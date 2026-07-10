Habló por primera vez Juan Icardi, el hermano mayor de Mauro: “Somos como cualquier familia”

El hermano del delantero decidió hablar luego de los dichos de Yanina Latorre al aire de su programa (Video: Intrusos-América TV)

El conflicto entre Mauro Icardi y Yanina Latorre lleva semanas escalando en las redes sociales, con cruces que se multiplican y que ya arrastraron a terceros al centro de la disputa. Fue el propio delantero quien decidió iniciar la pelea pública contra la panelista, y Latorre respondió cada embate sin filtro. En medio de ese ida y vuelta, uno de sus mensajes apuntó directo a Rosario y a la familia del futbolista, y eso fue lo que terminó de encender la mecha.

En uno de sus descargos, Latorre comparó su situación personal con la del padre de Icardi y no ahorró palabras: “Tengo una mamá vieja que se llama Dora, que la asisto, la cuido, la acompaño, la mantengo y me ocupo de su salud. Vos tenés un papá que está solo en tu provincia natal, que no tiene para comer, que va Wanda de vez en cuando y lo mediatiza, y el señor hace una olla popular para vender comida y poder comer. ¿No te da vergüenza? ¿Por qué no le pagás la prepaga? ¿Por qué no te buscás un laburo digno?”. A eso se sumaron las declaraciones de Juan Etchegoyen, quien afirmó que el futbolista no colaboraba económicamente con los suyos.

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La respuesta desde Rosario no tardó en llegar. Juan Icardi, hermano del delantero, salió primero con un descargo en Instagram y luego habló por primera vez ante las cámaras de Intrusos (América TV). Su postura fue clara desde el arranque: “Habla sin saber, no conoce nada. Nosotros somos como cualquier familia. Salimos a trabajar todos los días y nos ganamos la vida. No hace falta que Mauro nos ayude”.

Juan explicó que su padre tiene oficio propio y que el locro no es un signo de necesidad sino de trabajo: “Mi papá es carnicero, tiene mucho conocimiento en la cocina y trabaja de eso. Más allá del locro que se hace para vender, que también terminamos comiendo nosotros, no tiene nada que ver con pasar hambre”. Y fue más allá al interpretar las intenciones de Latorre: “Lo que ella quería era pelea con Mauro y no tiene nada que ver con lo otro. No tiene por qué hablar de mi papá diciendo que pasa hambre, que está solo en Rosario, que tiene que hacer una olla de locro para poder comer”.

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El posteo que le había dedicado Juan a Yanina días atrás (Instagram)

Con Etchegoyen fue igual de directo. Cuando el cronista le preguntó por los dichos del periodista sobre el corte de luz en la casa de su hermana Aldana, Juan lo desmintió sin rodeos: “Fue un corte de luz que hubo en toda la zona, como pasa en cualquier lado. No es que le cortaron la luz específicamente a ellos”. Y luego apuntó contra el periodista: “Parece que está ensañado con Mauro. No sé qué tiene. Llega un punto en el que uno dice: paren un poco. Está hablando de mi familia, que mi papá está solo en Rosario, y no es así”. El desafío final fue contundente: “¿Por qué no viene un día a Rosario y da la cara? Y ya que está, que colabore con la causa millonaria: él dice que mi papá vende locro, que le compre una porción”.

Sobre la dinámica familiar, Juan trazó un cuadro que contradice la imagen de aislamiento que circuló en los medios: “Acá en Rosario estoy yo, está mi hermana Aldana, está mi hermano Guido. Nos reunimos todos los domingos”. Y cuando el cronista le preguntó si todos eran bienvenidos en la casa familiar, la respuesta no dejó lugar a dudas: “Mal o bien son familia. Se le abre la puerta a todos, desde Ivana hasta Mauro, Wanda, Eugenia, todos. No hay problema con ninguno. Nosotros no tenemos nada que ver. Esas cosas se las tienen que arreglar ellos”.

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La visita reciente de Wanda Nara a Rosario también fue parte del intercambio. Juan reconoció que la prioridad siempre es el bienestar de su padre: “Más allá de los problemas que tenga Wanda con Mauro, trajo a las nenas y mi viejo estaba contento”. Sobre la versión de que la camioneta del padre figura a nombre de Wanda, Juan le quitó peso al asunto: “Siempre estuvo así desde un principio. La casa es de mi viejo y la camioneta es de mi viejo. Después, a nombre de quien esté, se verá el día de mañana. No es un problema”.

Cuando el cronista preguntó si esperaba ver a Mauro en Rosario junto a la China Suárez, Juan respondió sin dudar: “Sí, creo que sí. Tiene que venir a visitar al padre”.

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