La desafiante declaración de Lamine Yamal contra Francia tras la clasificación de España a las semifinales del Mundial

"SOMOS LAS DOS MEJORES SELECCIONES DEL MUNDIAL"



Lamine Yamal acerca del partido ante Francia por las semifinales del #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/AqzpUYNZMw — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026

España derrotó a Bélgica de manera agónica y se instaló en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde chocará ante Francia en un duelo que enfrenta a dos de las selecciones que llegaron al torneo como máximas candidatas al título. Ya con el esperado cruce en el horizonte, Lamine Yamal encendió la previa con declaraciones cargadas de confianza ante la prensa: “Sin ningún miedo, si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros”.

El joven extremo, que fue elegido MVP del partido ante los belgas, añadió que si alguien debía temer en el duelo era el conjunto galo: “Si alguien tiene que temer a alguien, son ellos a nosotros, somos los que los hemos eliminado antes. Somos dos equipazos, para mí los dos mejores del Mundial, veremos lo que pasa pero no tenemos ningún miedo”.

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“Desde que ha empezado el Mundial, creo que todo el mundo esperaba este partido. Nosotros teníamos muchas ganas de que llegara”, completó.

Sobre cómo cree que será el desarrollo del juego de Les Blues, el futbolista del Barcelona analizó: “Espero que sea un equipo que venga por nosotros, pero no todo el partido. No hay ninguna selección que nos vaya a jugar al uno contra uno en todo el campo. Tienen mucha calidad arriba y un equipo muy físico, nosotros jugaremos como sabemos e intentaremos tener el balón”.

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Consultado sobre la presión de marcar, Yamal aseguró: “No me frustra. Gané la Eurocopa metiendo un gol. Si gano el Mundial y no marco más, nadie me dirá nada. Ganamos y ya está. Mientras vayamos pasando estaré muy contento”.

En la misma sintonía. Nico Williams expresó su confianza para el choque ante los franceses: “Ya les hemos ganado dos veces, tienen un equipo muy fuerte, pero nosotros tenemos nuestras armas. Para el espectador neutro va a ser un partido que va a disfrutar mucho. Va a ser muy duro y sabemos cómo ellos van a plantearlo”.

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Por su parte, el entrenador español Luis de la Fuente calificó la semifinal como “un superpartido, una final anticipada” y remarcó que ambas selecciones llegan en gran momento y con características diferentes.

“Afrontamos el partido con el máximo respeto al rival, pero nos sentimos capaces de ganar a cualquier equipo. Esto no lo digo por el subidón que tenemos ahora, esto también lo hubiera dicho hace unas semanas; es por el convencimiento y la confianza que tengo en este grupo de jugadores, en este equipo, en el potencial que tenemos. Somos conscientes de que enfrentaremos a una gran selección, pero ellos también tendrán enfrente a una grandísima selección”, sostuvo el director técnico.

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Los españoles festejan el triunfo agónico ante Bélgica (REUTERS/Daniel Cole)

La Roja tuvo que trabajar duro para derrotar a Bélgica. La tarde en Los Ángeles se encendió al minuto 30, cuando los españoles abrieron el marcador por intermedio de Fabián Ruiz, quien aprovechó una pelota suelta en el área y definió, dejando sin chances a Thibaut Courtois. La reacción belga llegó rápido: a los 41 minutos, Charles De Ketelaere igualó con un cabezazo letal que cortó una racha de imbatibilidad histórica de Unai Simón.

A falta de dos minutos para la finalización del tiempo regular, cuando el partido se encaminaba a la prórroga, un remate de media distancia de Pau Cubarsí encontró una floja respuesta de Senne Lammens -quien reemplazó en el complemento al lesionado Courtois-, que no pudo controlar la pelota y tampoco logró reaccionar con rapidez tras el rebote quedando relegado en la acción que permitió a Mikel Merino marcar el gol de la victoria española.

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Españoles y franceses se verán las caras en Dallas el martes que viene a partir de las 16 (hora argentina).