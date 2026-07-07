El Salvador

El Salvador registra el pico más alto de casos de sarampión en lo que va del año, afectando principalmente a adultos

El 59 % de los 39 diagnósticos confirmados hasta junio se ubica en ese departamento, con Soyapango como el distrito con más reportes; San Miguel suma cerca del 23 % y no se registran fallecimientos

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El Ministerio de Salud confirmó 39 casos positivos de sarampión en El Salvador hasta finales de junio. (FOTO: Confidencial HN)
El Ministerio de Salud confirmó 39 casos positivos de sarampión en El Salvador hasta finales de junio. (FOTO: Confidencial HN)

El Ministerio de Salud (MINSAL) ha confirmado el pico más alto de casos de sarampión en lo que va del año en El Salvador. Hasta finales de junio, las autoridades de salud atendieron a 39 pacientes positivos a la enfermedad en la red hospitalaria nacional, según información oficial publicada hasta la mañana de este martes.

La última actualización del Boletín Epidemiológico detalla que todos los casos registrados son importados y descarta transmisión autóctona, de acuerdo con los datos publicados hasta la Semana Epidemiológica 25, que abarca del 21 al 27 de junio.

Al cierre del primer semestre del año, se ha registrado el mayor pico de la enfermedad, que había estado erradicada en el país durante 30 años. En la semana epidemiológica 25, las autoridades reportaron al menos 12 casos confirmados de sarampión, lo que posiciona a ese periodo como el de mayor incidencia en lo que va de 2026.

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Actualmente, el sarampión, una enfermedad vírica altamente contagiosa, concentra aproximadamente el 59 % de los casos en el departamento de San Salvador. El oriente del país, específicamente el departamento de San Miguel, concentra cerca del 23% de los casos, siendo la zona más relevante del oriente debido a su flujo comercial.

Mapa político de El Salvador con sus 14 departamentos coloreados. Círculos rojos con números blancos indican casos de sarampión en ocho departamentos.
Un mapa de El Salvador ilustra la distribución de casos de sarampión por departamento, con San Salvador registrando la mayor incidencia, según datos del Ministerio de Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por primera vez, las autoridades han habilitado un apartado en el sitio web oficial donde se difunden datos del monitoreo epidemiológico, presentando información detallada sobre la propagación del virus. Los datos actualizados señalan que el sector más afectado corresponde a adultos entre 25 y 29 años, con al menos 15 casos confirmados. Les siguen los adolescentes de 10 a 19 años, con nueve casos reportados.

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En El Salvador, el sarampión se consideraba una enfermedaderradicada desde 1996, luego de alcanzar altas coberturas de vacunación gracias a campañas iniciadas en 1973 y a la inclusión de la vacuna en el esquema nacional. Durante tres décadas no se registraron casos, hasta la alerta epidemiológica regional de este año.

Las autoridades del MINSAL confirmaron los primeros cinco casos en marzo. El primer brote afectó a una familia que había salido del país durante un periodo vacacional. Posteriormente, se reportaron ocho casos adicionales en abril y mayo. Hasta la tercera semana de junio, se sumaron seis casos más, reflejando un incremento sostenido en el primer semestre.

San Salvador concentró el 59 % de los casos de sarampión en El Salvador y San Miguel reunió cerca del 23 %. (Foto cortesía Ministerio de Salud)
San Salvador concentró el 59 % de los casos de sarampión en El Salvador y San Miguel reunió cerca del 23 %. (Foto cortesía Ministerio de Salud)

En cuanto a la distribución geográfica, San Salvador es el municipio con más registros de sarampión, con 23 reportes. Entre los distritos de la capital, Soyapango presenta ocho casos, San Martín seis, Ilopango y San Salvador tres cada uno, y Panchimalco, Cuscatancingo y Tonacatepeque uno cada uno.

San Miguel ocupa el segundo lugar con nueve casos: ocho en el distrito central y uno en Moncagua. Santa Ana reportó dos casos, uno en la cabecera departamental y otro en El Porvenir. Además, se notificó un caso en cada uno de los siguientes municipios: San Francisco Menéndez (Ahuachapán), San Juan Opico (La Libertad), Santo Domingo (San Vicente) y Concepción Batres (Usulután).

Hasta este martes 7 de julio, las autoridades no han reportado muertes asociadas a la enfermedad.

El avance de la vigilancia en aguas residuales cambia la lucha contra el sarampión en Estados Unidos
(Freepik)

¿Qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas de alerta?

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa, transmitida por el aire a través de la tos o los estornudos. Suele afectar a niños no vacunados y puede propagarse rápidamente en comunidades con baja cobertura de inmunización.

Los síntomas aparecen entre 10 y 14 días después del contagio. El cuadro clínico inicia con fiebre alta, tos seca, secreción nasal y enrojecimiento ocular. Un signo distintivo son las manchas blancas en la cara interna de las mejillas, conocidas como manchas de Koplik, que aparecen antes de la erupción cutánea. La erupción comienza en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.

El sarampión puede provocar complicaciones graves, como neumonía, encefalitis y diarrea severa, especialmente en niños pequeños y personas inmunodeprimidas.

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