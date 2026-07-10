Mal tiempo golpea a Panamá: tres desaparecidos, inundaciones y daños en varias provincias

Equipos del Sinaproc, Bomberos, Policía Nacional y embarcaciones particulares participan en la búsqueda de los tres jóvenes desaparecidos en Punta Chame y Playa Canadian. Tomada de Instagram

Tres jóvenes permanecen desaparecidos tras dos incidentes ocurridos en las últimas horas en Panamá, específicamente, en playas del distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste, donde los equipos de emergencia mantienen operativos para tratar de localizarlos.

Los hechos se registran en momentos en que Panamá atraviesa condiciones meteorológicas adversas y permanece bajo vigilancia por lluvias, tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y oleajes peligrosos, ante la influencia de sistemas de baja presión y el desplazamiento de una nueva onda tropical.

Las autoridades advirtieron que la inestabilidad podría mantenerse durante los próximos días, con especial atención sobre las zonas costeras y las áreas propensas a inundaciones.

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Las labores de búsqueda se concentran en Punta Chame y Playa Canadian, en Gorgona, con la participación de unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, la Policía Nacional y embarcaciones particulares.

Las labores de rescate continúan por mar y tierra, mientras las autoridades mantienen el llamado a evitar ingresar al agua durante condiciones adversas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer caso ocurrió la tarde del jueves en Punta Chame, cuando dos hombres salieron a pescar a bordo de una panga. De acuerdo con el relato del capitán de la embarcación, entre las 5:00 p.m. y las 6:00 p.m. el manubrio del motor presentó una falla, lo que provocó que la lancha girara a gran velocidad y ambos ocupantes cayeran al agua.

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Uno de ellos fue rescatado por otra embarcación que se encontraba cerca, pero Juan David Torrero Barría, de 18 años, no pudo ser localizado. Familiares y pescadores de la zona se incorporaron a la búsqueda desde que se conoció el accidente.

El segundo incidente se produjo la mañana del viernes 10 de julio en Playa Canadian, en Gorgona. Dos jóvenes, de aproximadamente 22 años, desaparecieron mientras se bañaban en el mar y, según los primeros reportes, habrían sido arrastrados por las olas.

Hasta la tarde del viernes, los equipos de rescate continuaban desplegados por mar y tierra en ambas zonas, sin que se confirmara la ubicación de los tres desaparecidos.

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Los operativos en Panamá Oeste coinciden con una serie de emergencias provocadas por las lluvias y los fuertes vientos registrados entre el jueves y el viernes en distintas regiones del país.

. En Almirante, provincia de Bocas del Toro, las inundaciones afectaron más de 65 viviendas tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas. Tomada de Instagram

En la provincia de Bocas del Toro, más de 65 viviendas resultaron afectadas por inundaciones en la barriada Aeropuerto, ubicada en el distrito de Almirante. De acuerdo con la evaluación preliminar, el nivel del agua alcanzó aproximadamente dos pies de altura dentro de las residencias, principalmente en viviendas de una sola planta.

Personal de Sinaproc se trasladó al sector para verificar los daños, recopilar información sobre las necesidades de las familias perjudicadas y coordinar las acciones de asistencia.

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Las autoridades recomendaron evitar el tránsito por áreas inundadas y reportar cualquier situación de emergencia, debido al riesgo de corrientes, huecos ocultos, alcantarillas abiertas o cables eléctricos caídos.

El Centro de Operaciones de Emergencias también reportó 28 incidentes ocasionados por las lluvias y los vientos durante la tarde y noche del jueves.

El balance incluyó 10 viviendas afectadas por árboles caídos, siete casas con desprendimientos de techos, cinco árboles sobre vías públicas, dos sobre vehículos, dos sobre muros perimetrales, uno sobre el tendido eléctrico y el colapso de una estructura comercial.

Sinaproc mantiene la advertencia por oleajes, corrientes de resaca y lluvias asociadas a la inestabilidad atmosférica que afecta al territorio nacional. Tomada de Instagram

Al menos 38 personas resultaron afectadas, principalmente por árboles que cayeron sobre sus residencias y por los daños ocasionados por las ráfagas de viento.

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La provincia de Panamá y el distrito de San Miguelito concentraron la mayor cantidad de reportes. Entre los sectores impactados figuraron El Mirador, Villa Grecia, Tocumen, Alcalde Díaz, San Joaquín, Nuevo Veranillo, Monte Oscuro, Santa Marta, Barrio Boy y Pan de Azúcar.

También se registró el colapso de un letrero comercial en Tocumen y árboles caídos sobre vehículos en Coco del Mar y en las inmediaciones del estadio nacional Rod Carew.

Pronóstico mantiene lluvias y riesgo marítimo

Para los próximos días se esperan aguaceros acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en sectores de Panamá, Panamá Oeste, Darién, Veraguas, Azuero, Coclé y Chiriquí.

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En la vertiente del Caribe se prevén episodios nubosos con lluvias aisladas en Bocas del Toro, Colón, el norte de Veraguas y las comarcas Guna Yala y Ngäbe Buglé.

La caída de árboles y los fuertes vientos provocaron daños en viviendas, vehículos e infraestructura en distintos sectores del país. Tomada de Instagram

Las autoridades mantienen además una advertencia por vientos, oleajes y corrientes de resaca en el Caribe, por lo que recomendaron suspender las actividades marítimas cuando las condiciones representen peligro.

Sinaproc pidió a la población evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, no permanecer debajo de árboles durante tormentas eléctricas, conducir con precaución ante la reducción de visibilidad y mantenerse atenta a los comunicados oficiales.

Mientras continúan las labores para encontrar a los tres jóvenes en las costas de Chame, los organismos de emergencia insistieron en evitar el ingreso al mar durante condiciones adversas, debido a que las corrientes pueden cambiar rápidamente y dificultar cualquier intento de rescate.

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