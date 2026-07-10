Apple demanda a OpenAI por presunto robo de secretos comerciales

Apple acusa a OpenAI de emplear datos confidenciales en el desarrollo de nuevos dispositivos. (Reuters)

La compañía Apple presentó una demanda contra OpenAI en el Tribunal de Distrito del Norte de California por supuestas prácticas de robo de secretos comerciales y violación de contrato, informó la agencia EFE.

De acuerdo con la documentación judicial, la tecnológica estadounidense sostiene que varias acciones de OpenAI constituyen un patrón de apropiación indebida de información confidencial, el cual habría sido dirigido por altos cargos de la empresa de inteligencia artificial, incluido su Chief Hardware Officer, Tang Tan.

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Acusaciones contra exempleados y altos directivos

Según la demanda, Tang Tan habría utilizado nombres en clave de proyectos confidenciales de Apple durante el proceso de reclutamiento de OpenAI, solicitó a candidatos que llevaran componentes de hardware de Apple a sus entrevistas y orientó a empleados salientes sobre cómo eludir los controles de seguridad de la compañía.

Documentos judiciales señalan el uso de nombres en clave y componentes de hardware de Apple en procesos de reclutamiento de OpenAI. (Reuters)

Tan, quien trabajó durante 24 años en Apple y llegó a ocupar el cargo de vicepresidente de diseño de producto para iPhone y Apple Watch, también pidió detalles sobre productos no anunciados de la empresa.

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La denuncia se presenta en un contexto en que OpenAI se encuentra bajo rumores de estar desarrollando su primer producto de hardware, posiblemente un teléfono inteligente basado en agentes de inteligencia artificial en lugar de aplicaciones tradicionales. De concretarse, este dispositivo representaría una de las mayores amenazas para el negocio central de hardware de Apple.

Transferencia de talento y adquisición de startups

El documento judicial también menciona que Chang Liu, exempleado de Apple durante ocho años como ingeniero senior de sistemas eléctricos, no devolvió una computadora portátil de la empresa al incorporarse a OpenAI en 2026.

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Chang Liu, otro exempleado citado en la demanda, habría descargado información técnica reservada antes de unirse a OpenAI. (Reuters)

Asimismo, Liu habría utilizado ese equipo para descargar documentos técnicos confidenciales y compartir información reservada con otros empleados de Apple interesados en unirse a OpenAI, incluso asesorando a uno de ellos sobre los temas a repasar antes de la entrevista.

En el expediente aparece referenciada la adquisición por parte de OpenAI de la startup de dispositivos io, fundada por el exjefe de diseño de Apple, Jony Ive, en una operación valorada en 6.500 millones de dólares. Aunque la demanda menciona a io, no incluye a Ive como acusado, destaca TechCrunch.

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Documentos y técnicas bajo disputa

Apple sostiene que los documentos sustraídos contienen detalles sobre tecnologías, características y productos que aún no han sido anunciados, incluyendo especificaciones técnicas, presentaciones de ingeniería y datos de proyectos propios.

Apple pide a la justicia impedir a OpenAI el uso de sus secretos comerciales y la devolución de todo material confidencial. (Reuters)

La empresa alega que el comportamiento de sus exempleados responde a una estrategia de OpenAI para obtener información reservada, la cual habría sido utilizada durante el desarrollo de hardware interno, como evidencia el uso de una técnica exclusiva de acabado metálico supuestamente realizada tras inducir a un socio a creer que contaba con la autorización de Apple.

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La denuncia indica que “Apple carece de visibilidad sobre lo que ha estado ocurriendo dentro de OpenAI, donde este tipo de conductas han sido normalizadas y ejemplificadas por la propia dirección”. El escrito sostiene que el naciente negocio de hardware de la firma de inteligencia artificial estaría basado en secretos comerciales obtenidos de manera ilícita.

Respuesta y acciones legales de Apple

La compañía asegura que, tras enviar una carta a OpenAI en febrero para expresar sus preocupaciones, no recibió respuesta. En la demanda, solicita a la corte que impida a OpenAI usar o divulgar secretos comerciales de Apple, que obligue a la devolución de cualquier material confidencial y que se preserven todas las pruebas vinculadas al caso.

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Apple argumenta que su investigación interna reveló la utilización de información confidencial durante el desarrollo de productos de OpenAI y sus socios. “Recientemente, surgieron pruebas contundentes que sugieren que empleados de OpenAI tomaron de manera indebida información secreta y confidencial sobre nuestras tecnologías, procesos y productos aún no lanzados”, señaló la compañía en un comunicado oficial.