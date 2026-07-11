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Carca contó detalles de su foto con Lionel Messi y Adrián Dárgelos en 2006: “Era re pibito en una noche revolucionada”

A dos décadas de la foto que unió rock y fútbol, el músico contó cómo coincidieron en el Roxy tras un show

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Carca recordó su encuentro con Lionel Messi y Adrián Dárgelos

A 20 años del icónico cruce entre los integrantes de Babasónicos y Lionel Messi, Carca repasó el detrás de escena de aquel encuentro, justo en la previa del duelo entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El músico, que por entonces formaba parte de la banda, compartió detalles inéditos de una noche que quedó registrada en una foto que, con el paso del tiempo, se transformó en símbolo de la conexión entre el fútbol y el rock argentino.

El episodio tuvo lugar en julio de 2006, poco después de la eliminación de la selección argentina en el Mundial de Alemania, torneo que marcó el debut mundialista de un Messi de 19 años. Tras la competencia, el futbolista viajó a Bariloche para pasar unos días de descanso. Allí coincidió con los Babasónicos, quienes se encontraban en la ciudad para participar de un show de Emmanuel Horvilleur.

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Según relató Carca, el grupo finalizó su presentación temprano y decidió trasladarse al Roxy, un local nocturno característico del invierno barilochense. En ese ambiente distendido, compartieron la noche con Messi, quien aceptó la invitación y se sumó al grupo. Juntos, brindaron con Dr. Lemon, una postal de la época que quedó inmortalizada en una fotografía.

Durante una reciente visita a El Living de NewsDigitales, Carca se refirió a su paso por Babasónicos y a ese encuentro con Messi. Definió su etapa en la banda como una experiencia artística y humana central en su carrera, y remarcó que nunca sintió que dejar su proyecto solista implicara una renuncia. “No hubo estrategia. Me dediqué a darlo todo ahí”, afirmó.

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Carca Messi Dárgelos
La historia detrás del “fotón” de Babasónicos con Lionel Messi que se volvió meme

Es un fotón. A Messi lo encontramos ahí, un mono gigantesco no lo dejaba entrar. Dijimos que entrara con nosotros. Él era re pibito en una noche muy revolucionada por su presencia. Lo cuidamos esa noche, sobre todo Adri, que interceptó a alguien que se portó mal y que quería sacarle una foto con una chica arriba. La chica se tiró arriba de él para una foto. Estaba todo preparado, una inmundicia de parte del fotógrafo y la chica, la foto lo podría haber dañado”, recordó el artista.

Cuatro años atrás, en diálogo con Teleshow, Carca habló sobre esa misma fotografía: “Esa foto es como estar con Lennon y McCartney y vos en el medio. Y nos convertimos en un meme, que creo que es de un nivel de popularidad que está más allá, porque a veces no saben ni quién sos. He sabido que gente se lo manda por whatsapp para decir: ‘Esta noche la rompemos’. Me parece que propagar la alegría que vivimos esa noche con Lío, está bien”.

“Esa noche nos divertimos un montón. Habíamos hecho un show y cuando volvimos al hotel, enfrente estaba el Roxy, en el que tocaba Emmanuel Horvilleur. Fuimos a verlo y en la puerta nos encontramos a Messi, que estaba bloqueado por dos patovas gigantes y no lo dejaban pasar. Él estaba como vencido. Y nosotros nos miramos como diciendo: ‘¿Es verdad lo que estamos viendo o es alguien parecido?’. Nosotros entramos con la alfombra roja y al de la puerta le dijimos: ‘Che, es Messi’. ‘Ah, qué sé yo. No me rompan las pelotas, no sé quién es Messi. ¿Viene con ustedes? Bueh, que pase’, nos dicen”, sigue Carca con su relato.

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A partir de eso, el hoy astro -por aquel entonces apenas tenía encima dos temporadas en el FC Barcelona y algunos minutos mundialistas para la Selección, ingresando desde el banco- se mostró agradecido con la banda y se unió a ellos en el raid nocturno. “Estuvimos toda la noche compartiendo nuestro mundo y el suyo. Él nos miraba y se reía como diciendo: ‘Estos están re locos’. Estaba súper cómodo y se jugó todo, a la par nuestra. Nunca se quedó atrás a nivel careta, digamos. El pibe no tenía miedo de ser él. Porque hay otra gente que te quiere imitar, se prende en cualquiera. Él fue él, rodeado de locos, con ese aura de respeto a sí mismo”, rememora el músico.

“Y nos convertimos en meme porque realmente nuestras cara de felicidad así lo ameritan. Yo ya había hablado un montón con él y en un momento, cuando estaba hablando con Dárgelos, surge lo de la foto. Que dicen que la pedí yo, que la pidió Adri… ¡pero no la pedimos un carajo! Apareció uno, que para mi era el encargado del Roxy y dijo: ‘¿Hacemos una foto, Carca?’. Y yo lo agarré a Adri, porque me parecía que eso era lo que tenía que pasar. Y así surgió. En ese momento estaba re feliz porque mi sobrino es súper fana del fútbol y Messi es Dios. En lo único que pensaba era en eso: ‘¡Qué bueno cuando tenga esta foto porque se la doy al sobri y soy el tío número uno del mundo!’”, cierra.

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