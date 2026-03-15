Crear videos con IA: apps para hacer contenido con inteligencia artificial desde el celular

Las mejores apps de video con IA: crea clips y animaciones desde el celular en minutos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creación de videos, una tarea que hasta hace poco requería conocimientos avanzados de edición y equipos potentes, se ha transformado radicalmente con la llegada de la inteligencia artificial.

En la actualidad basta con escribir una descripción desde el celular para generar clips realistas, animaciones o escenas creativas en minutos. Las apps de video con IA han vuelto accesible la producción audiovisual, haciéndola accesible, rápida y sorprendente incluso para quienes nunca editaron antes.

Este fenómeno ha impulsado nuevas tendencias virales en redes sociales, popularizado desafíos creativos y facilitado la producción de contenido para marketing, educación y entretenimiento. Tanto si buscas animar objetos cotidianos como si quieres generar videos fotorrealistas para tus redes, existe una app de IA ideal para cada necesidad.

De Sora a Google Flow: el boom de las apps de video por inteligencia artificial y los objetos que hablan - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cuáles son las mejores apps de video con IA para crear contenido

Sora de OpenAI

Sora es la apuesta de OpenAI para la generación de video a partir de texto. Disponible ya en Android, permite crear escenas con calidad cinematográfica, movimientos suaves y duraciones de hasta un minuto simplemente escribiendo una descripción detallada.

Una de sus grandes ventajas es la fidelidad a los prompts largos y la interpretación precisa de interacciones físicas entre objetos, lo que se traduce en resultados sumamente creíbles y personalizables.

Google Veo 3

El modelo Veo 3 de Google destaca por su realismo y su audio integrado. Si bien la generación de video se realiza desde la app Gemini (disponible para suscriptores de Google AI Pro), sobresale por la calidad de los clips, los movimientos de cámara complejos y la capacidad de generar diálogos, sonidos ambientales y efectos sincronizados.

Google ha implementado el generador de vídeos Veo 3 en el servicio Google Fotos, desde donde se pueden crear breves vídeos a partir de fotografías, con audio y resultados de alta calidad - GOOGLE

PixVerse

PixVerse se consolidó por su interfaz limpia y directa la hace ideal para principiantes: eliges un estilo, escribes tu idea y la app genera el video. Permite también animar imágenes estáticas, dar vida a fotos o experimentar con estilos artísticos.

Su plan gratuito permite la prueba y experimentación antes de decidir si pagar.

CapCut

CapCut, conocida por su editor de video, se ha actualizado con funciones de IA para crear clips desde prompts textuales y animar directamente en la línea de edición. Además de generar videos, utiliza IA para subtitular, eliminar fondos o limpiar ruidos. Su integración con TikTok y opciones de exportación la convierten en la favorita de creadores que buscan agilidad y versatilidad.

El fenómeno de objetos y frutas que hablan: Google Flow

Una de las tendencias más llamativas de 2026 son los videos en los que objetos cotidianos y frutas adquieren voz, gestos y personalidad propia. Google Flow, una plataforma de IA accesible desde cualquier navegador móvil, es la herramienta clave detrás de esta moda.

Cómo crear videos virales de objetos animados:

Accede a Google Flow y selecciona “Create with Flow”. Crea un nuevo proyecto y ajusta la orientación a vertical (9:16). Escribe un prompt descriptivo para la imagen, eligiendo el objeto y la expresión (por ejemplo, “banana enojada en la cocina”). Genera la imagen y luego usa la función de video para animarla con lip sync y voz. Personaliza el texto que el personaje dirá, elige el tono y descarga el resultado.

El proceso intuitivo y gratuito para generar animaciones con inteligencia artificial ha convertido a Google Flow en el motor de una tendencia global

Esta modalidad ha permitido que cualquier usuario, sin conocimientos técnicos, produzca animaciones hiperrealistas y mensajes expresivos, impulsando memes, desafíos y campañas de marketing con gran impacto.

La integración de la inteligencia artificial en apps móviles ha eliminado las barreras para la creación de contenido audiovisual. Desde clips cinematográficos hasta frutas que hablan, la creatividad encuentra ahora menos límites.

Estas herramientas no solo ahorran tiempo y recursos, sino que ponen al alcance de todos la posibilidad de viralizar ideas, contar historias y participar en la cultura digital con un solo toque.

La IA no solo está cambiando la forma de crear videos, sino que abre nuevas formas de contar y compartir, haciendo que cualquier persona pueda ser creadora de tendencias en la era digital.