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La advertencia de la FIFA a los fanáticos de Argentina antes del partido contra Egipto en el Mundial

El organismo “inició de inmediato una investigación” tras tomar conocimiento de incidentes entre aficiones de la Albiceleste con el streamer IShowSpeed durante el juego contra Cabo Verde de 16avos de final

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La FIFA abrió una investigación tras un conflicto con el streamer IShowSpeed (Foto: Reuters/Marco Bello)
La FIFA abrió una investigación tras un conflicto con el streamer IShowSpeed (Foto: Reuters/Marco Bello)

La FIFA anunció la apertura de una investigación formal tras un incidente vinculado al racismo ocurrido durante el partido entre Argentina y Cabo Verde en el Estadio de Miami el pasado 3 de julio correspondiente a los 16avos de final. El organismo condenó de manera enfática el episodio, ocurrido durante la Copa Mundial, y ratificó su postura de cero tolerancia frente a cualquier manifestación de odio, discriminación o violencia en el fútbol.

Según informó la división de medios de la FIFA a través de su cuenta oficial de X (ex Twitter), el incidente se originó cuando el streamer estadounidense IShowSpeed, reconocido por su seguimiento masivo en plataformas digitales y su declarado apoyo a Cristiano Ronaldo, asistió al estadio vistiendo la camiseta de la selección de Cabo Verde. A lo largo del encuentro, diversos seguidores de la selección argentina habrían increpado de manera directa al creador de contenido, profiriendo insultos de carácter discriminatorio y xenófobo.

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El hecho quedó registrado en videos que circularon ampliamente en redes sociales y generó un debate global sobre el comportamiento de las parcialidades en los estadios.

La FIFA difundió un comunicado oficia donde manifestó: “La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas. Estas acciones no tienen cabida en el fútbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ninguna parte de la sociedad”. El organismo añadió que, tras tomar conocimiento del episodio, se inició de inmediato un proceso para identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. El mensaje del organismo con sede en Suiza se publicó una hora antes del inicio del partido contra Egipto por los octavos de final.

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A lo largo de su declaración pública, la FIFA subrayó que la Copa Mundial constituye una instancia destinada a celebrar la unidad, la diversidad y el respeto entre naciones. “La Copa Mundial de la FIFA es una celebración de la unidad, la diversidad y el respeto. Reúne a personas, culturas y comunidades de todo el mundo, y cualquier persona que actúe de manera que socave estos valores no es bienvenida en nuestro deporte”, afirmó el comunicado, disponible en la cuenta oficial de FIFA Media.

Comunicado FIFA speed
El comunicado de FIFA

El vínculo entre la entidad organizadora del fútbol mundial y el streamer IShowSpeed había cobrado notoriedad en esta edición del torneo. El creador de contenido estadounidense participó activamente en la promoción del evento: su tema musical “World Cup (Champions)” integra el álbum oficial del campeonato y, de acuerdo con la propia FIFA, recibió de manos de Gianni Infantino —presidente del organismo— la primera credencial Fan ID asignada a un influencer digital.

La situación se inscribe en un contexto de creciente atención institucional frente a conductas de odio en el marco del torneo. Según reportó la FIFA, la organización monitorea más de seis millones de interacciones en línea y ha elevado más de cien denuncias penales ante la Justicia por ataques racistas dirigidos tanto a delegaciones como a figuras públicas durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. “Según las últimas conclusiones del Servicio de Protección en Redes Sociales (SMPS) de la FIFA, recopiladas durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los insultos racistas han aumentado en los últimos tiempos y se han convertido en una amenaza constante para el bienestar de los jugadores”, informó en un artículo publicado en su página web.

El comunicado reiteró la política de tolerancia cero frente a estas infracciones y remarcó: “Aquellos individuos identificados cometiendo infracciones de odio o rompiendo las pautas de respeto elemental no son bienvenidos en nuestro juego”.

De acuerdo con lo difundido por la propia FIFA, la investigación se centra en la identificación de las personas involucradas mediante el análisis de registros audiovisuales y la colaboración con autoridades locales. El objetivo es sancionar de manera ejemplar a quienes vulneren los principios de igualdad y respeto que rigen en la máxima competición del fútbol mundial.

La reacción oficial del ente rector se produjo pocas horas después de la viralización de los videos y la multiplicación de mensajes en redes sociales, que expresaron preocupación por la seguridad y el ambiente en los estadios. La FIFA reiteró su compromiso con la creación de un entorno seguro e inclusivo durante toda la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El comunicado oficial de FIFA

La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas. Estas acciones no tienen cabida en el fútbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ninguna parte de la sociedad.

La FIFA tuvo conocimiento de un incidente que involucró a un aficionado y #IShowSpeed en el Estadio de Miami durante el partido entre Argentina y Cabo Verde el 3 de julio de 2026 e inició de inmediato una investigación.

La Copa Mundial de la FIFA es una celebración de la unidad, la diversidad y el respeto. Reúne a personas, culturas y comunidades de todo el mundo, y cualquier persona que actúe de manera que socave estos valores no es bienvenida en nuestro deporte.

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