El presidente del Congreso de Guatemala encabeza una delegación oficial en Taiwán para ampliar la cooperación

El Presidente Luis Contreras e integrada por representantes de más de ocho bloques legislativos inició una visita oficial a la República de China (Taiwán) (Congreso de la República de Guatemala)

El presidente del Congreso de Guatemala, Luis Contreras encabeza desde este lunes una delegación oficial de alto nivel en Taiwán con el objetivo de fortalecer la relación diplomática y ampliar la cooperación bilateral, en una misión que también buscará evaluar proyectos en marcha y abrir nuevas oportunidades entre dos países que se acercan a 92 años de vínculos.

De acuerdo con el Congreso de la República de Guatemala, la comitiva reúne a diputados de ocho bloques legislativos, una composición que el organismo presenta como muestra de un consenso multipartidista para respaldar la relación con Taiwán. La agenda incluye contactos con autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial taiwaneses.

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Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, durante la estancia de la delegación guatemalteca están previstas reuniones con el presidente Lai Ching-te, el canciller Lin Chia-lung y otras altas autoridades. El propósito de esos encuentros es revisar el avance de la cooperación bilateral, identificar espacios adicionales de colaboración y reforzar una relación diplomática de más de nueve décadas.

La misión está integrada, entre otros, por Lucrecia Samayoa, segunda secretaria de Junta Directiva; Álvaro Arzú Escobar, presidente de la Comisión Parlamentaria de Reforma Judicial; Jorge Ayala, presidente de la Comisión Parlamentaria de Economía y Comercio Exterior; Jorge Mario Villagrán Álvarez, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y del Foro Presidencial de Transformación Digital; Jairo Flores Divas, del bloque VOS; Héctor Aldana, presidente de la Comisión de la Juventud; Jaime Lucero, de Vamos; y el diputado oficialista Duvalier Castañón.

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Contreras señaló al inicio de la visita que la misión busca consolidar la amistad entre ambas naciones y ampliar los espacios de cooperación en beneficio mutuo. El titular del Legislativo afirmó: “Guatemala siempre permanecerá como el amigo más cercano de Taiwán y un socio firme”.

El ministro Lin Chia-lung y Luis Alberto Contreras Colindres posan con un obsequio que representa el mapa de Taiwán en un encuentro oficial. (Congreso de la República de Guatemala)

La agenda económica se concentrará en salud, infraestructura, tecnología y ciberseguridad

Lin Chia-lung, ministro de Relaciones Exteriores taiwanés, sostuvo que la visita permitirá fortalecer los lazos de amistad e impulsar una cooperación estratégica más amplia entre los dos países. En ese marco, ambas partes coincidieron en avanzar en la agenda económica mediante el programa Prosperidad Compartida.

Ese esquema pone el foco en proyectos de inversión en salud, infraestructura, tecnología y ciberseguridad. Durante las actividades también hubo intercambio de opiniones sobre cooperación en áreas clave y sobre temas económicos y de inversión comercial.

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En esas conversaciones participaron representantes del embajador de Guatemala en Taiwán, el viceministro de Salud y Bienestar Lin Ching-yi, la empresa Rongbang Economic and Trade Company, la Asociación de Cooperación Económica Internacional de Taiwán, el Hospital Nacional de la Universidad de Taiwán, Chunghwa Telecom y la industria taiwanesa de vehículos eléctricos.

El Gobierno taiwanés también agradeció el respaldo que el Congreso guatemalteco ha brindado para promover la participación de la isla en organismos internacionales, entre ellos la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas. Ese apoyo fue presentado como uno de los ejes políticos que acompañan la agenda económica de la visita.

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La delegación busca conocer de primera mano el desarrollo taiwanés

Vivia Chang, embajadora de Taiwán acreditada en Guatemala, destacó el alcance de la representación parlamentaria y remarcó el valor de la agenda prevista para los diputados. La diplomática dijo: “Esta ha sido una delegación con una amplia representación. Los diputados conocerán el desarrollo económico, social y tecnológico del país”.

La visita oficial reafirma, según el organismo legislativo guatemalteco, el compromiso de la X Legislatura con el fortalecimiento de los lazos de amistad, cooperación y diálogo político con la República de China.

El viaje se presenta además como una señal de continuidad del respaldo institucional de Guatemala a uno de sus aliados diplomáticos más sólidos.