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Tus ‘Recuerdos’ de Google Fotos cambiarían para siempre con este nuevo editor avanzado

La próxima actualización no solo afectaría a los ‘Recuerdos’. Los videos destacados tendrían mejoras que responden a las demandas de los usuarios

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Google Fotos trae una nueva herramienta que permite realizar retoques faciales al instante.
Con la próxima actualización de Google Fotos, la experiencia de edición cambiará. (Google)

Tus ‘Recuerdos’ de Google Fotos cambiarían para siempre con este nuevo editor avanzado. La app está preparando el lanzamiento de una serie de funciones que redefinirán la manera en que los usuarios editan y personalizan sus recuerdos digitales.

Hasta ahora, compartir y modificar presentaciones o videos creados a partir de la galería del móvil ofrecía opciones limitadas. Próximamente, la app incorporaría herramientas que permiten un nivel de control y creatividad nunca antes visto en la plataforma.

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Nuevo editor avanzado para ‘Recuerdos’ de Google Fotos

La función de ‘Recuerdos’ en Google Fotos ha ganado popularidad por su capacidad para organizar grandes cantidades de imágenes de manera eficiente. Utiliza algoritmos capaces de identificar personas, escenarios y paisajes, y no solo las agrupa por fecha, sino también por el tipo de contenido.

Google Fotos - imágenes - app - videos - tecnología - 31 de mayo
Un proceso de edición totalmente rediseñado que incorpora las capacidades del editor utilizado en la función de “videos destacados”. (Android Authority)

Esta tecnología ha facilitado a los usuarios la tarea de revivir momentos pasados de forma automática, convirtiéndose en una herramienta cotidiana.

Hasta ahora, las opciones para editar y compartir estos recuerdos eran básicas. El usuario podía seleccionar qué fotos incluir y decidir si el audio automático se mantenía activo o no.

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Con la próxima actualización, la experiencia de edición cambiaría. El análisis del código interno de la versión 7.78.0.920664585 de la aplicación para Android da cuenta el desarrollo de un editor heredado de la función de videos destacados. Este permitiría modificar la duración de cada imagen en pantalla, insertar textos personalizados y gestionar las pistas de audio con precisión. Así lo dio a conocer Android Authority.

Google Fotos es un servicio oficial desarrollado por Google. Sirve para almacenar, organizar, editar y respaldar todas tus fotos y videos en la nube. REUTERS/Annegret Hilse
Google Fotos es un servicio oficial desarrollado por Google. Sirve para almacenar, organizar, editar y respaldar todas tus fotos y videos en la nube. REUTERS/Annegret Hilse

Google Fotos facilitaría así que cada recuerdo en formato video no sea simplemente una sucesión automática de imágenes, sino una composición única y ajustada a los gustos de quien la crea. La edición avanzada daría la posibilidad de transformar momentos cotidianos en presentaciones más elaboradas y personales.

Opciones de personalización y nuevas herramientas para videos destacados

La próxima actualización no solo afectaría a los ‘Recuerdos’. Los videos destacados tendrían mejoras que responden a las demandas de la comunidad de usuarios. Entre las novedades se encuentra la opción de aplicar filtros individualmente a cada foto del montaje.

Esto permitiría que cada parte del video adquiera un estilo propio y se distinga visualmente del resto, eliminando la uniformidad que predominaba hasta ahora.

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone negro que muestra el logo multicolor de Google Fotos en su pantalla blanca.
La función de ‘Recuerdos’ en Google Fotos ha ganado popularidad por su capacidad para organizar grandes cantidades de imágenes de manera eficiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro avance importante sería la inclusión de selectores para ajustar o estirar las imágenes en el formato vertical 9:16, habitual en pantallas de smartphones modernos.

Se estima que el usuario podrá decidir entre mantener la proporción original de la imagen o expandirla hasta cubrir toda la pantalla, eliminando los márgenes negros que aparecen en algunas presentaciones. Este ajuste resulta útil para personalizar aún más el resultado final y adaptarlo a las preferencias específicas de cada situación.

Estas innovaciones están pensadas para quienes buscan mayor control en la presentación de sus contenidos y desean que sus videos reflejen con más fidelidad el ambiente y la atmósfera de cada recuerdo.

Primer plano de dos manos sosteniendo un smartphone con el logo de Google Fotos en la pantalla brillante, contra un fondo ligeramente desenfocado.
Google Fotos busca que la experiencia de editar, compartir y revivir recuerdos digitales sea más intuitiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Unificación del ecosistema creativo en Google Fotos

Otra de las novedades sería la organización mejorada del ecosistema de Google Fotos. La aplicación incorporaría un centro de almacenamiento creativo unificado. Este espacio serviría como punto de acceso único para todas las composiciones generadas, tanto por el usuario como por los algoritmos de la plataforma.

En este centro estarían disponibles no solo los videos y presentaciones creados, sino también collages, animaciones, imágenes remezcladas y fotos cinematográficas en tres dimensiones. La idea es simplificar la gestión de todos estos recursos, facilitando su localización y edición desde un solo lugar.

De este modo, Google Fotos busca que la experiencia de editar, compartir y revivir recuerdos digitales sea más intuitiva, completa y accesible para cualquiera que utilice la aplicación en su dispositivo móvil.

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