Guatemala

El presidente del Congreso de Guatemala encabeza una delegación oficial en Taiwán para ampliar la cooperación

La misión, integrada por diputados de ocho bancadas, prevé encuentros con autoridades del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial taiwaneses para revisar proyectos en curso y abrir nuevas áreas de colaboración bilateral

Guardar
Google icon
Un grupo de aproximadamente veinte personas vestidas con trajes posa de pie en un salón. La mayoría levanta los pulgares. Se ve una pantalla al fondo
El Presidente Luis Contreras e integrada por representantes de más de ocho bloques legislativos inició una visita oficial a la República de China (Taiwán) (Congreso de la República de Guatemala)

El presidente del Congreso de Guatemala, Luis Contreras encabeza desde este lunes una delegación oficial de alto nivel en Taiwán con el objetivo de fortalecer la relación diplomática y ampliar la cooperación bilateral, en una misión que también buscará evaluar proyectos en marcha y abrir nuevas oportunidades entre dos países que se acercan a 92 años de vínculos.

De acuerdo con el Congreso de la República de Guatemala, la comitiva reúne a diputados de ocho bloques legislativos, una composición que el organismo presenta como muestra de un consenso multipartidista para respaldar la relación con Taiwán. La agenda incluye contactos con autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial taiwaneses.

PUBLICIDAD

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, durante la estancia de la delegación guatemalteca están previstas reuniones con el presidente Lai Ching-te, el canciller Lin Chia-lung y otras altas autoridades. El propósito de esos encuentros es revisar el avance de la cooperación bilateral, identificar espacios adicionales de colaboración y reforzar una relación diplomática de más de nueve décadas.

La misión está integrada, entre otros, por Lucrecia Samayoa, segunda secretaria de Junta Directiva; Álvaro Arzú Escobar, presidente de la Comisión Parlamentaria de Reforma Judicial; Jorge Ayala, presidente de la Comisión Parlamentaria de Economía y Comercio Exterior; Jorge Mario Villagrán Álvarez, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y del Foro Presidencial de Transformación Digital; Jairo Flores Divas, del bloque VOS; Héctor Aldana, presidente de la Comisión de la Juventud; Jaime Lucero, de Vamos; y el diputado oficialista Duvalier Castañón.

PUBLICIDAD

Contreras señaló al inicio de la visita que la misión busca consolidar la amistad entre ambas naciones y ampliar los espacios de cooperación en beneficio mutuo. El titular del Legislativo afirmó: “Guatemala siempre permanecerá como el amigo más cercano de Taiwán y un socio firme”.

Dos hombres con traje y corbata sostienen un marco de madera con una representación del mapa de Taiwán. El fondo es una pantalla con una multitud borrosa
El ministro Lin Chia-lung y Luis Alberto Contreras Colindres posan con un obsequio que representa el mapa de Taiwán en un encuentro oficial. (Congreso de la República de Guatemala)

La agenda económica se concentrará en salud, infraestructura, tecnología y ciberseguridad

Lin Chia-lung, ministro de Relaciones Exteriores taiwanés, sostuvo que la visita permitirá fortalecer los lazos de amistad e impulsar una cooperación estratégica más amplia entre los dos países. En ese marco, ambas partes coincidieron en avanzar en la agenda económica mediante el programa Prosperidad Compartida.

Ese esquema pone el foco en proyectos de inversión en salud, infraestructura, tecnología y ciberseguridad. Durante las actividades también hubo intercambio de opiniones sobre cooperación en áreas clave y sobre temas económicos y de inversión comercial.

En esas conversaciones participaron representantes del embajador de Guatemala en Taiwán, el viceministro de Salud y Bienestar Lin Ching-yi, la empresa Rongbang Economic and Trade Company, la Asociación de Cooperación Económica Internacional de Taiwán, el Hospital Nacional de la Universidad de Taiwán, Chunghwa Telecom y la industria taiwanesa de vehículos eléctricos.

El Gobierno taiwanés también agradeció el respaldo que el Congreso guatemalteco ha brindado para promover la participación de la isla en organismos internacionales, entre ellos la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas. Ese apoyo fue presentado como uno de los ejes políticos que acompañan la agenda económica de la visita.

La delegación busca conocer de primera mano el desarrollo taiwanés

Vivia Chang, embajadora de Taiwán acreditada en Guatemala, destacó el alcance de la representación parlamentaria y remarcó el valor de la agenda prevista para los diputados. La diplomática dijo: “Esta ha sido una delegación con una amplia representación. Los diputados conocerán el desarrollo económico, social y tecnológico del país”.

