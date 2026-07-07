WhatsApp modo HD: cómo activarlo para enviar fotos en alta calidad

WhatsApp reduce la calidad de las fotos y videos para optimizar el envío. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Si al enviar fotos o videos por WhatsApp, notas que no siempre se reciben con la mejor calidad, puedes activar el modo HD.

En WhatsApp, el modo HD se refiere a la función “calidad de subida”, que ayuda a mantener una mejor definición en los archivos. Su desventaja es que el envío puede demorar más, porque el archivo es seis veces más grande.

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Para activar el modo HD en WhatsApp, sigue estos pasos:

Abre la aplicación móvil. Entra en Ajustes y luego en Almacenamiento y datos. Selecciona Calidad de subida. Elige la opción Calidad HD.

De esta forma, no tienes que activar de forma manual la opcion de HD cada que envíes una tanda de fotos y videos.

Esta opción se encuentra disponible tanto en iPhone como en Android. (WhatsApp)

Cabe señalar que esta configuración no es recomendable si necesitas que los archivos se envíen con rápidez y si estás dispuesto a sacrificar la calidad.

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Asimismo, ten presente que los fotos y videos con calidad HD ocupan más espacio por lo que si debes optimizar almacenamiento en tu celular, es recomendable también que evites activar este modo.

De qué otras formas enviar fotos en WhatsApp sin perder calidad de imagen

Además del modo HD, hay otras formas de enviar fotos por WhatsApp sin perder calidad. Una de las más efectivas es mandarlas como documento: en lugar de elegir “Galería”, selecciona “Documento” y adjunta la imagen desde el gestor de archivos, para evitar la compresión automática.

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Entre mejor calidad, el archivo es más pesado. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Otra alternativa práctica es compartir un enlace de descarga desde servicios en la nube, como Google Drive, o desde plataformas de transferencia, como WeTransfer, entre otras similares.

Así, la otra persona puede bajar los archivos en su tamaño original. También conviene enviar menos fotos por mensaje para reducir fallas.

Por qué WhatsApp reduce la calidad de las fotos y videos

WhatsApp reduce la calidad de las fotos porque aplica una compresión automática para reducir el peso del archivo. Con eso evita saturar sus servidores y logra que las imágenes se envíen y se descarguen más rápido, incluso cuando tienes una conexión a internet lenta o con datos limitados.

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Puedes enviar los videos o fotos como documentos para mantener su calidad. REUTERS/Dado Ruvic

Qué es el nuevo WhatsApp Plus

WhatsApp Plus es una suscripción opcional de WhatsApp que ofrece funciones exclusivas orientadas a mejorar la organización de los chats y ampliar las opciones de personalización dentro de la aplicación.

Según la descripción oficial, el plan busca que el servicio “se sienta propio” con herramientas para ordenar mejor las conversaciones y expresar un estilo personal.

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Entre las funciones que WhatsApp destaca para Plus aparecen más opciones para gestionar la bandeja de chats, como fijar hasta 20 conversaciones para mantenerlas siempre en la parte superior.

Permite personalizar listas de chat, con ajustes pensados para priorizar lo importante y mantener el control de las conversaciones.

WhatsApp Plus trae stickers y tonos nuevos. (WhatsApp)

El plan suma, además, herramientas estéticas y de identidad visual. WhatsApp menciona temas e íconos de la aplicación para cambiar colores y estilos, además de tonos de llamada exclusivos que se pueden asignar para distinguir a contactos relevantes.

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A eso se agregan stickers con efectos especiales, con animaciones en pantalla completa para darle un formato distinto a los mensajes.

WhatsApp Plus, la suscripción oficial presentada por WhatsApp, no debe confundirse con WhatsApp Plus, la versión alterada y no autorizada que circula fuera de las tiendas oficiales.

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Los stickers de WhatsApp Plus integran animaciones. (WhatsApp)

Aunque comparten el nombre, no son lo mismo: la suscripción de WhatsApp es un servicio dentro de la app original, mientras que la versión modificada es una aplicación de terceros que cambia funciones y apariencia sin el aval de Meta.

Descargar ese tipo de APK puede exponer tu cuenta y tus datos, porque no sigue los controles de seguridad habituales.

Además, su uso puede incumplir las condiciones del servicio y derivar en restricciones o suspensión de la cuenta. Por eso, verifica siempre el origen antes de instalar.

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