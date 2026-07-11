La mamá de Alexis Mac Allister recordó la charla que cambió la carrera de su hijo: “Solo queríamos que fuera feliz”

María Silvina Riela acompaña a Alexis Mac Allister desde Kansas mientras la selección argentina prepara el cruce con Suiza en el Mundial 2026

Mientras la selección argentina ajusta los últimos detalles para enfrentar a Suiza en el Mundial 2026, María Silvina Riela vive el torneo a pocos kilómetros de donde se concentra el plantel. La madre de Alexis Mac Allister instaló su base en Kansas para acompañar de cerca al mediocampista y, durante una entrevista con Infobae al Regreso, reconstruyó el camino que llevó a su hijo desde sus primeros años en La Pampa hasta convertirse en una de las piezas clave del equipo de Lionel Scaloni.

“Estamos en Kansas y en el hotel donde inició todo”, contó al describir la cercanía con la concentración argentina. La familia decidió permanecer allí para estar cerca del plantel y aprovechar los momentos permitidos para compartir tiempo con Alexis. “Ayer fue día de visita y pudimos charlar un rato sobre cómo sigue todo y cómo se siente. Poder vivir un Mundial así, acompañándolos de cerca, es muy gratificante”, aseguró.

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Detrás del presente del campeón del mundo, explicó, hay una historia marcada por el esfuerzo. Los Mac Allister dejaron el interior del país para apostar por el crecimiento futbolístico de sus hijos, una decisión que implicó empezar prácticamente de nuevo en Buenos Aires. “Venimos del interior y siempre es doble el esfuerzo. Llegar a un club como Argentinos Juniors significó un sacrificio enorme”, recordó.

La mamá de Alexis Mac Allister recordó que la familia dejó La Pampa y empezó de nuevo en Buenos Aires para apoyar el crecimiento futbolístico de sus hijos (Infobae en Vivo)

Riela también compartió un recuerdo profundamente personal sobre el nacimiento del menor de sus hijos. Alexis nació el 24 de diciembre de 1998, luego de un embarazo que comenzó con mellizos. “Había tenido una pérdida y finalmente quedó Alexis. Hoy verlo dentro de una cancha representando a la Argentina tiene un significado muy especial para mí”, expresó.

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Si hay una enseñanza que, según ella, marcó el recorrido de los tres hermanos Mac Allister, llegó de la mano de su padre, Javier. “Siempre les dijo que podían dedicarse a cualquier cosa, pero que la hicieran con pasión”, recordó. Esa idea, sostiene, terminó convirtiéndose en una especie de brújula familiar. A ella, en cambio, le tocó asumir otro rol. “Después fui la del día a día. Nos separamos cuando Alexis tenía apenas dos años y me ocupé de llevarlos a entrenar, buscarlos y acompañarlos en toda esa rutina”.

Esa rutina estuvo lejos de ser sencilla. Sin familiares en Buenos Aires y con tres hijos pequeños, decidió quedarse en la ciudad y desarrollar al mismo tiempo un emprendimiento textil que con los años llegó a tener seis locales y unas cuarenta empleadas. Lejos de ver ambas responsabilidades como incompatibles, recuerda que sus hijos crecieron integrados a ese proyecto. “Iban conmigo a los locales, hacían inventarios y Alexis era feliz facturando”, contó entre risas.

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Alexis Mac Allister mantuvo la necesidad de sentir a su familia cerca incluso después de consolidarse en Europa y ganar la Copa del Mundo con la selección argentina (Infobae en Vivo)

Por eso rechaza la idea de haber sacrificado su vida personal por la carrera de sus hijos. “No siento que haya resignado nada. Todos pudimos hacer lo que soñábamos. Yo desarrollé mi empresa y ellos encontraron el camino que querían seguir”, afirmó.

La cercanía familiar, además, nunca dejó de ser un pilar para Alexis. Incluso después de consolidarse en Europa y de conquistar la Copa del Mundo, mantiene la necesidad de saber que alguno de los suyos estará en la tribuna. “Cuando pasa un tiempo y no viajo, enseguida me pregunta cuándo voy a sacar el pasaje. En casa siempre decimos que alguien de la familia tiene que estar acompañándolo”, relató.

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Ese acompañamiento también tiene sus rituales. Riela confesó que en cada partido utiliza prácticamente la misma ropa desde el Mundial de Qatar, una costumbre que renovó durante la Copa América luego de perder parte de aquel vestuario. A eso se suma un colgante con la palabra “Mamá”, regalo de Alexis, y una bandera de La Pampa que nunca falta en su equipaje.

Durante su etapa en Brighton y en plena pandemia, Alexis Mac Allister pensó en volver a la Argentina porque no lograba adaptarse a Inglaterra

Uno de los momentos más difíciles que atravesaron juntos llegó durante la etapa del futbolista en Brighton. Recién instalado en Inglaterra, en plena pandemia, Alexis sintió que no lograba adaptarse y pensó seriamente en regresar al país. “No conocía el idioma, estaba solo y no se sentía bien. Hubo una charla muy importante porque quería dejar todo y volver”, recordó.

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La respuesta de su madre no fue convencerlo de seguir a cualquier precio. Prefirió poner el foco en aquello que realmente importaba. “Le recordé todo el camino que había recorrido para llegar hasta ahí, pero también le dije que la decisión era completamente suya. Nosotros solo queríamos hijos felices y lo íbamos a acompañar cualquiera fuera su elección”. Con el tiempo, esa conversación terminó convirtiéndose en uno de los puntos de inflexión de la carrera del mediocampista.

Aunque asegura que la experiencia les enseñó a controlar la ansiedad, admite que nunca deja de observar los pequeños gestos de su hijo durante los partidos. “Muchos creen que los padres somos fríos porque estamos sentados y casi no reaccionamos, pero en realidad estamos muy concentrados”, explicó. De hecho, recordó un momento reciente en el que lo vio levantarse la camiseta hasta la cara. “Ahí entendí que estaba frustrado porque las cosas no le estaban saliendo como quería”.

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La charla que cambió la carrera de Alexis Mac Allister llegó cuando su madre le dijo que la decisión era suya y que la familia solo quería verlo feliz (REUTERS/Paul Childs)

Sobre el final de la entrevista, Gonzalo Aziz le propuso dejarle un mensaje a Alexis. La respuesta sintetizó el modo en que la familia atravesó toda su carrera, desde los entrenamientos infantiles hasta el presente con la camiseta albiceleste.

“Ya sabés que sos muy especial y que viniste para hacer feliz a mucha gente. Van a venir desafíos difíciles y vas a tener que seguir trabajando, pero sabemos quién sos. Disfrutá el camino. Lo que más quiero es verte feliz. Para un padre o una madre, no hay nada más importante que ver a un hijo feliz”.

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Más allá de los títulos, los clubes o los Mundiales, Riela sostiene que ese fue siempre el verdadero objetivo. Los logros deportivos llegaron después. Primero estuvieron la pasión, el esfuerzo y la certeza de que, pasara lo que pasara dentro de una cancha, la familia siempre iba a estar esperándolo en la tribuna.

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