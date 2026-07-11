Encontraron ilesa a la joven de 18 años que era buscada luego de salir de su casa en Belgrano para ir a clases y no regresar

La joven J.B.B. fue hallada en Caballito este viernes poco antes de las 19, después de varios días de búsqueda

Encontraron ilesa a J.B.B., una chica de 18 años, en el barrio porteño de Caballito, tras varios días de búsqueda que se habían desatado luego de que la joven desapareciera el martes pasado sin dar señales de vida, cuando había salido de su casa para ir al colegio, en Belgrano. La Policía de la Ciudad logró dar con el paradero de ella durante la tarde de este viernes, poco antes de las 19.

El hallazgo llegó como resultado de las tareas de investigación llevadas adelante por la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, a cargo del fiscal Alberto Vasser y con la secretaria única Viviana Gómez.

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Según se determinó, J.B.B. se dirigía a la casa de una amiga en el barrio de Caballito cuando los investigadores lograron dar con su ubicación.

La madre denunció la desaparición en la Comisaría Vecinal 13C el martes a las 18.30, cuando la joven no regresó del Colegio N° 8 Julio A. Roca Belgrano

Todo había comenzado el martes, cuando la joven salió de su domicilio en el barrio de Belgrano con destino al Colegio N° 8 “Julio A. Roca Belgrano” y nunca regresó. Cerca de las 18.30 de ese mismo día, al no tener noticias de ella ni lograr contactarla, su madre radicó la denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría Vecinal 13C.

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La última comunicación entre madre e hija había sido a las 18.26, según precisó la propia familia en un flyer que comenzó a circular por redes sociales en las horas posteriores.

A partir de esa denuncia, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4 dispuso una serie de medidas para localizar a la joven y encomendó el trabajo a la División Búsqueda de Personas, cuyos investigadores se abocaron a reconstruir los últimos movimientos de J.B.B. desde que salió de su vivienda.

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En paralelo, familiares y allegados habían difundido el flyer con su imagen y datos de contacto, y solicitaron que cualquier persona con información se comunicara al número 11-3197-6151. Las autoridades, por su parte, pidieron que los datos también se canalizaran al 911 o a la dependencia policial más cercana. La búsqueda terminó luego de tres días de despliegue, cuando fue hallada sana y salva.

El antecedente cercano de otra adolescente encontrada ilesa

En otro caso reciente, la Policía de la Ciudad encontró ilesa a una adolescente de 15 años en Villa Soldati tras una búsqueda iniciada en Belgrano

La adolescente de 15 años que las autoridades porteñas buscaban desde el viernes pasado por la tarde en el barrio de Belgrano apareció al día siguiente, el sábado 4 de julio, en buen estado de salud. La División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad la ubicó en un supermercado de la Avenida Cruz y Escalada, en Villa Soldati, a unos 26 kilómetros del lugar donde se la había visto por última vez. Estaba con su novio.

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La joven había cortado toda comunicación con su familia mientras regresaba a su casa tras visitar a una amiga. La situación fue denunciada y desencadenó un operativo de búsqueda que se prolongó durante las últimas horas.

El paradero se estableció al mediodía del sábado gracias al rastreo de la aplicación de viajes que la menor había utilizado.

Según pudo reconstruir Infobae, la adolescente había pasado la tarde anterior en casa de una compañera. No obstante, alrededor de las 19, minutos antes del partido entre Argentina y Cabo Verde por la Copa del Mundo 2026, se marchó del lugar con destino a su domicilio.

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Fue durante ese trayecto cuando se perdió todo rastro de ella, de acuerdo con las fuentes consultadas por este medio. La menor dejó de atender mensajes y llamadas, lo que disparó la alarma entre sus familiares, quienes hasta este sábado no habían vuelto a tener contacto.

Esas mismas fuentes precisaron que la última vez que alguien la vio fue en la esquina de Cuba y La Pampa, a pocas cuadras de la Plaza Barrancas de Belgrano.

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Ante la ausencia de noticias, se abrió una investigación por “averiguación de paradero” a cargo del fiscal Carlos Vasser, con tareas orientadas a su localización. En el operativo participaron la División de Investigación de Delitos contra la Niñez y Adolescencia junto a la Comisaría Vecinal 13C de la Policía de la Ciudad.