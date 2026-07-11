Cómo la segunda camiseta de Francia en el Mundial 2026 rinde homenaje a un monumento icónico de Estados Unidos

La segunda camiseta de Francia en el Mundial 2026 es verde menta claro y no blanca, aunque en televisión pueda parecerlo (EFE/EPA/WILL OLIVER)

La segunda camiseta de Francia en el Mundial 2026 no es blanca, aunque en televisión pueda parecerlo. Su tono real es un verde menta muy claro con detalles cobrizos, una combinación que, según GQ, remite a la Estatua de la Libertad.

La camiseta es verde y no blanca porque la marca deportiva eligió un tono verde menta muy claro inspirado en el color actual de la estatua y lo combinó con acabados cobrizos que aluden al material original del monumento. GQ añade que el diseño refuerza ese guiño con referencias interiores a la corona de la figura y a la palabra “liberté” (libertad).

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La confusión nace de la apariencia de la prenda en pantalla. GQ precisa que, aunque muchas veces se ve blanca en televisión, la tela tiene en realidad un matiz verde muy suave. A ese color base se suman los números, los nombres de los jugadores y el escudo en tono cobre. Esa mezcla explica por qué la camiseta se aparta de lo que muchos aficionados podían esperar.

El homenaje a la Estatua de la Libertad

La referencia apunta a uno de los símbolos más conocidos de Estados Unidos, aunque su origen está en Francia. La obra fue creada por Auguste Bartholdi y una versión más pequeña se conserva en París.

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Una de las esculturas llegó a Estados Unidos como regalo para celebrar la amistad entre ambos países y el centenario de la independencia estadounidense. La inauguración pública del monumento fue el 28 de octubre de 1886.

El diseño de la camiseta de Francia se inspira en el color actual de la Estatua de la Libertad y suma detalles cobrizos (EFE/ Sarah Yáñez-Richards)

La historia del proyecto comenzó antes, a principios de la década de 1860. Édouard de Laboulaye, pensador político, historiador y abolicionista francés, propuso una estatua monumental para conmemorar ese centenario y subrayar el vínculo entre Francia y Estados Unidos.

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Bartholdi concibió una figura femenina inspirada en Libertas, la diosa romana de la libertad. La imagen debía encarnar la Ilustración y una idea compartida de libertad y justicia entre las dos naciones.

Del cobre al verde por la oxidación

El color de la camiseta remite al aspecto con el que hoy se identifica al monumento, pero esa no fue su apariencia original. La estatua se hizo en cobre y al principio mostraba un tono marrón rojizo, antes de adquirir con los años la capa verdosa que ahora resulta familiar.

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Ahí se apoya la lógica del diseño de la equipación. El verde menta recoge el color que dejó el paso del tiempo sobre la superficie del monumento, mientras el cobre del escudo, los números y las letras recuerda el material de la escultura.

GQ señaló que el escudo, los números y los nombres de los jugadores en tono cobre remiten al material original de la Estatua de la Libertad (AP Foto/Steven Senne)

La propia construcción de la estatua ayuda a entender ese guiño. Bartholdi trabajó con Alexandre-Gustave Eiffel, ingeniero francés cuyo equipo diseñó la estructura metálica que sostuvo el revestimiento de cobre.

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La obra se completó en 1884 y luego se desmontó en 350 piezas para enviarla a Nueva York. El buque Isère, de la Armada francesa, las llevó a Estados Unidos en junio de 1885, donde la estatua se montó sobre el pedestal diseñado por Richard Morris Hunt en la entonces llamada isla de Bedloe.

Los mensajes ocultos en el diseño

La camiseta añade otro nivel de lectura en su interior. Allí aparece un círculo que recuerda a la corona de la figura femenina y dentro puede leerse “liberté”, según detalló GQ. Debajo figura la frase “nos differences nous unissent” (“nuestras diferencias nos unen”). La expresión refuerza la idea de unión en la diferencia y acompaña el mismo hilo simbólico que conecta la prenda con la estatua.

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Ese homenaje gana peso porque el Mundial 2026 se celebra parcialmente en Estados Unidos. Según la revista, esa referencia a uno de sus monumentos más conocidos encaja con la sede compartida del torneo.