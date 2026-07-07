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El penal que falló Lionel Messi ante Egipto en los octavos de final del Mundial

El capitán de la selección argentina tuvo la chance de igualar el marcador a los 20 minutos de la primera etapa, pero el arquero Mostafa Shobeir Oufa adivinó sus intenciones

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Argentina tuvo una oportunidad de emparejar las acciones tras el sorpresivo golpe de Egipto en el inicio del cruce de octavos de final del Mundial. Con el partido 1-0 en contra, una falta Haissem Hassan Sobre Nicolás Tagliafico le dio la chance a Lionel Messi. Sin embargo, Leo se encontró con la resistencia del arquero Mostafa Shobeir Oufa, que a los 20 minutos de juego evitó la caída de su valla.

Fue el segundo penal que falló el capitán argentino en la presente edición de la Copa del Mundo tras el disparo que lanzó afuera contra Austria en el segundo partido de la fase de grupos. ¿El detalle? Eligió el mismo palo que contra Egipto. Con este, Leo acumula cuatro penales errados en Copas del Mundo —sin contar las tandas desde el punto penal— en 8 ejecuciones a lo largo de su historia mundialista. Los otros dos fallos habían llegado ante Islandia en Rusia 2018, cuando el arquero Hannes Halldórsson lo atajó, y ante Polonia en Qatar 2022, oportunidad en que Wojciech Szczęsny contuvo el disparo.

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Leo alcanzó ante Egipto su 31° presentación en Mundiales y continúa estirando la brecha como el futbolista con más partidos en esta cita entre sus apariciones en Alemania 2006 (3), Sudáfrica 2010 (5), Brasil 2014 (7), Rusia 2018 (4), Qatar 2022 (7) y esta actual edición 2026 en Estados Unidos, México y Canadá (5). Por detrás figura Cristiano Ronaldo de Portugal con 27 presentaciones (ayer quedó eliminado a manos de España), Lotthar Matthaus de Alemania con 25, Miroslav Klose de Alemania con 24 y Paolo Maldini de Italia con 23.

Esta cita es histórica para él también porque superó a Klose y es, actualmente, el jugador con más tantos en los Mundiales con 20 gritos entre los del 2006 (1), 2014 (4), 2018 (1), 2022 (7) y 2026 (7). ¿La particularidad? En Sudáfrica 2010 no pudo celebrar.

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El alemán Klose, que marcó sus 16 tantos entre el 2002 y 2014, tiene ahora por delante también a Kylian Mbappé, que ya firmó 19 tantos tras acumular 7 anotaciones en la presente edición de la Copa del Mundo. El capitán de Francia y el de Argentina además disputan otro cetro: el máximo artillero de la actual edición del Mundial, ya que el argentino y Kiki lideran la carrera con 7 tantos, al igual que el noruego Erling Haaland (fue clave con un doblete para eliminar a Brasil). Un escalón por detrás aparece el inglés Harry Kane, con 6.

Las cifras totales en la carrera profesional del rosarino de 39 años lo muestran con 1161 partidos con 918 goles y 415 asistencias entre Argentina (124 goles y 62 asistencias en 203 partidos), Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), Inter Miami (90 goles y 50 asistencias en 104 partidos) y París Saint Germain (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos).

Otro registro que podría quebrar la Pulga en esta brillante racha goleadora es el del francés Just Fontaine. En la Copa del Mundo de 1958, el galo marcó 13 goles a lo largo de 6 apariciones en un torneo que vio a su seleccionado culminar en la tercera colocación. 70 años más tarde, este récord imposible sigue intacto y Fontaine sigue como el sexto futbolista con más goles en las Copas del Mundo tras haberla disputado apenas una sola vez.

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LA SECUENCIA DEL PENAL

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Crédito fotos: Reuters (Dale Zanine / Paul Childs / Marco Bello / Brett Davis / Amanda Perobelli)

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