Marta Fort contó los cuidados que tiene al empezar relaciones siendo millonaria: “Soy desconfiada”

La reflexión de Marta Fort sobre las relaciones siendo millonaria

Desde comprarse autos de lujo hasta gastar miles de dólares en una salida, Marta Fort disfruta de su vida como millonaria. Es que a través de sus redes, la hija de Ricardo Fort, el fallecido empresario chocolatero, cantante y uno de los primeros youtubers, muestra el detrás de escena de su rutina. En ese sentido, en las últimas horas, la influencer sorprendió al revelar los cuidados que toma para cuidarse de las personas que se le acercan únicamente por interés.

Todo sucedió en Estados Unidos cuando Fort se encontraba con el empresario Mauro Stendel y fue abordada por el influencer Lizard. En ese momento, el comunicador le preguntó al hombre: “¿Las chicas se te acercan mucho por interés?”.

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Rápidamente, el entrevistado respondió: “En un pasado, sí”. Fue entonces cuando, al escuchar su declaración, Marta sorprendió con su reflexión: “Yo creo que lo que pasa inevitablemente es que la gente ya se acerca a vos por una imagen y demás. Queda en vos en qué tan seguro te sentís al lado de la persona”.

Acto seguido, Stendel compartió su punto de vista: “Yo cuando era pobre decían que los ricos son todos gar..., se juntan entre ellos. Y cuando me hice rico descubrí que los ricos se juntan entre ellos porque saben que una relación es desinteresada y que no buscas nada a cambio”.

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Marta Fort presentó su nuevo auto de lujo y reveló qué nombre le puso

Aún así, la hija de Ricardo Fort se mostró firme en su postura: “No hace falta ser rico para ser desinteresado”. Dándole la derecha, el empresario contestó: “No, obviamente que no, pero a veces como que generás ese rechazo como para cuidarte, ¿entendés?”.

Para cerrar, Fort habló sobre los recaudos que toma al iniciar vínculos: “Yo soy igual de desconfiada, pero bueno, trato de guiarme por lo que me sienta bien a mí”.

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Más allá de esto, durante el Mundial, Marta Fort alterna recorridos por Miami, entrevistas con hinchas y visitas a los principales estadios, acompañando el presente de la Selección Argentina. En los últimos días, compartió con sus seguidores la adquisición de un nuevo vehículo de alta gama.

La revelación se produjo durante una transmisión de Blender, donde Fort dialogaba con su equipo de streaming y mencionó la compra de otro auto. “Se llama Madonna”, señaló. Luego explicó que elige los nombres de sus autos en función de su aspecto y similitudes con celebridades. “En Argentina tengo un auto que llamo Shakira, porque tengo el pelo como Shakira. Y este, como es estadounidense, le puse Madonna”.

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Marta Fort expone su postura sobre las relaciones y el dinero en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fort recordó que fue el primer auto que probó al buscar vehículos en el pasado. Según relató, su familia le advirtió sobre los riesgos de manejar un primer auto. “No compré un auto malo, pero tampoco un Porsche. Dije que algún día lo tendría y lo compré aquí”, contó.

Días antes, la empresaria abordó abiertamente las intervenciones estéticas a las que se sometió en los últimos años, en una entrevista con el influencer Tomás Mazza. La conversación giró en torno al cuidado personal y las tendencias en belleza, en un clima de confianza.

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Mazza consultó sobre rutinas para el cuidado de la piel y mencionó productos para prevenir el envejecimiento, como el colágeno y el citrato de magnesio. Fort respondió con humor que tiene 22 años y la charla se orientó hacia prácticas estéticas en edades tempranas. Durante el intercambio, Fort afirmó que no utiliza bótox por su edad, aunque sí realizó algunos retoques menores. Señaló haberse rellenado la nariz, aclaró que sus labios son naturales y mencionó un procedimiento para obtener el efecto “foxy eye”, que consiste en elevar la cola de las cejas y estirar la esquina externa de los ojos. También hizo referencia a un retoque en el mentón para resaltar ciertos rasgos.