La visita oficial reafirma, según el organismo legislativo guatemalteco, el compromiso de la X Legislatura con el fortalecimiento de los lazos de amistad, cooperación y diálogo político con la República de China.

El viaje se presenta además como una señal de continuidad del respaldo institucional de Guatemala a uno de sus aliados diplomáticos más sólidos.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloCongreso de la Repúbllica de GuatemalaLuis ContrerasTaiwan

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Presentan demanda para anular el acuerdo que autoriza las “botas” a vehículos mal estacionados en la ciudad de Panamá

La acción sostiene que la normativa crea una doble consecuencia para una misma infracción e invade competencias reservadas a la autoridad de tránsito.

Presentan demanda para anular el acuerdo que autoriza las “botas” a vehículos mal estacionados en la ciudad de Panamá

La Policía dominicana suspende a cinco agentes que acompañaban al cabo responsable de la muerte de Darlin Mercado

La institución policial informó que cinco uniformados que estaban en la patrulla quedaron apartados de sus funciones mientras avanza un proceso interno por su actuación en el operativo realizado en La Cañada de Guajimía, en Herrera.

La Policía dominicana suspende a cinco agentes que acompañaban al cabo responsable de la muerte de Darlin Mercado

Desalojo en comunidad garífuna de Honduras deja cinco detenidos durante operativo policial

Un operativo de la Policía Nacional culminó con el desalojo de un predio en la comunidad garífuna de San Juan, en el municipio de Tela, departamento de Atlántida, por el presunto delito de usurpación

Desalojo en comunidad garífuna de Honduras deja cinco detenidos durante operativo policial

La ley salvadoreña que quitó aranceles a 120 productos alimenticios cumple un año de aprobación

La norma temporal busca abaratar alimentos e insumos agrícolas, mientras simplifica trámites de ingreso y deja la vigilancia de precios en manos de Aduanas y la Defensoría del Consumidor

La ley salvadoreña que quitó aranceles a 120 productos alimenticios cumple un año de aprobación

Nuevas tasas máximas de interés para créditos y microcréditos en Costa Rica

El Banco Central de Costa Rica oficializó los nuevos límites para tasas anuales aplicables a préstamos y microcréditos en colones, dólares y otras monedas, vigentes para operaciones que se realicen en el segundo semestre de 2026

Nuevas tasas máximas de interés para créditos y microcréditos en Costa Rica

TECNO

Cómo ver a Messi con la Selección Argentina frente a Egipto desde tu teléfono sin poner en riesgo tus datos sin ver Magis TV ni Roja Directa

Cómo ver a Messi con la Selección Argentina frente a Egipto desde tu teléfono sin poner en riesgo tus datos sin ver Magis TV ni Roja Directa

WhatsApp modo HD: cómo activarlo para enviar fotos en alta calidad

Estar al lado de tu jugador favorito levantando un trofeo es posible gracias a la IA del HONOR 600

Tener juegos físicos de PC no parece imposible: un youtuber convirtió su colección de Steam en CD’s

Mucho cuidado si recibes este mensaje de texto sobre un supuesto corte de servicio en tu casa: nueva modalidad de fraude

ENTRETENIMIENTO

Bryan Johnson, el influencer biohacker que quiere vivir 160 años, recibió el diagnóstico de una enfermedad incurable

Bryan Johnson, el influencer biohacker que quiere vivir 160 años, recibió el diagnóstico de una enfermedad incurable

Polémica en la boda de Taylor Swift por el vestido de una de sus bailarinas del “Eras Tour”

El misterio tras la muerte de Lauren Bennett, cantante de ‘Party Rock Anthem’

Así llegó el vestido de Zendaya a la premiere de ‘La Odisea’: un jet privado y una carrera contra el tiempo

Tilly Norwood, la actriz generada por IA, tendrá su primera película

MUNDO

Giro macabro en el caso del ataque al oligarca ucraniano en Mónaco: hallaron muerta a la sospechosa

Giro macabro en el caso del ataque al oligarca ucraniano en Mónaco: hallaron muerta a la sospechosa

Los drones ucranianos están dejando a Putin sin opciones y agravan la crisis de combustible en Rusia

Horror en Tailandia: acusan a un australiano de matar a una adolescente y abandonar su cuerpo en una valija

Zelensky instó a la Unión Europea a desarrollar con urgencia un sistema de defensa aérea propio ante la amenaza rusa

Emmanuel Macron le ofreció a Siria ayuda francesa para convertirse en un nodo regional de energía y logística