló Zelensky.

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El presidente ucraniano también dijo que, frente amenazas balísticas, su país trabaja en paralelo con ocho naciones europeas en el proyecto Freya.

“Tenemos entendido que hay ocho países que pueden ayudarnos a construir nuestro sistema, lo que beneficiará tanto a Ucrania como a toda Europa. Confío plenamente en el éxito de este proyecto”, dijo Zelensky en alusión a una iniciativa que busca la fabricación de un sistema ucraniano comparable a los Patriot.

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“Si nuestros socios nos apoyan en los próximos días y semanas, si esto ocurre, supondrá una gran ayuda y un gran avance para el complejo industrial de defensa ucraniano”, abundó.

(Con información de AFP y EFE)